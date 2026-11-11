معاينة مباراة صربيا وألمانيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

تستضيف صربيا ألمانيا على ملعب رايكو ميتيتش في بلجراد يوم الجمعة 13 نوفمبر، في مباراة ضمن المجموعة A2 تحمل أهمية لكلا المنتخبين في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

صربيا على شفا الإقصاء

قدّمت صربيا بداية سيئة في البطولة، إذ خسرت مبارياتها الأربع في دوري الأمم حتى الآن واستقبلت تسعة أهداف. وبعد خمس مباريات بلا فوز، أصبح البقاء في المستوى الأول أولوية المدرب فيليكو باونوفيتش. ولا شك أن الفوز بهذه المباراة ضرورة لصربيا، التي تفصلها خمس نقاط عن مراكز البقاء.

Getty Images

كلوب بحاجة إلى تحسن أداء لاعبيه

تسافر ألمانيا إلى بلجراد وهي تمر بفترة من تذبذب المستوى تحت قيادة يورجن كلوب، بعدما حققت فوزًا واحدًا فقط في أربع مباريات، ولا يزال أمامها الكثير لتفعله. وستعتمد على الحس التهديفي لنيكلاس فولكروج، الذي يعود إلى المنتخب بعد غياب دام أكثر من عام. وسجل 12 هدفًا في 10 مباريات مع فيردر بريمن هذا الموسم. وسيتولى ثلاثي بايرن ميونخ جوشوا كيميش وألكسندر بافلوفيتش وتوم بيشوف قيادة خط وسط ألمانيا. وبعد فوزها 2-0 في مباراة الذهاب، تتوجه ألمانيا إلى بلجراد واثقة من قدرتها على تكرار النتيجة وتقليص فارق النقاط الثلاث مع هولندا واليونان، اللتين تتقاسمان صدارة المجموعة.

Getty Images

أبرز الإحصاءات وأخبار المنتخبين

تعادلت ألمانيا في مباراتيها خارج أرضها بدوري الأمم هذا الموسم، وسجلت هدفًا واحدًا فقط.

لم تحافظ صربيا على نظافة شباكها في 13 مباراة.

يغيب ساشا لوكيتش ونيمانيا ماكسيموفيتش عن أصحاب الأرض بسبب الإيقاف.

جاء فوز صربيا الوحيد على ألمانيا في تاريخ مواجهاتهما خلال كأس العالم 2010.

أخبار المنتخبين والقوائم