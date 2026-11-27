كومو ويوفنتوس: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 13 29 نوفمبر 2026 - 14:45 جوسيبي سينيجاليا

زخم أوروبي ومواجهة حاسمة في لومبارديا

تشهد منافسات الدوري الإيطالي مساء الأحد مواجهة مهمة على ضفاف بحيرة كومو بين فريقين يعيشان نشوة انتصاراتهما الأوروبية في منتصف الأسبوع ويسعيان إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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يملك كومو 1907 بقيادة سيسك فابريجاس 26 نقطة، بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس، ولم يخسر أي مباراة على أرضه في الدوري (4 انتصارات، تعادل واحد)، فيما استقبل دفاعه 10 أهداف فقط في 12 مباراة. وبعد فوزه على كالياري 2-0 السبت الماضي بفضل هدفين بالرأس سجلهما جاكوبو رامون ولوكاس دا كونيا، واصل كومو انتصاراته الثلاثاء بتغلبه على أيك أثينا 1-0 في دوري أبطال أوروبا، بهدف حاسم سجله لويس ميلا في الشوط الثاني.

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في انتظاره يوفنتوس، الذي بدأ هجومه أخيرًا يكتسب فاعلية كبيرة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي. وبعد اكتساح فينيسيا 4-0 بتسجيل أهدافه خلال 18 دقيقة قوية في الشوط الثاني الأحد الماضي، قلب يوفنتوس المتأخر مبكرًا النتيجة ليسحق أومونيا إف سي 4-1 في الدوري الأوروبي الخميس. ويملك الفريق 21 نقطة.

وبعد أن حقق كومو فوزين مفاجئين على يوفنتوس بنتيجة 2-0 في الدوري الموسم الماضي، أحدهما في تورينو خلال فبراير، يصل رجال سباليتي عازمين على الثأر وتقليص الفارق في سباق التأهل للمسابقات الأوروبية.

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