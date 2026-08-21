مانشستر سيتي ضد AFC Bournemouth: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وAFC Bournemouth يوم 23 أغسطس 2026 في الساعة 13:00 بتوقيت GMT (9:00 صباحًا بتوقيت EST / 14:00 بتوقيت BST / 15:00 بتوقيت SAST).

Getty Images

افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز في مانشستر

يستهل مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 على أرضه عندما يستضيف AFC Bournemouth على ملعب الاتحاد. وبعد أمسية صعبة في الدرع الخيرية، سيسعى سيتي إلى فرض هيمنته فورًا أمام جماهيره ووضع نغمة حماسية للموسم الجديد في الدوري. أما بالنسبة إلى بورنموث، فإن الرحلة إلى مانشستر في الأسبوع الأول تمثل اختبارًا افتتاحيًا قاسيًا أمام منافس من طراز رفيع.

Getty Images

استعادة التوازن في سيتي: التخلص من خيبة الدرع الخيرية

يدخل فريق إنزو ماريسكا افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز باحثًا عن رد سريع بعد الخسارة 3-0 أمام أرسنال في الدرع الخيرية على ملعب برينسيباليتي في كارديف يوم 16 أغسطس. ورغم السيطرة على فترات من الاستحواذ، فإن التنازلات الدفاعية المبكرة وإهدار الفرص كلفا الفريق كثيرًا، إذ حسمت أهداف ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز ومارتن أوديغارد النتيجة لصالح أرسنال. ومع سعي عناصر أساسية مثل إرلينغ هالاند وفيل فودين والوافدين الجدد إلى الانسجام سريعًا، يهدف سيتي إلى استعادة حدته أمام المرمى وانضباطه الدفاعي على أرضه.

Getty Images

تحدي الكرز لقلب الطاولة على سيتي

يتجه AFC Bournemouth إلى ملعب الاتحاد عازمًا على إرباك منظومة سيتي عبر تنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتدة سريعة. وأظهر بورنموث قدرته على دفع الفرق الكبرى إلى أقصى حدودها في أواخر الموسم الماضي، عندما فرض على سيتي تعادلًا مثيرًا 1-1 على ملعب فيتاليتي في مايو 2026 بفضل هدف من إيلي جونيور كروبي، قبل أن يسجل إرلينغ هالاند هدف التعادل المتأخر في الوقت بدل الضائع. وسيعتمد بورنموث كثيرًا على تلك الصلابة في محاولته لاختراق منظومة الضغط الخاصة بسيتي في يوم الافتتاح.

تاريخ المواجهات المباشرة: تفوق واضح مع تقارب في اللقاءات الأخيرة

تاريخيًا، فرض مانشستر سيتي هيمنة كبيرة في هذه المواجهة، إذ حافظ على سلسلة من دون هزيمة في لقاءاته بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث. ومع ذلك، أصبحت المواجهات الأخيرة أكثر تقاربًا، فإلى جانب التعادل 1-1 في الدوري في مايو 2026، تغلب سيتي بصعوبة على بورنموث بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أوائل 2025. وسيحاول سيتي الحفاظ على مستواه القوي على أرضه، بينما يقاتل بورنموث من أجل تحقيق أول فوز تاريخي له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

التشكيلتان المتوقعان

Manchester City: جيانلويجي دوناروما؛ عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، مارك غويهي، يوشكو غفارديول؛ إليوت أندرسون، ماتيو كوفاتشيتش؛ أنطوان سيمينيو، فيل فودين، جيريمي دوكو؛ إرلينغ هالاند

AFC Bournemouth: جورجي بيتروفيتش؛ آدم سميث، جيمس هيل، ماركوس سينيزي، أدريان تروفير؛ تايلر آدامز، أليكس سكوت؛ رايان، إيلي جونيور كروبي، ماركوس تافيرنييه؛ إيفانيلسون

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل مانشستر سيتي المباراة في ظل عدد كبير من الغيابات. رودري، وجاك غريليش، وجيريمي دوكو، وماتيوس نونيس، جميعهم مدرجون ضمن قائمة غير المتاحين. ولا يملك ماريسكا تشكيلة محتملة مؤكدة في هذه المرحلة، ومن المنتظر ورود تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

يمتلك بورنموث قائمة أطول من اللاعبين غير المتاحين أمام ماركو روز. إيلي جونيور كروبي، وفيلكو ميلوسافلييفيتش، وأمين عدلي، وديفيد بروكس، وتايلر آدامز، وخوليان أراوخو، جميعهم خارج الحسابات بسبب الإصابة. كما يغيب رايان كريستي أيضًا بسبب الإيقاف. وكما هو الحال مع سيتي، لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل المباراة.

الحالة الفنية

تعكس آخر خمس نتائج لمانشستر سيتي صورة متباينة. فقد فاز في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، بالتغلب على أتلتيكو مدريد 3-1 وعلى نجوم الدوري الكوري 3-1 في الجولة التحضيرية. وبصرف النظر عن التعادل أمام إنتر والهزيمة في آخر مباراة تحضيرية، جاءت النتيجة الأبرز يوم الأحد عندما خسر أمام أرسنال 3-0 في الدرع الخيرية. أما آخر ظهور تنافسي له في الدوري، فانتهى بهزيمة 2-1 أمام أستون فيلا في مايو.

يُظهر سجل بورنموث في فترة الإعداد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في خمس مباريات. وكانت النتيجة الأبرز اكتساح جنوى 10-1، مع ضرورة تقييم مستوى ذلك المنافس بالشكل المناسب. كما تغلب أيضًا خارج أرضه على أوغسبورغ 5-2 وعلى سانت باولي 4-1، قبل أن يتعادل 2-2 مع ريال بيتيس ويخسر 2-1 أمام ماينز 05 في أحدث مبارياته. وسجل فريق روز 20 هدفًا في تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب فيتاليتي في مايو 2026، وهي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حرمت سيتي من فوز سهل خارج أرضه. وقبل ذلك، كان سيتي قد فاز في ثلاث من أصل أربع مواجهات سابقة، من بينها انتصار على أرضه 3-1 في نوفمبر 2025 وفوز 3-1 على ملعب الاتحاد في مايو 2025. أما فوز بورنموث الوحيد خلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فجاء بنتيجة 2-1 على أرضه في الدوري خلال نوفمبر 2024.