معاينة مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

تنطلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا يوم 5 أكتوبر 2026 في الساعة 14:45 بتوقيت EST و18:45 بتوقيت GMT.

زيزو يطمح إلى أول فوز على أرضه كمدرب

اضطرت فرنسا إلى الاكتفاء بالتعادل 1-1 أمام إيطاليا في أول مباراة لزين الدين زيدان على أرضه كمدرب لفرنسا. وأُلغي هدف مايكل أوليسي الرائع بهدف التعادل الذي سجله أليساندرو باستوني، بعدما استغل خطأ من لاعب وسط ميلان أدريان رابيو. وأنهت فرنسا المباراة أيضاً بعشرة لاعبين بعد حصول دايوت أوباميكانو على البطاقة الصفراء الثانية في وقت متأخر. وفازت فرنسا في آخر ست مواجهات لها مع بلجيكا، لكنها ستفتقد نجمها المؤثر كيليان مبابي بسبب الإصابة.

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في المقابل، كانت بلجيكا أقوى بكثير من تركيا التي دخلت المباراة في حالة جيدة، وفازت على الأتراك 3-0 بفضل هدف من روميلو لوكاكو وثنائية من كيفن دي بروين. وكانت هذه النتيجة مرحباً بها بالنسبة إلى البلجيكيين بعد خسارتهم الضيقة 1-0 أمام فرنسا، والتي جاءت عقب الفوز 2-0 على إيطاليا. ويستحق ميكا جودتس، نجم باريس سان جيرمان الموهوب البالغ من العمر 21 عاماً، المتابعة، بعدما سجل في شباك الإيطاليين في الجولة الأولى.

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أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد زين الدين زيدان تشكيلته المتوقعة قبل المباراة، ولم تتوافر في هذه المرحلة أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بفرنسا. ومع ذلك، هناك قلق بشأن كيليان مبابي، الذي تعرض لفرط تمدد في الركبة خلال فترة التوقف الدولي، بينما يراقب ناديه ريال مدريد تعافيه عن كثب. ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن مدى جاهزيته قبل انطلاق المباراة بوقت أقرب.

وبالمثل، لم يعلن مارك فان بوميل التشكيل المتوقع لبلجيكا، كما لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للفريق الضيف. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق فور توافرها.

الحالة

تدخل فرنسا هذه المواجهة بعدما فازت في مباراتيها كلتيهما في دوري الأمم الأوروبية، إذ تغلبت على Türkiye بنتيجة 1-0 خارج أرضها قبل أن تتبع ذلك بانتصار 1-0 على بلجيكا في بروكسل. وعلى امتداد آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات، حققت ثلاثة انتصارات وتعرضت لهزيمتين، وجاءت الخسارتان أمام إسبانيا وإنجلترا في كأس العالم، حيث استقبلت ثمانية أهداف في المجمل خلال خروجيها من الأدوار الإقصائية. ومنذ ذلك الحين، تحسن تماسكها الدفاعي بشكل كبير، وحافظت على شباكها نظيفة في مباراتين متتاليتين في دوري الأمم الأوروبية.

كما فازت بلجيكا في اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وكان ظهورها الأخير في دوري الأمم الأوروبية انتصاراً 2-0 على إيطاليا قبل الخسارة أمام فرنسا. وخسرت أمام إسبانيا في كأس العالم، وتصل إلى هذه المباراة بعدما فازت في اثنتين وخسرت اثنتين من آخر أربع مباريات تنافسية، مع سجل دفاعي يُظهر هشاشة أمام أقوى المنافسين.

السجل المباشر

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين قبل أيام قليلة فقط، حين فازت فرنسا 1-0 في بروكسل ضمن دوري الأمم الأوروبية، وكان هدف أوليسي المتأخر هو الفارق. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، كانت الأفضلية لفرنسا، بعدما فازت في أربع من تلك المباريات مقابل واحدة لبلجيكا، مع تحقيق الانتصار البلجيكي الوحيد في مباراة بدوري الأمم الأوروبية. وكانت فرنسا ثابتة المستوى بشكل خاص في هذه المواجهة، إذ فازت في اللقاء السابق بينهما في دوري الأمم الأوروبية على أرضها بنتيجة 2-0، كما تفوقت على بلجيكا 1-0 في يورو 2024.

الترتيب

المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 فرنسا فرنسا 3 2 1 0 3 1 +2 7 ت ف ف 2 بلجيكا بلجيكا 3 2 0 1 5 1 +4 6 ف خ ف 3 إيطاليا إيطاليا 3 1 1 1 5 4 +1 4 ت ف خ 4 تركيا تركيا 3 0 0 3 1 8 -7 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط

تتصدر فرنسا حالياً جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، بينما تحتل بلجيكا المركز الثاني.