ريال مدريد ضد إشبيلية: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 9 18 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية في 18 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي للولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا الرسمي).

ريال مدريد يستضيف إشبيلية قبل أسبوع أوروبي مهم

يعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياجو برنابيو لاستضافة منافسه الأندلسي إشبيلية، ضمن الجولة التاسعة من موسم 2026/27 للدوري الإسباني. وبعد خوض مباراة في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يسعى ريال مدريد إلى الحفاظ على مستواه القوي محليًا على أرضه. أما إشبيلية، فيتوجه إلى العاصمة الإسبانية بعد مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف قبل فترة التوقف الدولي، ليواجه اختبارًا صعبًا لانضباطه الدفاعي أمام أحد أبرز الخطوط الهجومية في أوروبا.

Getty Images

مباراة ريال مدريد ذات الأهداف السبعة في روما

يدخل ريال مدريد مباراة الأحد بثقة هجومية كبيرة، بعد فوزه المثير 4-3 على روما في دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأولمبيكو يوم الأربعاء 14 أكتوبر. وسجل كل من كيليان مبابي وكارلوس إسبي وإندريك وأنطونيو روديجر في أداء هجومي قوي. وجاء ذلك الانتصار بعد فوز صعب على أرضه بنتيجة 1-0 أمام فياريال في الجولة الثامنة، ما أبقى مدريد في موقع جيد للمنافسة على اللقب قبل أسبوع مهم ينتظره.

Getty Images

مباراة إشبيلية ذات الأهداف الستة في فالنسيا

يسافر إشبيلية إلى مدريد مستمدًا الثقة من الروح القتالية التي أظهرها في تعادله المثير 3-3 خارج أرضه أمام ليفانتي يوم 12 أكتوبر. ومنح هدفا روبي يور في الدقيقة 12 وفيليكس كوريا في الدقيقة 53 إشبيلية الأفضلية، قبل أن يسجل البديل إسحاق روميرو هدفًا مثيرًا في الدقيقة 90. وبفضل تمريرات يوسف فوفانا الإبداعية ونشاط فيليكس كوريا على الطرف، يملك إشبيلية خطورة كبيرة في التحولات الهجومية لاختبار دفاع مدريد.

مواجهة برنابيو

على الصعيد التكتيكي، تشهد مواجهة الأحد صراعًا بين التبديل المرن للمراكز في هجوم ريال مدريد وأسلوب إشبيلية القائم على الهجمات المرتدة السريعة. وسيسعى مدريد إلى التحكم في إيقاع اللعب عبر جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، مع منح كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور حرية الانطلاق على الطرفين. في المقابل، سيعتمد إشبيلية على ثبات لوسيان أجومي وكيكي سالاس في العمق لامتصاص الضغط وإطلاق التحولات السريعة عبر يوسف فوفانا. ومع أهمية النقاط المطروحة في الدوري الإسباني، تعد مباراة مساء الأحد بمواجهة قوية في الكرة الإسبانية.

أخبار الفريقين & القوائم

يغيب راؤول أسينسيو عن فريق جوزيه مورينيو بسبب الإصابة، بينما يغيب فينيسيوس جونيور للإيقاف ولن يشارك في هذه المباراة. وستُضاف تحديثات بشأن التشكيلة الأساسية المتوقعة مع اقتراب موعد انطلاقها.

لا توجد لدى لويس جارسيا إصابات أو إيقافات للإبلاغ عنها في صفوف إشبيلية في هذه المرحلة. وستتأكد تفاصيل أخرى عن القائمة مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على فياريال على أرضه في الدوري الإسباني، بفضل هدف يان ديوماندي وجهد دفاعي حازم بعد طرد فينيسيوس جونيور. وفاز مدريد أيضًا على إنتر 2-1 في دوري أبطال أوروبا ورايو فايكانو 4-1 في الدوري خلال هذه الفترة، وإن ظلت هزيمته 2-1 أمام أتلتيكو مدريد النقطة السلبية في سلسلة مثمرة بخلاف ذلك.

يرتكز المستوى الأخير لإشبيلية على الصلابة. فقد حقق فريق لويس جارسيا فوزين وتعادلًا في آخر ثلاث مباريات له بالدوري الإسباني، وحافظ على نظافة شباكه في انتصاريه. وجاءت هزيمته الوحيدة في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات أمام أستون فيلا في لقاء ودي. ويشير هذا الثبات الدفاعي، إلى جانب الفوز على ديبورتيفو دي آكورونيا وفالنسيا، إلى فريق يصعب اختراق دفاعه.

سجل المواجهات المباشرة

مالت المواجهات الأخيرة بين الفريقين باستمرار لصالح ريال مدريد. وجاءت أحدث مواجهة في مايو 2026، حين فاز مدريد 1-0 خارج أرضه على إشبيلية في الدوري الإسباني. وقبلها، تغلب مدريد على إشبيلية 2-0 في برنابيو في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، فاز مدريد بأربع مباريات وإشبيلية بواحدة، وهو سجل يؤكد تفوق مدريد في هذه المواجهة خلال المواسم الأخيرة.