معاينة مباراة طرابزون سبور وفرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 3 5 نوفمبر 2026 - 12:45 بابارا بارك

يستضيف طرابزون سبور فريق فرايبورج في دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب بابارا بارك بمدينة طرابزون. وتنطلق المباراة الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:45 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس 5 نوفمبر.

طرابزون سبور يطارد المجد محليًا وقاريًا

فاز طرابزون سبور بقيادة توماس رايس بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، ومنها مباراتاه في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم أمام هارت أوف ميدلوثيان وكوبس. وبعد دخوله سباق المنافسة على اللقب في تركيا، يريد الآن أن يترك بصمته في أوروبا مستفيدًا من نجومية صفقته الجديدة محمد صلاح. وفاز رايس بمبارياته السبع جميعها منذ توليه المسؤولية، في بداية مثالية للمدرب الجديد. وسجل أسطورة ليفربول صلاح هدفًا وصنع آخر في آخر مباراة للفريق على أرضه في دوري المؤتمر الأوروبي، كما سجل في الفوز على بشكتاش على أرضه في الدوري التركي.

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فرايبورج يستعيد مستواه قبل رحلته إلى طرابزون

خسر فرايبورج ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، لكن ظهرت بوادر تحسن في مبارياته الأخيرة. وحقق فوزين متتاليين محليًا على فولفسبورج في كأس ألمانيا وأوجسبورج في الدوري الألماني، لكن لا يزال أمامه الكثير من العمل في دوري المؤتمر الأوروبي. وافتتح مشواره في البطولة بالفوز على يابلونتس، قبل أن يتلقى خسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام موناكو في مباراته الأخيرة.

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

لم يتعادل طرابزون سبور في أي من مبارياته الـ13 الأخيرة في جميع المسابقات.

لم يحافظ فرايبورج على نظافة شباكه في تسع مباريات.

سجل المهاجم الكرواتي إيجور ماتانوفيتش في كل من مباراتي فرايبورج الأخيرتين.

سجل إرنست موتشي هدفًا وصنع أربعة أهداف في آخر مباراتين له مع طرابزون سبور.

غاب فرانكولينو دجو عن مباراة طرابزون سبور الأخيرة بسبب إصابة، بينما يغيب سيدني لوبيز كابرال عن هذه المباراة للإيقاف.

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