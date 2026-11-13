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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoفرنسا
Matmut Atlantique
team-logoتركيا
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معاينة مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية: الديوك يتطلعون لتجاوز الخسارة أمام إيطاليا في مواجهة تركيا

فرنسا ضد تركيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
القنوات الناقلة
فرنسا
تركيا

بعد هزيمته أمام إيطاليا 3-1 في ميلانو يوم الخميس، بعدما قلبت الأخيرة تأخرها، ما حرمه من التأهل المبكر إلى ربع النهائي، يعود منتخب فرنسا بقيادة زين الدين زيدان إلى أرضه في بوردو مساء الأحد، وهو بحاجة إلى الفعالية أمام المرمى لحجز مقعده في دور الثمانية على حساب منتخب تركيا، الذي تأكد هبوطه ويقاتل حفاظًا على كبريائه.

فرنسا ضد تركيا: تفاصيل المباراة

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6
Matmut Atlantique

خسارة سان سيرو تدق ناقوس الخطر قبل حسم مشوّق في بوردو

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

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ما بدا قبل أيام مجرد احتفال روتيني بفوز فرنسا تحوّل فجأة إلى مهمة حاسمة تحت ضغط في الجولة الأخيرة. وتلقى زين الدين زيدان هزيمته الأولى مدربًا لفرنسا مساء الخميس على ملعب سان سيرو، بعدما شاهد تقدم فريقه بهدف مايكل أوليسيه في الدقيقة العاشرة يتبدد، لتعود إيطاليا بقوة وتفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققةً أول انتصار لها على أرضها أمام فرنسا منذ 64 عامًا. وتركت هذه النتيجة فرنسا متساويةً برصيد 10 نقاط مع إيطاليا متصدرة المجموعة، ومتقدمةً بفارق نقطة واحدة فقط على بلجيكا صاحبة المركز الثالث. وبذلك، يتعين على فرنسا تحقيق النتيجة المطلوبة في بوردو لضمان مكان في ربع النهائي المقرر في مارس، وربما لا يزال قائدها المصاب كيليان مبابي غائبًا عنها. 

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

وينتظر فرنسا منتخب تركيا الذي يمر بمرحلة انتقالية تحت قيادة مدربه الجديد سيرجن يالتشين. ورغم أن هزيمة تركيا على أرضها أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف يوم الخميس في إزمير حكمت عليها بالخسارة الخامسة تواليًا في المجموعة والهبوط التلقائي إلى المستوى الثاني، فإن هدف أردا جولر المبكر، الذي جاء بتسديدة متقنة، أظهر لمحة من الإمكانات الهجومية التي ستسعى تركيا لاستغلالها لإفساد حسابات منافستها.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد تركيا

المدرب

  • زين الدين زيدان

النتائج الأخيرة

فرنسا

فرنسا - المستوى

تركيا
ف0-1
بلجيكا
ف0-1
إيطاليا
ت1-1
بلجيكا
ف4-1
إيطاليا
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تركيا

تركيا - المستوى

فرنسا
خ0-1
إيطاليا
خ1-4
بلجيكا
خ3-0
إيطاليا
خ3-1
بلجيكا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

فرنساتعادلتركيا
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
تركيا badge
تركيا
تركيا
2
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
0
انتهت
المباريات الودية
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
انتهت
المباريات الودية
تركيا badge
تركيا
تركيا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
4
انتهت
7الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

الترتيب

المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إيطالياإيطالياإيطاليا
5311116+510
ف
ف
ت
ف
خ
2
فرنسافرنسافرنسا
531185+310
خ
ف
ت
ف
ف
3
بلجيكابلجيكابلجيكا
530286+29
ف
خ
ف
خ
ف
4
تركياتركياتركيا
5005313-100
خ
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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