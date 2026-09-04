معاينة مباراة سوانزي سيتي ضد ريكسهام في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

سوانزي سيتي ضد ريكسهام: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 5 5 سبتمبر 2026 - 15:00 ستاد الحرية

تنطلق مباراة سوانزي سيتي وريكسهام يوم 5 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش (3:00 مساءً بتوقيت EST / 20:00 بتوقيت BST / 21:00 بتوقيت SAST).

ديربي ويلزي خالص عالي المخاطر في سوانزي

يعود سوانزي سيتي إلى ملعبه لاستضافة غريمه ريكسهام على ملعب Swansea.com Stadium ضمن الجولة الخامسة من دوري البطولة الإنجليزية. وبعد انطلاقة قوية بسلسلة مطولة من المباريات من دون هزيمة في بداية مشواره بالدوري، يسعى سوانزي للدفاع عن أرضه ومواصلة الضغط في صدارة الترتيب. أما ريكسهام، فإن السفر إلى جنوب ويلز بعد تحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم يمنحه فرصة مثالية لبناء زخم حقيقي في سباق البطولة.

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انطلاقة سوانزي القوية المبكرة تُسقط واتفورد

يدخل سوانزي سيتي مباراة السبت بثقة كبيرة بعد فوزه 2-0 على واتفورد على أرضه في الجولة الرابعة (1 سبتمبر). وافتتح إيوم جي-سونغ التسجيل في الدقيقة الثامنة قبل أن يضاعف آدم إيداه التقدم قبل بلوغ نصف الساعة. ومع إضافة هذا الانتصار إلى فوزه 3-0 خارج أرضه على ديربي كاونتي، وتعادله 0-0 مع شيفيلد يونايتد، وفوزه 2-1 في الجولة الافتتاحية على ستوك، يملك سوانزي 10 نقاط من أربع مباريات، مع مباراتين متتاليتين بشباك نظيفة.

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انتصار التنانين الحمر بثلاثية في ذا دين

يتجه ريكسهام جنوبًا بثقة متجددة بعد تحقيقه فوزًا خارجيًا مهيمنًا 3-0 على ميلوول في ذا دين ضمن الجولة الرابعة (2 سبتمبر). ومهّد هدف عكسي من زاك ستورج الطريق لريكسهام في الشوط الأول، قبل أن يحسم المهاجم كيفر مور والظهير الجناح جاك إكومي المباراة في الشوط الثاني. وبعد تعادلين وخسارة بفارق ضئيل أمام برمنغهام في بداية الموسم، يملك فريق فيل باركنسون خمس نقاط، وبات أخيرًا يملك الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية اللازمتين للرحلات الصعبة خارج أرضه.

فخر الديربي وطموحات النصف العلوي

مباريات الديربي بين الغريمين الويلزيين تحمل دائمًا مواجهات بدنية قوية وانتقالات سريعة على أرض الملعب. وسيختبر خط هجوم سوانزي، بقيادة إيوم جي-سونغ وآدم إيداه، دفاع ريكسهام الثلاثي، بينما سيعتمد ريكسهام على الحضور البدني لكيفر مور وجوش وينداس لإرباك أصحاب الأرض. ومع وجود حقوق التفاخر المحلية وموقع مبكر في الموسم على المحك، يعد ديربي السبت بكثافة عالية منذ صافرة البداية.

التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

سوانزي سيتي: فيغورو؛ ليساه، كابانغو، ويلش، تايمون؛ ستامينيك أوبوكو، أوستاكيو، ويديل، إيوم؛ إيداه

ريكسهام: باترسون؛ كليوورث، هيام، دويل؛ كابوري، راثبون، وايتمان، إكومي؛ وينداس، أوبراين، مور

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى فيتور ماتوس تدريب سوانزي سيتي. ولا تتوفر في هذه المرحلة أي معلومات مؤكدة عن إصابات أو إيقافات تخص صاحب الأرض، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة متوقعة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتولى فيل باركنسون تدريب ريكسهام. وبالمثل، لا تتوفر أي تفاصيل مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بالفريق الضيف، كما لم يتم تقديم تشكيلة متوقعة. عُد لاحقًا للاطلاع على آخر أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الحالة الفنية

حقق سوانزي سيتي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-0 خارج أرضه على ديربي كاونتي في دوري البطولة يوم 29 أغسطس، بعد تعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد يوم 22 أغسطس. كما تغلب سوانزي على ستوك سيتي 2-1 خارج أرضه يوم 15 أغسطس. وجاءت خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام برمنغهام سيتي في كأس كاراباو. وخلال المباريات الخمس، سجل سوانزي ستة أهداف واستقبل هدفين.

خسر ريكسهام ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه خسارة 2-1 على أرضه أمام برمنغهام سيتي في دوري البطولة يوم 28 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع واتفورد يوم 22 أغسطس، و1-1 مع كارديف سيتي يوم 17 أغسطس. واستقبل ريكسهام أهدافًا في كل واحدة من آخر أربع مباريات له، ولم يحقق بعد أي فوز في مباراة رسمية هذا الموسم.

سجل المواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 13 مارس 2026، حين فاز ريكسهام على سوانزي سيتي 2-0 في مباراة بدوري البطولة. وقبل ذلك، فاز سوانزي 2-1 على أرضه في مباراة الدور المقابل يوم 19 ديسمبر 2025. وعبر آخر مواجهتين رسميتين بينهما، يملك كل فريق فوزًا واحدًا. كما التقى الفريقان أيضًا في الدرجات الأدنى، مع مواجهات سابقة في League Two وLeague One خلال أوائل الألفينات.