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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
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معاينة مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
فياريال
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور

معاينة شاملة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال مع عودة الدوري الإسباني بعد فترة توقف دولية طويلة. نتحدث عن التكتيكات، وأخبار الفريقين، ومستوى الأداء، والمزيد.

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الدوري الإسباني - الجولة 8
سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال يوم 10 أكتوبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و21:00 بتوقيت GMT.

ريال مدريد لديه ما يعوضه بعد التوقف

تعود الليغا أخيرًا بعد توقف دولي دام ثلاثة أسابيع. ويحتاج ريال مدريد إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، خاصة في ظل الحالة المميزة لمتصدر الترتيب برشلونة. وتسببت الهزيمة الثانية لفريق جوزيه مورينيو في الليغا هذا الموسم في اتساع الفارق إلى ست نقاط خلف برشلونة، الذي استهل الموسم بسبعة انتصارات من سبع مباريات.

Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty Images

الغواصة الصفراء تتحسن

بعد سلسلة من ست مباريات بلا فوز، تضمنت أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات، أظهر فياريال انتفاضة في الآونة الأخيرة. وجاء الانتصاران المتتاليان في الليغا على مالاجا وليفانتي في توقيت مثالي، ورفعت هذه النتائج الغواصة الصفراء إلى المركز الثامن في الليغا.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

هل سيتم استبعاد فيني؟

لم يسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور سوى هدف واحد فقط طوال الموسم، وقد يتم استبعاده هنا، رغم أن إصابة الركبة المستمرة لكيليان مبابي تعقد الأمور، لكن الشائعات تشير إلى أن النجم الفرنسي قد يشارك.

إحصاءات مهمة وأخبار الإصابات

  • تحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي، وإبراهيما كوناتي، وفيدي فالفيردي مع ريال مدريد، لكن الخبر الإيجابي هو عودة إيدر ميليتاو إلى التدريبات بعد فترة طويلة من الغياب.
  • فاز ريال مدريد في آخر أربع مواجهات مباشرة، وسجل كيليان مبابي خمسة أهداف خلال تلك السلسلة.
  • فشل ريال مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات، بينما لم يخرج فياريال بشباك نظيفة في أي من مبارياته الرسمية الثماني هذا الموسم.
  • سجل فياريال هدفين على الأقل في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات.
Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد فياريال

المدرب

  • جوزيه مورينيو

يواجه مورينيو أزمة كبيرة في الخط الدفاعي بسبب كثرة الغيابات. ويغيب كل من فيرلاند ميندي، وإيدر ميليتاو، وراؤول أسينسيو بسبب الإصابة، فيما يتعرض دين هويسن للإيقاف. كما أن رودريجو، وفيديريكو فالفيردي، وإبراهيما كوناتي، وكيليان مبابي غير متاحين أيضًا، ما يترك التشكيلة تحت ضغط في عدة مراكز. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة حتى الآن، ومن المنتظر صدور تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

يملك فياريال وضعًا أفضل من الناحية الطبية، إذ إن سانتي كوميسانيا هو حالة الإصابة الوحيدة المبلغ عنها. ولا توجد أي حالات إيقاف لدى إنيجو بيريز، وينبغي أن تكون الغالبية العظمى من قائمته متاحة للاختيار.

الحالة الفنية

ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
فاييكانو
ف4-1
إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
فياريال

فياريال - المستوى

COR
خ2-3
دورتموند
خ3-2
بيتيس
خ1-2
مالاجا
ف1-3
ليفانتي
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

فاز ريال مدريد في ثلاث وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بهزيمة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في الليغا، كما خسر 1-0 أمام ريال بيتيس في وقت سابق من هذه السلسلة. وتشمل النتائج الإيجابية فوزًا 4-1 على رايو فاييكانو وانتصارًا 2-1 على إنتر في دوري أبطال أوروبا. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق عشرة أهداف واستقبل خمسة.

كما فاز فياريال في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات، مع هزيمة إضافية تستكمل هذا السجل. وتغلب مؤخرًا على ليفانتي 3-1، وسبق ذلك فوزه خارج أرضه 1-3 على مالاجا. وجاءت هزائمه أمام ريال بيتيس، وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وديبورتيفو دي لا كورونيا. وسجل عشرة أهداف واستقبل تسعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادلفياريال
4
1
0
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
انتهت
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
فياريال badge
فياريال
فياريال
0
انتهت
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
4
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
انتهت
13الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد 0-2 خارج أرضه على فياريال في يناير 2026 في الليغا. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ريال مدريد في أربع وتعادل في واحدة، وكانت الحالة الوحيدة المختلفة هي التعادل 4-4 على أرض فياريال في مايو 2024. وسجل ريال مدريد 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، مقابل استقبال ستة أهداف.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
7700317+2421
ف
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
7511167+916
ف
ف
ف
خ
ف
3
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
751197+216
ت
ف
ف
ف
خ
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
7502188+1015
خ
ف
ف
خ
ف
5
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
7412109+113
خ
ف
ف
ت
خ
6
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
7322116+511
ت
خ
خ
ف
ف
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
7241108+210
ت
خ
ت
ف
ف
8
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
7313913-410
ف
خ
ف
ت
ف
9
فياريالفياريالفياريال
72231312+18
ف
ف
خ
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
622276+18
ت
ت
ف
ف
خ
11
خيتافيخيتافيخيتافي
722347-38
ف
خ
ت
ت
خ
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
72231116-58
ت
ف
خ
ف
خ
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
7223613-78
ت
خ
خ
خ
ف
14
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
714286+27
ف
ت
ت
ت
خ
15
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
7214101007
خ
خ
ف
ت
خ
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
72141121-107
خ
خ
ف
خ
ف
17
ليفانتيليفانتيليفانتي
6123812-45
خ
خ
ت
ف
ت
18
إلتشيإلتشيإلتشي
71241117-65
ف
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
7115413-94
خ
ف
خ
خ
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
7034312-93
خ
خ
ت
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

يحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليغا، بينما يأتي فياريال في المركز التاسع. ويعكس الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب توقعات ريال مدريد بالمنافسة في القمة، وسيقربه الفوز من مجموعة الصدارة.

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