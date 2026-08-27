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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoمالاجا
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معاينة مباراة ريال مدريد ضد مالاجا في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
مالاجا
جود بيلينجهام
جوزيه مورينيو
إبراهيما كوناتي
بيرناردو سيلفا
مارك كوكوريلا
يان ديوماندي

معاينة شاملة لمباراة ريال مدريد ضد مالاجا في موسم 2026-27 من الدوري الإسباني. نتحدث عن التكتيكات، وأخبار الفريق، والانتقالات، والمزيد.

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الدوري الإسباني - الجولة 3
سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مالاجا يوم 30 أغسطس 2026 عند الساعة 11:00 بتوقيت EST و16:00 بتوقيت GMT.

سياق مباراة ريال مدريد ضد مالاجا

احتاج مدريد، بقيادة جوزيه مورينيو في ولايته الثانية، إلى هدف في الدقيقة 90 من البديل كارلوس إسبي، المنضم حديثًا مقابل 25 مليون يورو من ليفانتي، ليحقق فوزًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على إسبانيول في افتتاح موسمه. وسجل جود بيلينجهام هدف الافتتاح، بصناعة صانع الألعاب التركي الموهوب أردا جولر. ثم تبع ذلك بفوز مريح 4-1 على ريال سوسييداد بفضل ثلاثية كيليان مبابي وهدف من فيني جونيور.

EspiGetty Images

عانى مالاجا الصاعد حديثًا من بداية صعبة، إذ خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا، الصاعد معه. وكانت هذه مباراة تعيد إلى الأذهان الماضي من نواحٍ عدة، إذ هبط الفريقان من الدوري الإسباني في 2018 وعادا أخيرًا معًا إلى دوري الأضواء في كرة القدم الإسبانية.

Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

من تعاقد معه ريال مدريد ومالاجا؟

تعاقد ريال مدريد مع عدة لاعبين جدد في الخط الخلفي، أبرزهم مارك كوكوريلا من تشيلسي، وإبراهيما كوناتي من ليفربول، ودينزل دومفريس من إنتر. لكن الصفقة الأبرز كانت الجناح الإيفواري المراهق يان ديوماند، الذي أصبح أحدث جالاكتيكو في مدريد مقابل 125 مليون يورو. ويعد برناردو سيلفا أيضًا استثمارًا ذكيًا آخر في خط الوسط قادمًا من مانشستر سيتي، إذ يصل صانع الألعاب البرتغالي في صفقة انتقال حر.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

حدّت القيود المالية لمالاجا من قدرته على الاكتفاء بصفقات الإعارة والانتقالات الحرة. وبحث النادي في الأندية الأقل شأنًا في الدوري الإسباني، ليتعاقد مع خوسيه ساليناس من إسبانيول، وكارلوس دوتور من سيلتا فيجو، وخوان كروز من ليجانيس.

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

التشكيلتان المحتملتان

ريال مدريد (4231): كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هويخسن، كاريراس؛ سيلفا، فالفيردي؛ جولر، بيلينجهام، فيني جونيور؛ مبابي.

مالاجا (4231): هيريرو؛ بوجا، ريسيو، جاليليا، رافيتا؛ لورينزو، ميرينو؛ كروز، دوتور، مونيوز؛ تشوبي.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد مالاجا

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ريال مدريد
ريال مدريد
التشكيل
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مالاجا
مالاجا
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مالاجا
مالاجا

المدرب

  • جوزيه مورينيو

يفتقد جوزيه مورينيو عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول في هذه المباراة. وتضم قائمة المصابين كلًا من إيدير ميليتاو، ورودريجو، وفيرلان ميندي، وراؤول أسينسيو، وتياجو بيتارتش، وإندريك، ما يترك عمق ريال مدريد الدفاعي والهجومي تحت ضغط. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة، ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق. وستتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع تطور الموقف.

يعاني خوان فونيس، المدير الفني لمالاجا، أيضًا من مخاوف تتعلق بالإصابات. ويغيب كل من موسى ديارا، وفيرناندو كاليرو، ودييجو موريو عن الرحلة إلى مدريد. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة حتى هذه المرحلة.

الحالة الفنية

ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

فيرينتسفاروشي
ف1-2
COR
ف0-1
شالكه
ف0-3
إسبانيول
ف1-2
ريال سوسييداد
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مالاجا

مالاجا - المستوى

ALA
ف4-2
CAC
خ2-1
فولهام
ت2-2
أتلتيكو مدريد
خ2-0
COR
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

يدخل ريال مدريد المباراة وهو في حالة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته انتهت بفوز 1-2 خارج أرضه على إسبانيول في الدوري الإسباني، وسبق ذلك انتصار 0-3 على شالكه 04 في مباراة ودية. كما فاز مدريد على ديبورتيفو دي لا كورونيا 0-1 وعلى فيرينتسفاروش 1-2 في فترة الإعداد، بينما كان التعادل 2-2 أمام فيورنتينا هو المباراة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا خلال المباريات الخمس.

سجل مالاجا الأخير أكثر تباينًا بكثير. فقد حقق فريق خوان فونيس فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه في الدوري الإسباني الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد، كما خسر أيضًا 2-1 أمام AD Ceuta FC في مباراة ودية قبل الموسم. وأظهر التعادل 2-2 مع فولهام والتعادل 2-2 أمام الاتحاد أن مالاجا قادر على المنافسة، بينما جاء الفوز 4-2 على العربي كفوزه الوحيد خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادلمالاجا
4
1
0
الدوري الإسباني
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
2
انتهت
الدوري الإسباني
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
1
انتهت
الدوري الإسباني
مالاجا badge
مالاجا
مالاجا
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
انتهت
10الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في أبريل 2018، عندما استضاف مالاجا ريال مدريد في الدوري الإسباني وخسر 1-2. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، وجميعها أُقيمت في الدوري الإسباني، يتفوق ريال مدريد بوضوح بثلاثة انتصارات مقابل صفر لمالاجا، إلى جانب تعادلين. وسجل مدريد 10 أهداف في تلك المباريات الخمس مقابل خمسة لمالاجا، وكانت النتيجة المشتركة الوحيدة بينهما هي التعادل 1-1 على ملعب مالاجا في فبراير 2016.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220062+46
ف
ف
2
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
220052+36
ف
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220020+26
ف
ف
4
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
211041+34
ت
ف
5
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
211042+24
ت
ف
6
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110050+53
ف
7
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
210142+23
خ
ف
8
خيتافيخيتافيخيتافي
210113-23
ف
خ
9
فياريالفياريالفياريال
20204402
ت
ت
10
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
20202202
ت
ت
11
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10100001
ت
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
10100001
ت
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
201123-11
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
201123-11
ت
خ
15
فالنسيافالنسيافالنسيا
201101-11
خ
ت
16
مالاجامالاجامالاجا
201113-21
ت
خ
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
201103-31
ت
خ
18
إلتشيإلتشيإلتشي
201116-51
خ
ت
19
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
100113-20
خ
20
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
200215-40
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل ريال مدريد المركز السادس، بينما يأتي مالاجا في المركز 19 بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.

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