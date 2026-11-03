لايبزيج ضد مانشستر سيتي: تقديم مباراة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 15:00 ريد بول أرينا، لايبزيج

يسافر مانشستر سيتي إلى ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. فهل يستطيع إنزو ماريسكا إعادة الاستقرار إلى الفريق؟ تنطلق المباراة يوم الأربعاء 4 نوفمبر، الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و18:00 بتوقيت جرينتش.

هل يتزايد الضغط على ماريسكا في سيتي؟

خسر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا وبرايتون، ما سمح لأرسنال، حامل اللقب، بانتزاع الصدارة منه. وأعرب ماريسكا عن أسفه لخطأ فردي ارتكبه ماتيوس نونيز في الهزيمة أمام برايتون نهاية الأسبوع. وبدأ سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالفوز 2-0 على بورتو، ثم خسر على أرضه 2-4 أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يكتسح آيك أثينا 5-1. وسجل الهداف النرويجي إيرلينج هالاند أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم. كما أحرز 12 هدفًا في ثماني مباريات أمام لايبزيج خلال مسيرته، لذا سيدخل هذه المواجهة بثقة.

Getty Images

لايبزيج يجد إيقاعه تحت قيادة ديميكيليس

لدى لايبزيج ما يدعو إلى الثقة، بعدما فاز بخمس مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات دون أن يستقبل أي هدف خلالها. لكنه تعرض لهزائم ثقيلة خارج أرضه هذا الموسم، أبرزها أمام كومو وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4-1 في كلتا المباراتين، كما خسر 6-1 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في منتصف أكتوبر. ومع ذلك، سيشعر مارتن ديميكيليس بتفاؤل كبير إزاء أداء فريقه على أرضه، بعدما سجل 19 هدفًا في آخر خمس مباريات خاضها هناك. وإجمالًا، حقق الفريق عشرة انتصارات متتالية على أرضه، بينها الفوز 1-0 على آيندهوفن في هذه المسابقة.

Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

غاب ماكسيم إستيف عن فوز لايبزيج على شالكه نهاية الأسبوع. وكان أنطوان سيمينيو الغائب الوحيد عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة أمام برايتون نهاية الأسبوع.

سجل إيرلينج هالاند 12 هدفًا في ثماني مباريات أمام لايبزيج خلال مسيرته.

سجل أنطونيو نوسا، مواطن هالاند، هدفًا وصنع أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات للايبزيج.

Getty Images

أخبار الفريقين والقائمتان