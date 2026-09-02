الدوري الإسباني - الجولة 4 6 سبتمبر 2026 - 10:15 ميستايا

تنطلق مباراة فالنسيا ضد برشلونة يوم 6 سبتمبر 2026 عند الساعة 10:15 بتوقيت EST و15:15 بتوقيت GMT.

برشلونة حامل اللقب يبدو الفريق الواجب هزيمته

دفع هانزي فليك، مدرب برشلونة، بكل من أدامي ورافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وإسبارت في التشكيلة الأساسية في افتتاح مشوار حامل اللقب أمام إلتشي، وكان الفريق الكتالوني متفوقًا بفارق كبير على مضيفه، ليخرج فائزًا 5-0. ثم واصل ذلك بفوز 2-0 على أتلتيك بيلباو وانتصار 5-2 على رايو فاييكانو.

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بداية صعبة لفالنسيا

حصد فالنسيا نقطة واحدة فقط من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني، وسجل المهاجم النيجيري عمر صادق هدفه الوحيد في الموسم حتى الآن، وذلك في الخسارة 3-1 أمام ديبورتيفو لا كورونيا. ولن تصبح الأمور أسهل مع مواجهة حامل اللقب.

أبرز اللاعبين، أخبار الإصابات والإحصائيات

الهدف الثاني لامين يامال أمام رايو فاييكانو كان هدفه رقم 50 مع النادي، ليصبح أصغر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يصل إلى هذا الرقم.

لم تنتهِ أي من آخر 40 مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبي.

سجل رافينيا خمسة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة.

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تعاقدات برشلونة

رودري، الفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم مع إسبانيا، هو أبرز الصفقات، بعدما انضم من مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 60 مليون يورو. وفي الهجوم، وصل كل من أنتوني جوردون (70 مليون يورو) وكريم أديمي (22 مليون يورو) وجيسي بيسيوو (8,5 مليون يورو) لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وماركوس راشفورد.

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التشكيلتان المحتملتان

فالنسيا (532): ديميتريفسكي؛ ريوخا، مارتينيز، دياكابي، تاريغا، فاسكيز؛ أورجينيتش، بيبيلو، ساتو؛ جويرا، صادق.

برشلونة (4231): جارسيا؛ كوندي، كريستنسن، كوبارسي، إسبارت؛ برنال، بيدري؛ يامال، أولمو، جوردون؛ رافينيا.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد كارلوس كوربيران عددًا من لاعبي الفريق الأول قبل زيارة برشلونة. وتضم قائمة المصابين كلًا من سيرجي كانوس ودييجو لوبيز وخوسيه كوبيتي وجويدو رودريجيز وجاستن دي هاس، ما يجعل قائمة فالنسيا تعاني من النقص قبل هذه المباراة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف أصحاب الأرض.

لدى هانزي فليك أيضًا غيابات يتعين عليه التعامل معها. ولا يزال كل من روني بردغجي وفرينكي دي يونج وجافي خارج الحسابات بسبب الإصابة في برشلونة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة لأي من الفريقين، ومن المنتظر ورود تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الحالة الفنية

فاز فالنسيا في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-1 أمام ديبورتيفو دي لا كورونيا في الدوري الإسباني يوم 30 أغسطس، وقبل ذلك خسر 1-0 أمام ريال بيتيس. وبين هاتين الهزيمتين، تعادل 0-0 مع سيلتا فيجو. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم أمام هيركوليس بنتيجة 2-0. وقد سجل هدفين واستقبلت شباكه خمسة أهداف خلال مبارياته الثلاث التنافسية هذا الموسم.

فاز برشلونة في أربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة في مباراة ودية قبل الموسم أمام أودينيزي. ومنذ ذلك الحين، لم يخسر، بعدما تغلب تواليًا على الأهلي وبازل وإلتشي وأتلتيك بيلباو. وخلال تلك الانتصارات الأربعة، سجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل هدفين، من بينها الفوز 5-0 على إلتشي والانتصار 2-0 على أتلتيك بيلباو في آخر ظهور له بالدوري الإسباني.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 23 مايو 2026، حين فاز فالنسيا على برشلونة 3-1 في ملعب ميستايا. وقبل ذلك، يميل سجل المواجهات المباشرة بشكل كبير لمصلحة برشلونة. فقد فاز برشلونة 6-0 على أرضه في سبتمبر 2025، وتغلب على فالنسيا 5-0 في كأس ملك إسبانيا في فبراير 2025، وحقق انتصارًا 7-1 في الدوري الإسباني في يناير 2025. وخلال آخر خمس مواجهات، حقق برشلونة أربعة انتصارات مقابل فوز واحد لفالنسيا، مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا خمسة.

الترتيب

في الدوري الإسباني، يحتل فالنسيا حاليًا المركز 18، بينما يأتي برشلونة رابعًا بعد الأسابيع الافتتاحية من الموسم.