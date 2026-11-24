معاينة مباراة صباح إف كي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 12:45 باكو الأولمبي

يسافر برشلونة إلى أذربيجان يوم الأربعاء لمواجهة صباح إف كي على ملعب باكو الأولمبي في دوري أبطال أوروبا. إنها رحلة طويلة لفريق هانزي فليك، الذي يصل بعد فوز مثير على ملعب كامب نو. وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 25 نوفمبر عند الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:45 بتوقيت غرينتش.

صباح يعاني في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا

يحتل صباح المركز الـ31 في جدول مرحلة الدوري، وواجه صعوبة في تحقيق النتائج على الساحة الأوروبية. وخسر 4-1 أمام فايكينج في وقت سابق من هذا الشهر، ويدرك فالداس دامبراوسكاس أن فريقه سيواجه خصمًا أقوى بكثير هذه المرة. محليًا، اكتسح صباح سومقاييت 5-1 في 20 نوفمبر ضمن الدوري الأذربيجاني الممتاز، لينهي سلسلة من خمس مباريات بلا فوز في جميع المسابقات.

Getty Images

مباريات برشلونة تشهد الأهداف عادةً

يحتل برشلونة المركز الخامس في الترتيب ويعيش فترة قوية. وعاد من التأخر بهدفين خلال الدقائق السبع الأولى ليفوز على فياريال 3-2 يوم الأحد، بعدما سجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق عقب الاستراحة، ليحافظ على موقعه المريح في صدارة الدوري الإسباني. وأبقى ذلك الفوز بطل إسبانيا متقدمًا بثلاث نقاط على ريال مدريد في الصدارة، بعدما حقق 12 انتصارًا في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم. وجاءت هزيمته الوحيدة مؤخرًا أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 في أواخر أكتوبر.

Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يغيب لامين يامال عن مباراة برشلونة بسبب مشكلة طفيفة في الكاحل، لكنه سيعود في عطلة نهاية الأسبوع ضمن الدوري الإسباني.

شهدت كل مباراة من آخر 10 مباريات لبرشلونة في جميع المسابقات تسجيل أكثر من 2.5 هدف، وينطبق الأمر نفسه على 14 من آخر 16 مباراة له في دوري أبطال أوروبا.

التشكيلتان المتوقعتان

صباح (4-2-3-1): بوكاتيلوف؛ زدادكا، سولفيت، مكارثي، بوتشاتش؛ راخمونالييف، ليبينييتسا؛ نواتشوكو، خايبولايف، سيميتش؛ مبينا.

برشلونة (4-2-3-1): جارسيا؛ فاريناس، كوبارسي، مارتين، كانسيلو؛ جافي، بيدري؛ رافينيا، لوبيز، جوردون؛ خيسوس.

أخبار الفريقين والقائمتان