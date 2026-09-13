معاينة مباراة سندرلاند ضد ألكمار في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

سندرلاند ضد ألكمار: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 1 16 سبتمبر 2026 - 15:00 ملعب النور

تنطلق مباراة سندرلاند وألكمار يوم 16 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا المعياري).

عودة الكرة الأوروبية إلى ويرسايد

يعود سندرلاند إلى ملعب النور لافتتاح مشواره في مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي UEFA أمام الفريق الهولندي ألكمار. وبعد هزيمة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتطلع فريق ريجيس لو بريس إلى استعادة توازنه تحت الأضواء وحصد نقاط مبكرة مهمة أمام جماهيره. أما ألكمار، فإن السفر إلى شمال شرق إنجلترا بعد تعادل محلي يمنحه فرصة لتأكيد حضوره الأوروبي وبناء الزخم على الساحة القارية.

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انتكاسة القطط السوداء أمام أرسنال

يدخل سندرلاند مواجهة الأربعاء وهو يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته على أرضه 2-0 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة الرابعة (12 سبتمبر). ورغم صموده في شوط أول انتهى من دون أهداف، استقبل سندرلاند هدفًا في الدقيقة 57 عن طريق برونو جيماريش، قبل أن يحسم بوكايو ساكا الفوز للضيوف من ركلة جزاء متأخرة. وأنهت هذه النتيجة أسبوعًا بلا هزائم، شهد تعادلًا 1-1 خارج أرضه أمام برينتفورد وفوزًا 1-0 على هال سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نقطة كاسكوبن المشتركة على ملعب AFAS

يسافر ألكمار إلى إنجلترا بعد تعادله 1-1 على أرضه أمام فيلم II في الدوري الهولندي خلال الجولة السادسة (11 سبتمبر). وافتتح القائد يوردي كلاسي التسجيل لألكمار في الدقيقة 32، لكن ديفين هاين أدرك التعادل لفيلم II في الدقيقة 81. وتأتي هذه النتيجة بعد فوز خارج الأرض 3-2 على إس سي هيرنفين، ما يُبقي فريق مارتن مارتينس ثابتًا في النصف العلوي من جدول الدوري الهولندي قبل مهمته الأوروبية.

هل يستطيع جمهور سندرلاند على أرضه اختراق الدرع التكتيكي لألكمار؟

تُبرز المواجهات بين الأندية الإنجليزية والهولندية باستمرار تباينات تكتيكية ديناميكية. وسيمثل تمركز سندرلاند البدني في وسط الملعب وطاقته عبر جرانيت تشاكا وإنزو لو فيه اختبارًا لبناء اللعب بالاستحواذ لدى ألكمار بقيادة يوردي كلاسي وكالفن ستينغس. وفي المقابل، سيسعى برايان بروبي إلى قيادة الخط الأمامي لسندرلاند أمام المنظومة الدفاعية لألكمار. ومع وجود الزخم الكامل في مرحلة الدوري على المحك في الجولة الأولى، تعد مواجهة الأربعاء بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد ريجيس لو بريس تشكيلته الأساسية المتوقعة قبل هذه المواجهة في الدوري الأوروبي، ولم يصدر النادي أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات حتى هذه المرحلة. وستُضاف تحديثات أخرى بشأن أخبار الفريق فور توافرها مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما ألكمار، فلم يكشف المدرب Leeroy Echteld أيضًا بعد عن خططه المتعلقة بالقائمة في الرحلة إلى ويرسايد. ولا تتوافر حاليًا أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات لدى الفريق الضيف، وستُدرج هنا أحدث المعلومات فور ظهورها.

النتائج

يدخل سندرلاند هذه المباراة بسجل W2 D1 L1 في آخر أربع مباريات رسمية، وكانت آخر مبارياته قد انتهت بالتعادل 1-1 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 سبتمبر. وقبل ذلك، حقق فوزًا 1-0 على فولهام وتلقى خسارة 2-1 أمام إيبسويتش تاون. وعلى مدار آخر خمس مباريات، بما في ذلك فترة الإعداد، سجلت القطط السوداء خمسة أهداف واستقبلت ثلاثة.

يصل ألكمار وهو في حالة رائعة، بعدما فاز في كل واحدة من آخر خمس مباريات له في الدوري الهولندي. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-2 خارج أرضه على إس سي هيرنفين يوم 6 سبتمبر، بعد اكتساحه جو أهيد إيجلز 5-2 في الأسبوع السابق. وظهر فريق Echteld بفعالية هجومية كبيرة، فيما يمتد سجله من دون هزيمة منذ بداية الموسم.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوافر بيانات عن مواجهات سابقة بين سندرلاند وألكمار. وتمثل هذه المباراة فصلًا جديدًا بين الناديين على المستوى الأوروبي.