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دوري أبطال أوروبا
team-logoفينورد
دي كويب
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معاينة مباراة فينورد ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

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فينورد ضد إنتر
فينورد
إنتر
دوري أبطال أوروبا

معاينة شاملة لمباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا. نستعرض الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما والمزيد.

معاينة مباراة فينورد وإنتر في دوري أبطال أوروبا

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
دي كويب

يسافر إنتر إلى روتردام لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب دي كويب يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. وتنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

إنتر بحاجة إلى التعافي من عطلة نهاية أسبوع سيئة

فقد إنتر صدارة الدوري الإيطالي بعد هزيمته الثقيلة 3-1 أمام ميلان في ديربي ديلا مادونينا. وكان إنتر وصيفًا لدوري أبطال أوروبا في عامي 2023 و2025، لكنه بدأ مشواره في نسخة هذا الموسم بصورة سيئة، إذ حصد ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات. وشكّلت الهزيمتان أمام ريال مدريد وكلوب بروج أسوأ بداية ممكنة، لكن فريق كريستيان كيفو حقق فوزًا صعبًا 1-0 على شاختار في مباراته الأخيرة، ليبدأ حصد النقاط في البطولة.

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

مباريات فينورد تزخر بالأهداف

لم يحقق فينورد أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بجميع المسابقات، إذ تعادل مرتين في الدوري الهولندي وخسر أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. وبعد هزيمة ثقيلة أمام برشلونة وفوز على أرضه 3-2 على كومو، بات من الصعب التنبؤ بما سيقدمه فريق جيو فان برونكهورست في هذه البطولة. وشهدت تسع من مبارياته الـ13 الأخيرة في جميع المسابقات تسجيل أكثر من 3.5 أهداف، لذا فإن مباريات فينورد تقدم متعة حقيقية.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • سيتعين على فينورد التعامل مع غياب بارت نيووكوب وجوردان بوس وتوماس بيلين لفترات طويلة.
  • لا يزال إنتر يفتقد قائده لاوتارو مارتينيز، الذي تعرض لإصابة أمام كلوب بروج في وقت سابق من البطولة.
  • يغيب عن إنتر أيضًا كورتيس جونز وجون ستونز وبنجامين بافارد، فيما يُوقَف أليساندرو باستوني.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة فينورد ضد إنتر

4-3-3
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فينورد
فينورد
التشكيل
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إنتر
إنتر
3-5-2
تجارك إرنستتجارك إرنستخافي لوبيزخافي لوبيزتسويوشي واتانابيتسويوشي واتانابيجيفيرو ريدجيفيرو ريدميكا مارمولميكا مارمولشارليس فانهوتشارليس فانهوتأسامة تيرغالينأسامة تيرغالينجيفاي زيشيالجيفاي زيشياللوسيانو فالينتيلوسيانو فالينتيانيس حاج موسىانيس حاج موسىناتشو فيريناتشو فيريجوسيب مارتينيزجوسيب مارتينيزمانويل أكانجيمانويل أكانجييان بيسيكيان بيسيككارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستونيكولو باريلانيكولو باريلاهنريك مخيتاريانهنريك مخيتاريانبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيأندي ضيوفأندي ضيوففيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوماركوس تورامماركوس تورامفرانشيسكو بيو إسبوزيتوفرانشيسكو بيو إسبوزيتو
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إنتر
إنتر
4-3-3
فينورد

التشكيلة الأساسية

إنتر

المدرب

  • جيوفاني فان برونكهورست
  • كريستيان كيفو

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