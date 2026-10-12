دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

تنطلق مباراة لاسك وليفربول في 14 أكتوبر 2026، الساعة 12:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و16:45 بتوقيت غرينتش.

فريقان يعانيان تراجع المستوى يلتقيان في النمسا

يحتاج كل من لاسك لينتس وليفربول بشدة إلى الفوز لتغيير مسار موسمه. فماذا سيحدث عندما يلتقي الفريقان في المباراة المبكرة يوم الأربعاء؟

أصحاب الأرض خسروا ثلاثًا من آخر أربع مباريات

خسر لاسك ثلاثًا من آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات، منها هزيمته أمام آيك أثينا في الجولة الأولى. وافتتح ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو مدريد في أنفيلد، لكن نتائجه المحلية كانت متذبذبة. وجاءت هزيمته الوحيدة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع، غير أن ثلاثة تعادلات زادت متاعبه، إذ يتأخر بالفعل عن سيتي المتصدر بتسع نقاط بعد ست جولات.

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أبرز الإحصاءات والإصابات

تعرض موسيس أوسور وجورج بيلو للإصابة مع لاسك خلال هزيمته أمام رابيد فيينا مطلع الأسبوع، فيما واجه ليفربول مانشستر سيتي في غياب كودي جاكبو ودومينيك سوبوسلاي وألكسندر إيزاك.

سجل لاسك 15 هدفًا في آخر أربع مباريات له على أرضه.

سجل ليفربول هدفين بالضبط في خمس من آخر ست مباريات له خارج أرضه.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

من المتوقع أن يبدأ لاسك بقيادة ديتمار كوهبور بتشكيلة تضم لوكاس يونجفيرث في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع يضم أندريس أندرادي وتشافيير مبويامبا وجواو تورنيتش. وتشمل التشكيلة المتوقعة روبرت ليوبيسيتش وساشا هورفاث في وسط الملعب، مع موسيس أوسور وكريستوف لانج لتشكيل خطورة هجومية. ولم تُؤكد أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف أصحاب الأرض قبل هذه المباراة، وستُضاف مستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها إذا تغير الوضع.

من المتوقع أن يدفع أندوني إيراولا بأليسون بيكر في حراسة مرمى ليفربول، مع فيرجيل فان دايك ورونالد أراوخو في قلب الدفاع. وتضم التشكيلة المتوقعة فلوريان فيرتز وأليكسيس ماك أليستر في وسط الملعب، فيما يساند برادلي باركولا ولويس كوماس الهجوم. ولم يُعلن حتى الآن عن أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف.

النتائج الأخيرة

عانى لاسك من تذبذب النتائج، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وخسر مباراته الأخيرة أمام رابيد فيينا 2-0 في الدوري النمساوي، كما خسر أمام شتورم جراتس وآيك أثينا خلال تلك الفترة. وتعادل الفريق النمساوي 3-3 مع هارتبرج، وحقق فوزًا وديًا على فيرست فيينا، لكن نتائجه في المباريات الرسمية ظلت متواضعة. واستقبل أهدافًا كثيرة، وسيحتاج إلى تحسن كبير لمنافسة ليفربول الذي يلعب على المستوى الأوروبي.

حقق ليفربول ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان قد تغلب قبلها على بورنموث 1-0 وأتلتيكو مدريد 2-1 في دوري أبطال أوروبا. وتكتمل الصورة بفوزه 3-1 على توتنهام هوتسبير في كأس كاراباو وتعادله سلبيًا خارج أرضه مع فولهام. وأظهر ليفربول قدرته على تقديم أداء جيد في مسابقات متعددة، وتمنحه نتائجه الأوروبية هذا الموسم الثقة قبل التوجه إلى لينتس.

سجل المواجهات المباشرة

التقى الناديان مرتين في المسابقات الأوروبية، وكلتاهما في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لموسم 2023-24. وفاز ليفربول 4-0 في أنفيلد في نوفمبر 2023، بعدما كان قد تغلب على لاسك 3-1 في لينتس في سبتمبر من العام نفسه. وفاز ليفربول بالمواجهتين، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا فقط، ليملك سجلًا مهيمنًا في لقاءات الفريقين.

الترتيب

يحتل لاسك حاليًا المركز الـ27 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي ليفربول في المركز الـ13، ما يعكس الفارق في الخبرة الأوروبية بين الفريقين في هذه المرحلة من البطولة.