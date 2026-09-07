دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 8 سبتمبر 2026 - 12:45 جان بريدل

تنطلق مباراة كلوب بروج ضد أستون فيلا يوم 8 سبتمبر 2026 عند الساعة 12:45 بتوقيت EST و17:45 بتوقيت GMT.

معاينة المباراة

تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بمواجهة يستضيف فيها كلوب بروج بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أستون فيلا.

بروج المتطور سيختبر فيلا المتعثر

يسجل كلوب بروج ظهورًا جديدًا وهو الرقم القياسي البلجيكي الثالث عشر في مرحلة المجموعات/الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعد أن اكتسح لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي. وقد فاز في أربع من خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، وبلغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال في كل واحدة من مشاركاته الثلاث الأخيرة، لذا ستكون الثقة مرتفعة.

كان الفوز بالدوري الأوروبي في مايو لحظة كبيرة بالنسبة إلى فيلا ومدربه أوناي إيمري، لكن حملته المحلية الأخيرة بدأت بشكل مضطرب. فقد خسر لاعبين أساسيين هم يوري تيليمانس، ومورجان روجرز، وإزري كونسا لصالح منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فشل في التسجيل في أول ثلاث مباريات له في البريميرليج هذا الموسم. لكن تحت قيادة إيمري، كان فيلا ممتازًا في بطولات UEFA، إذ خسر ثلاث مباريات فقط من آخر 21 مباراة له في مرحلة المجموعات/الدوري، محققًا 16 فوزًا وتعادلين، كما فاز في ثماني من أصل 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب الإسباني.

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إحصائيات مهمة وأخبار الإصابات

شهدت آخر 15 مباراة لكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

منذ بداية دوري أبطال أوروبا 2024-25، لم يستقبل أهدافًا أكثر من كلوب بروج (43) سوى برشلونة (44).

حافظ فيلا على نظافة شباكه في تسع مباريات من آخر 16 مباراة أوروبية.

لا يزال الوافد الجديد إلى فيلا يوهان مانزامبي، والغياب الطويل الأمد أمادو أونانا، خارج الحسابات، لكن جواو جوميز يمكنه اللعب في دوري أبطال أوروبا وسط إيقاف محلي لثلاث مباريات.

ساهم مهاجم فيلا نيكولاس جاكسون في خمسة أهداف خلال عشر مشاركات في دوري أبطال أوروبا مع بايرن الموسم الماضي، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفين.

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التشكيلتان المحتملتان

بروج (4-2-3-1): سومر؛ سابي، ميشيلي، لي، سايس؛ بوتس، فاناكن؛ فوربس، فيتليسن، دياخون؛ تريزولدي.

فيلا (4-2-3-1): سوزوكي؛ كاش، ليندلوف، توريس، ماتسن؛ كامارا، جوميز؛ ماكجين، بوينديا، هيمينجز؛ جاكسون.

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى إيفان ليكو تدريب كلوب بروج، رغم عدم توافر أي معلومات مؤكدة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بصاحب الأرض. كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة قبل المباراة، ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد الانطلاق.

كما أن مدرب أستون فيلا أوناي إيمري لم يؤكد أيضًا التشكيلة المتوقعة، مع عدم وجود إصابات أو إيقافات مدرجة في أحدث البيانات المتاحة. وسيتم تحديث أخبار الفريقين عند توافر المعلومات.

النتائج الأخيرة

فاز كلوب بروج في ثلاث وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بهزيمة 2-1 أمام جينت في الدوري البلجيكي الممتاز يوم 30 أغسطس. وقبل ذلك، فاز بروج على سيركل بروج 1-0، وحقق انتصارًا خارج أرضه 3-0 على OH Leuven، كما فاز على أرضه 3-0 أمام كورترايك ضمن هذه السلسلة. أما هزيمته الأخرى الوحيدة فجاءت أمام يونيون سانت جيلواز في كأس السوبر البلجيكي، بعد التعادل 1-1 ثم الخسارة بركلات الترجيح. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل بروج ثمانية أهداف واستقبل خمسة.

خسر أستون فيلا مبارياته الخمس الأخيرة كلها. وكانت آخر مباراة له هزيمة 1-0 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 31 أغسطس. وقبل ذلك، خسر فيلا 4-0 أمام برايتون، و2-1 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في مباراة ودية، ثم 2-1 أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، و2-1 أمام بايرن ميونخ في فترة الإعداد للموسم. وسجل فيلا ثلاثة أهداف واستقبل عشرة عبر هذه المواجهات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 12 مارس 2025، حين فاز أستون فيلا على كلوب بروج 3-0 في دوري أبطال أوروبا على ملعب فيلا بارك. وقبل ذلك، فاز فيلا أيضًا في مباراة الذهاب 3-1 على ملعب يان برايدل يوم 4 مارس 2025. أما المواجهة السابقة الوحيدة الأخرى في البيانات، فشهدت فوز كلوب بروج على أستون فيلا 1-0 على أرضه في دوري أبطال أوروبا يوم 6 نوفمبر 2024. وعبر المواجهات الثلاث المسجلة، يمتلك أستون فيلا فوزين مقابل فوز واحد لكلوب بروج، مع تسجيل فيلا ستة أهداف مقابل هدفين لبروج.

الترتيب

في ترتيب دوري أبطال أوروبا، يأتي كل من كلوب بروج وأستون فيلا حاليًا في المركز الأول.