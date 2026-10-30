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الدوري الإنجليزي الممتاز
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أنفيلد
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معاينة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
ليفربول ضد آرسنال
ليفربول
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
ميكيل آرتيتا
ماكس داومان

معاينة شاملة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد. طال انتظار فوز أرسنال على هذا الملعب، فهل ينجح في تحقيقه؟

معاينة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال يوم الأحد 1 نوفمبر، الساعة 15:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:30 بتوقيت غرينتش.

حصن أنفيلد ينتظر البطل

بعد بداية متذبذبة نسبيًا للموسم تحت قيادة أندوني إيراولا، بات ليفربول أحد أكثر الفرق تألقًا في إنجلترا حاليًا. وباحتساب فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حقق ليفربول خمسة انتصارات متتالية، سجل خلالها 15 هدفًا. وسيتوقف أحد هذين المسارين هنا، إذ فاز صاحب الأرض بآخر ثلاث مباريات له في أنفيلد، بينما فاز ضيفه أرسنال بقيادة أرتيتا بخمس من آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أرسنال يختبر قدرته على المنافسة على اللقب في أنفيلد

بدأ أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم بصورة رائعة، محققًا ثمانية انتصارات في تسع مباريات. وكانت خسارته 3-0 أمام برايتون قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة العثرة الوحيدة، لكنه رد عليها بأفضل طريقة، فحقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري أمام ليدز ونوتينجهام فورست وإيفرتون. ومع ذلك، لم تسر الأمور كلها على نحو مثالي، إذ تعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتعرض لخسارة مفاجئة أمام فليتوود تاون، المنتمي إلى الدرجة الرابعة، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وتعني البطاقة الحمراء التي تلقاها المراهق ماكس دومان في تلك الخسارة بركلات الترجيح أن اللاعب الموهوب، البالغ من العمر 16 عامًا، سيغيب عن ثلاث مباريات محلية، تبدأ بهذه المباراة. ولم يفز أرسنال بأي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ عام 2012، في سلسلة امتدت إلى 13 زيارة دون انتصار.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • لم يحقق أرسنال أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ سبتمبر 2012.
  • لم يحقق أرسنال، بطل الدوري بقيادة ميكيل أرتيتا، أي فوز في آخر أربع مواجهات مع ليفربول، رغم انتهاء ثلاث منها بالتعادل.
  • يفتقد ليفربول الثنائي المصاب فيكتور مونيوز ودومينيك سوبوسلاي، بينما سيتعين على أرسنال التعامل مع غياب بوكايو ساكا وويليام ساليبا، إضافة إلى دومان الموقوف.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد آرسنال

4-2-3-1
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
أليسون بيكرأليسون بيكرميلوس كيركيزميلوس كيركيزرونالد أراوخورونالد أراوخوجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايككودي جاكبوكودي جاكبوأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزبرادلي باركولابرادلي باركولاأليكسندر إيساكأليكسندر إيساكدافيد رايادافيد راياإزري كونساإزري كونساجابرييلجابرييلمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليبين وايتبين وايتإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزكاي هافرتيسكاي هافرتيسميكيل ميرينوميكيل ميرينومارتن زوبيمينديمارتن زوبيمينديمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردفكتور جيوكيريسفكتور جيوكيريس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
ليفربول

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • أندوني إيراولا
  • ميكيل آرتيتا

المستوى الأخير

ليفربول

ليفربول - المستوى

LAS
ف3-6
برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
برايتون
ف2-0
تشيلسي
ف1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

ليل
ف3-0
فورست
ف0-1
بايرن ميونخ
ت2-2
إيفرتون
ف2-0
FLE
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليفربولتعادلآرسنال
2
3
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
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آرسنال
آرسنال
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
1
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آرسنال
آرسنال
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
2
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آرسنال
آرسنال
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
وديات الأندية
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ليفربول
ليفربول
2
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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