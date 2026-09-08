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الدوري الإنجليزي الممتاز
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معاينة مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

ليفربول ضد فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
ليفربول
فولهام

معاينة شاملة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض نتائج الجولة الثالثة، والفورمة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة بعد ظهر السبت على ملعب أنفيلد.

ليفربول ضد فولهام: تفاصيل المباراة

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام يوم 12 سبتمبر 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في ميرسيسايد

يعود ليفربول إلى أنفيلد لاستضافة فولهام في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فوز مقنع خارج أرضه في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى ليفربول إلى استثمار أفضلية اللعب على أرضه من أجل البقاء بثبات بالقرب من صدارة الترتيب. أما فولهام، فإن رحلته إلى ميرسيسايد بعد خسارة محلية غزيرة الأهداف تمثل فرصة فورية لاستعادة التوازن واختبار صلابته الدفاعية أمام أحد أقوى خطوط الهجوم في الدوري.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

هيمنة ليفربول في الجولة الثالثة: ثنائية ألكسندر إيزاك تحسم النقاط

يدخل ليفربول مواجهة السبت بثقة كبيرة بعد تحقيق فوز مريح خارج أرضه بنتيجة 2-0 على إيبسويتش تاون في بورتمان رود ضمن الجولة الثالثة، يوم 4 سبتمبر. وخطف المهاجم ألكسندر إيزاك الأضواء مبكرًا بتسجيله هدفين في الدقيقتين 6 و9، ليمنح ليفربول سيطرة كاملة على المباراة. وسيطر فريق أندوني إيراولا على الإيقاع منذ تلك اللحظة، وحافظ على نظافة شباكه، حاملًا معه إلى هذا الأسبوع قوة في التنظيم الدفاعي وسرعة في التحولات الهجومية.

Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

إثارة فولهام في الجولة الثالثة: حسرة خمسية الأهداف على أرضه

يتجه فولهام شمالًا سعيًا لإعادة ضبط المسار بعد خسارة مثيرة على أرضه بنتيجة 3-2 أمام كريستال بالاس في كرافن كوتيدج ضمن الجولة الثالثة، يوم 5 سبتمبر. ومنح هدفان مبكران من جوش كينج وسيزار بالاسيوس فولهام التقدم 2-1 مع نهاية الشوط الأول، لكن ثنائية في الشوط الثاني من تايريك ميتشل وهدفًا متأخرًا من بن تشيلويل قلبت المباراة لصالح بالاس. وأظهر فريق ماركو سيلفا خطورة كبيرة أمام المرمى، لكنه سيحتاج إلى تنظيم أكثر حدة في الخط الخلفي لاحتواء خط هجوم ليفربول.

رهانات أنفيلد: معركة تكتيكية منتظرة

تاريخيًا، امتلك ليفربول الأفضلية على ملعب أنفيلد، لكن منظومة التحول في خط الوسط لدى فولهام، المليئة بالحيوية، تحمل دائمًا إمكانية تحقيق مفاجأة. وستكون المواجهة في وسط الملعب بين أليكسيس ماك أليستر ومنظومة فولهام حاسمة في التحكم بالإيقاع، بينما سيحاول ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز إيجاد الثغرات في رباعي دفاع فولهام. ومع رغبة الفريقين في الوصول إلى أفضل مستوى مبكرًا خلال سبتمبر، تعد مواجهة السبت بإثارة عالية الجودة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد فولهام

المدرب

  • أندوني إيراولا

لدى أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، غائبان يتعين عليه التعامل معهما. ويُدرج كل من كونور برادلي وهوغو إيكيتيكي ضمن قائمة المصابين، وسيغيبان عن المباراة. ويُعد غياب إيكيتيكي طويلًا على وجه الخصوص، إذ يتعافى المهاجم من إصابة في وتر أخيل، ولن يكون متاحًا لتشكيل شراكته الفرنسية المنتظرة بشدة مع باركولا قبل عام 2027. ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المتوقعة، ومن المنتظر صدور تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يفتقد ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، خدمات توم كيرني، الذي لا يزال على قائمة المصابين. ولم تُسجل أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة.

الفورمة

ليفربول

ليفربول - المستوى

كومو
ت0-0
كومو
ف2-0
نيوكاسل
ت2-2
فورست
ت2-2
ابسويتش
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فولهام

فولهام - المستوى

شتوتجارت
ف1-0
تشيلسي
خ2-3
WIM
ف3-0
سندرلاند
خ1-0
بالاس
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حقق ليفربول فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة خلال آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نتيجة مطابقة أمام نيوكاسل يونايتد في الأسبوع السابق. وجاء الفوز الوحيد لليفربول خلال تلك السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم أمام كومو، فاز فيها بنتيجة 2-0، رغم أنه تعادل أيضًا 0-0 مع المنافس نفسه في اليوم ذاته. وكانت الهزيمة الوحيدة لليفربول خسارة 3-2 أمام موناكو في مباراة ودية قبل الموسم. وخلال المباريات الخمس، سجل ليفربول ستة أهداف واستقبلت شباكه سبعة.

فاز فولهام مرة واحدة، وتعادل مرة واحدة، وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء الفوز الوحيد لفولهام في هذه العينة في كأس كاراباو، بعدما تغلب على إيه إف سي ويمبلدون بنتيجة 3-0، كما فاز أيضًا على شتوتغارت بنتيجة 1-0 في فترة ما قبل الموسم. واستقبل فولهام ثلاثة أهداف في خسارته بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي، وسجل خمسة أهداف خلال المباريات الخمس مقابل استقبال ستة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليفربولتعادلفولهام
2
2
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
فولهام badge
فولهام
فولهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام badge
فولهام
فولهام
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام badge
فولهام
فولهام
3
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
فولهام badge
فولهام
فولهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام badge
فولهام
فولهام
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
انتهت
11الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 11 أبريل 2026، حين فاز ليفربول على فولهام 2-0 في أنفيلد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفربول مرتين، وفاز فولهام مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وجاء الانتصار الوحيد لفولهام في تلك السلسلة على ملعب كرافن كوتيدج في أبريل 2025، عندما فاز بنتيجة 3-2.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
330072+59
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
330061+59
ف
ف
ف
3
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
321030+37
ت
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
320187+16
خ
ف
ف
5
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
312052+35
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
312064+25
ف
ت
ت
7
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
312064+25
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
312053+25
ت
ت
ف
9
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
312032+15
ت
ت
ف
10
برايتونبرايتونبرايتون
311185+34
ت
خ
ف
11
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
311176+14
ت
ف
خ
12
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
31113304
ت
ف
خ
13
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
310248-43
ف
خ
خ
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
310248-43
خ
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
302145-12
ت
ت
خ
16
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
302123-12
ت
ت
خ
17
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
301205-51
ت
خ
خ
18
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
301205-51
ت
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
300347-30
خ
خ
خ
20
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
300305-50
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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