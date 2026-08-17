مانشستر سيتي ضد بورنموث: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث يوم 23 أغسطس 2026 في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب أفريقيا القياسي).

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افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز في مانشستر

يفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 على أرضه عندما يستضيف بورنموث على ملعب الاتحاد. وبعد أمسية صعبة في الدرع الخيرية، سيسعى سيتي إلى فرض شخصيته فورًا أمام جماهيره ووضع نبرة حماسية للموسم الجديد في الدوري. أما بورنموث، فإن الرحلة إلى مانشستر في الأسبوع الأول تمثل اختبارًا افتتاحيًا شديد الصعوبة أمام منافس عالي الجودة.

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إعادة ضبط سيتي: التخلص من خيبة الدرع الخيرية

يدخل فريق إنزو ماريسكا افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز باحثًا عن رد سريع بعد الهزيمة 3-0 أمام أرسنال في الدرع الخيرية على ملعب برينسيباليتي في كارديف يوم 16 أغسطس. ورغم السيطرة على فترات من الاستحواذ، فإن التنازلات الدفاعية المبكرة وإهدار الفرص كلفا الفريق غاليًا، بعدما حسمت أهداف ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز ومارتن أوديغارد النتيجة لصالح أرسنال. ومع سعي عناصر أساسية مثل إرلينغ هالاند وفيل فودين والوافدين الجدد إلى الانسجام سريعًا، يهدف سيتي إلى تحسين حسمه الهجومي وانضباطه الدفاعي من جديد على أرضه.

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تحدي بورنموث لقلب الطاولة على سيتي

يتوجه بورنموث إلى ملعب الاتحاد عازمًا على إرباك منظومة سيتي عبر تنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتدة سريعة. وأظهر الفريق قدرته على دفع كبار المنافسين إلى أقصى حد في أواخر الموسم الماضي، بعدما فرض على سيتي تعادلًا مثيرًا 1-1 على ملعب فيتاليتي في مايو 2026 بفضل هدف من إيلي جونيور كروبي، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند هدف التعادل المتأخر في الوقت بدل الضائع. وسيعتمد بورنموث كثيرًا على تلك الصلابة في محاولته لتفكيك منظومة الضغط لدى سيتي في يوم الافتتاح.

تاريخ المواجهات المباشرة: سجل مهيمن مع مواجهات متقاربة مؤخرًا

تاريخيًا، فرض مانشستر سيتي هيمنة كاسحة في هذه المواجهة، إذ حافظ على سلسلة من دون هزيمة في لقاءاته بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث. ومع ذلك، أصبحت المواجهات الأخيرة أكثر تقاربًا، فإلى جانب التعادل 1-1 في الدوري خلال مايو 2026، تفوق سيتي بصعوبة على بورنموث بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل 2025. وسيسعى سيتي إلى الحفاظ على قوته المعتادة على أرضه، بينما يقاتل بورنموث من أجل تحقيق أول فوز تاريخي له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يدخل مانشستر سيتي المباراة في ظل عدد كبير من الغيابات. ويتواجد كل من رودري وجاك غريليش وجيريمي دوكو وماتيوس نونيز على قائمة غير المتاحين. ولم يؤكد ماريسكا أي تشكيلة متوقعة حتى هذه المرحلة، ومن المنتظر ورود تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

لدى بورنموث قائمة أطول من اللاعبين غير المتاحين لماركو روز. فكل من إيلي جونيور كروبي وفيلجكو ميلوسافلييفيتش وأمين عدلي وديفيد بروكس وتايلر آدامز وجوليان أراوخو خارج الحسابات بسبب الإصابة. كما يغيب رايان كريستي أيضًا بسبب الإيقاف. وكما هو الحال مع سيتي، لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل المباراة.

الحالة الفنية

تكشف آخر خمس نتائج لمانشستر سيتي عن صورة متباينة. فقد فاز الفريق في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، إذ تغلب على أتلتيكو مدريد 3-1 وفاز على نجوم الدوري الكوري 3-1 في الجولة الخارجية. وبعيدًا عن التعادل أمام إنتر والهزيمة في آخر مباراة تحضيرية، جاءت النتيجة الأبرز يوم الأحد عندما خسر أمام أرسنال 3-0 في الدرع الخيرية. أما آخر مباراة تنافسية له في الدوري فانتهت بهزيمة 2-1 أمام أستون فيلا في مايو.

سجل بورنموث في فترة الإعداد يُظهر ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في خمس مباريات. وكانت النتيجة الأبرز اكتساح جنوى بنتيجة 10-1، مع ضرورة أخذ جودة ذلك المنافس في الاعتبار. كما فاز أيضًا على أوغسبورغ 5-2 خارج أرضه وسانت باولي 4-1، قبل أن يتعادل 2-2 مع ريال بيتيس ويخسر 2-1 أمام ماينز 05 في أحدث مبارياته. وسجل فريق روز 20 هدفًا في تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب فيتاليتي في مايو 2026، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حرمت سيتي من فوز سهل خارج أرضه. وقبل ذلك، كان سيتي قد فاز في ثلاث من المواجهات الأربع السابقة، من بينها انتصار على أرضه بنتيجة 3-1 في نوفمبر 2025، وفوز 3-1 على ملعب الاتحاد في مايو 2025. أما فوز بورنموث الوحيد خلال آخر خمس مواجهات مباشرة فجاء بنتيجة 2-1 على أرضه في مباراة بالدوري خلال نوفمبر 2024.