هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoفرنسا
دو فرانس
team-logoبلجيكا
شاهد على beIN SPORTS 1شاهد على beIN SPORTS 1 EN
بمساعدة

معاينة مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا
بلجيكا
كيليان مبابي

معاينة شاملة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A. نتناول الجوانب التكتيكية وأخبار الفريقين والحالة الفنية والمزيد.

تنطلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا يوم 5 أكتوبر 2026 في الساعة 14:45 بتوقيت EST و18:45 بتوقيت GMT.

زيزو يطمح إلى أول فوز على أرضه كمدرب

اضطرت فرنسا إلى الاكتفاء بالتعادل 1-1 أمام إيطاليا في أول مباراة لزين الدين زيدان على أرضه كمدرب لفرنسا. وأُلغي هدف مايكل أوليسي الرائع بهدف التعادل الذي سجله أليساندرو باستوني، بعدما استغل خطأ من لاعب وسط ميلان أدريان رابيو. وأنهت فرنسا المباراة أيضاً بعشرة لاعبين بعد حصول دايوت أوباميكانو على البطاقة الصفراء الثانية في وقت متأخر. وفازت فرنسا في آخر ست مواجهات لها مع بلجيكا، لكنها ستفتقد نجمها المؤثر كيليان مبابي بسبب الإصابة.

France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images

بلجيكا تكتسح اليونان

في المقابل، كانت بلجيكا أقوى بكثير من تركيا التي دخلت المباراة في حالة جيدة، وفازت على الأتراك 3-0 بفضل هدف من روميلو لوكاكو وثنائية من كيفن دي بروين. وكانت هذه النتيجة مرحباً بها بالنسبة إلى البلجيكيين بعد خسارتهم الضيقة 1-0 أمام فرنسا، والتي جاءت عقب الفوز 2-0 على إيطاليا. ويستحق ميكا جودتس، نجم باريس سان جيرمان الموهوب البالغ من العمر 21 عاماً، المتابعة، بعدما سجل في شباك الإيطاليين في الجولة الأولى.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد بلجيكا

المدرب

  • زين الدين زيدان

لم يؤكد زين الدين زيدان تشكيلته المتوقعة قبل المباراة، ولم تتوافر في هذه المرحلة أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بفرنسا. ومع ذلك، هناك قلق بشأن كيليان مبابي، الذي تعرض لفرط تمدد في الركبة خلال فترة التوقف الدولي، بينما يراقب ناديه ريال مدريد تعافيه عن كثب. ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن مدى جاهزيته قبل انطلاق المباراة بوقت أقرب.

وبالمثل، لم يعلن مارك فان بوميل التشكيل المتوقع لبلجيكا، كما لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للفريق الضيف. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق فور توافرها.

الحالة

فرنسا

فرنسا - المستوى

إسبانيا
خ0-2
إنجلترا
خ4-6
تركيا
ف0-1
بلجيكا
ف0-1
إيطاليا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بلجيكا

بلجيكا - المستوى

أمريكا
ف1-4
إسبانيا
خ2-1
إيطاليا
ف0-2
فرنسا
خ0-1
تركيا
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تدخل فرنسا هذه المواجهة بعدما فازت في مباراتيها كلتيهما في دوري الأمم الأوروبية، إذ تغلبت على Türkiye بنتيجة 1-0 خارج أرضها قبل أن تتبع ذلك بانتصار 1-0 على بلجيكا في بروكسل. وعلى امتداد آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات، حققت ثلاثة انتصارات وتعرضت لهزيمتين، وجاءت الخسارتان أمام إسبانيا وإنجلترا في كأس العالم، حيث استقبلت ثمانية أهداف في المجمل خلال خروجيها من الأدوار الإقصائية. ومنذ ذلك الحين، تحسن تماسكها الدفاعي بشكل كبير، وحافظت على شباكها نظيفة في مباراتين متتاليتين في دوري الأمم الأوروبية.

كما فازت بلجيكا في اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وكان ظهورها الأخير في دوري الأمم الأوروبية انتصاراً 2-0 على إيطاليا قبل الخسارة أمام فرنسا. وخسرت أمام إسبانيا في كأس العالم، وتصل إلى هذه المباراة بعدما فازت في اثنتين وخسرت اثنتين من آخر أربع مباريات تنافسية، مع سجل دفاعي يُظهر هشاشة أمام أقوى المنافسين.

السجل المباشر

وجهاً لوجه

فرنساتعادلبلجيكا
5
0
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
1
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
2
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
2
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
1
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بلجيكا badge
بلجيكا
بلجيكا
2
فرنسا badge
فرنسا
فرنسا
3
انتهت
9الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين قبل أيام قليلة فقط، حين فازت فرنسا 1-0 في بروكسل ضمن دوري الأمم الأوروبية، وكان هدف أوليسي المتأخر هو الفارق. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، كانت الأفضلية لفرنسا، بعدما فازت في أربع من تلك المباريات مقابل واحدة لبلجيكا، مع تحقيق الانتصار البلجيكي الوحيد في مباراة بدوري الأمم الأوروبية. وكانت فرنسا ثابتة المستوى بشكل خاص في هذه المواجهة، إذ فازت في اللقاء السابق بينهما في دوري الأمم الأوروبية على أرضها بنتيجة 2-0، كما تفوقت على بلجيكا 1-0 في يورو 2024.

الترتيب

المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرنسافرنسافرنسا
321031+27
ت
ف
ف
2
بلجيكابلجيكابلجيكا
320151+46
ف
خ
ف
3
إيطالياإيطالياإيطاليا
311154+14
ت
ف
خ
4
تركياتركياتركيا
300318-70
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

تتصدر فرنسا حالياً جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، بينما تحتل بلجيكا المركز الثاني.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل