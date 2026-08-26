ريال مدريد ضد ريال سوسييداد: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 1 26 أغسطس 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد يوم 26 أغسطس 2026 في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش (3:30 مساءً بتوقيت EST / 20:30 بتوقيت BST / 21:30 بتوقيت SAST).

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مواجهة إسبانية في منتصف الأسبوع تحت أضواء البرنابيو

يعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 26 أغسطس، لمواجهة ريال سوسييداد في لقاء مثير ضمن الدوري الإسباني في منتصف الأسبوع. وبعد خوضه مباراة الدوري في عطلة نهاية الأسبوع، يسعى ريال مدريد إلى تحويل ملعبه إلى حصن حقيقي وحصد نقاط مبكرة ومهمة في سباق اللقب. أما ريال سوسييداد، فإن رحلته إلى مدريد في منتصف الأسبوع تمثل فرصة عالية المخاطر لاستعادة زخمه وتحقيق نتيجة بارزة خارج أرضه.

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هدف متأخر لريال مدريد أمام إسبانيول يبقي السلسلة مستمرة

يدخل ريال مدريد مباراة مساء الأربعاء منتشيًا بفوز شاق 2-1 على إسبانيول يوم السبت 22 أغسطس. ومنح جود بيلينجهام الفريق بداية مثالية بهدف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل إسبانيول النتيجة. ومع بقاء المباراة معلقة حتى اللحظات الأخيرة، سجل البديل كارلوس إسبي هدفًا حاسمًا في الدقيقة 90 ليمنح فريقه النقاط الثلاث كاملة. وبوجود ثلاثي هجومي فتاك يضم بيلينجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، تبقى قدرة ريال مدريد على معاقبة خطوط المنافسين في التحولات المتأخرة سلاحه الأبرز قبل موقعة منتصف الأسبوع.

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ريال سوسييداد يبحث عن رد فعل بعد تعثره الضيق أمام بيتيس

يتوجه ريال سوسييداد إلى العاصمة وهو عازم على العودة بعد خسارة ضيقة 1-0 خارج أرضه أمام ريال بيتيس يوم الجمعة 21 أغسطس. ورغم سيطرته على فترات مهمة من اللقاء بتشكيلة ضمت تاكيفوسا كوبو وأندر بارينيتشيا، فإن هدف رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 62 كان الفارق الحاسم. ويعتمد ريال سوسييداد على اللعب المنظم في وسط الملعب والضغط بإيقاع عالٍ، وسيكون فرض السيطرة في العمق مبكرًا أمرًا أساسيًا إذا كان الفريق الباسكي يأمل في إرباك استحواذ ريال مدريد وإسكات جماهير البرنابيو.

مواجهات عالية المستوى بحرارة البرنابيو

تاريخيًا، يملك ريال مدريد أفضلية واضحة في هذه المواجهة، خصوصًا على أرضه. وفي آخر لقاء بين الفريقين في الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو في فبراير 2026، حقق ريال مدريد فوزًا شاقًا بنتيجة 2-1 على ريال سوسييداد في مباراة اتسمت بدراما تكتيكية متأخرة ولعب سريع على الأطراف. وعلى امتداد مواجهاتهما السابقة، أثبت ريال سوسييداد قدرته على دفع خط دفاع ريال مدريد إلى أقصى حد، ما يمهد لمباراة أخرى آسرة على مدار 90 دقيقة في العاصمة.

التشكيلتان المحتملتان

ريال مدريد: كورتوا؛ دومفريس، كوناتي، هويسين، كوكوريلا؛ برناردو، فالفيردي؛ جولر، بيلينجهام، فينيسيوس؛ مبابي

ريال سوسييداد: ريميرو؛ أرامبورو، زوبيلديا، مارتين، جوميز؛ هيريرا، سولير؛ كوبو، سوتشيتش، بارينيتشيا؛ أويارزابال

أخبار الفريقين والقوائم

يواجه جوزيه مورينيو أزمة دفاعية كبيرة بسبب الإصابات قبل الجولة الافتتاحية. وسيغيب كل من رودريجو، وإيدر ميليتاو، وفيرلان ميندي، وراؤول أسينسيو، وتياجو بيتارتش، ما يترك المدرب بخيارات محدودة في الخط الخلفي. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة، كما لا توجد أي حالات إيقاف في الوقت الحالي. ومن المنتظر ورود تحديثات أقرب إلى موعد انطلاق المباراة.

لدى مدرب ريال سوسييداد بيليجرينو ماتاراتزو غياب واحد فقط للتعامل معه، إذ تم إدراج ألفارو أودريوزولا ضمن قائمة المصابين. ولا يملك الضيوف أي لاعب موقوف، كما لم يتم الكشف عن أي تشكيلة مؤكدة قبل الرحلة إلى مدريد.

الحالة الفنية

يصل ريال مدريد وهو في حالة قوية خلال فترة ما قبل الموسم، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية وتعادل في واحدة. وأسفرت أحدث مبارياته عن فوز 3-0 على شالكه 04، كما تغلب على ديبورتيفو لا كورونيا 1-0 وفيرينتسفاروش 2-1. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها فجاءت في تعادل 2-2 مع فيورنتينا. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل ريال مدريد 11 هدفًا واستقبل خمسة.

سجل ريال سوسييداد في فترة ما قبل الموسم لا يبدو مطمئنًا. فقد خسر أربعًا من آخر خمس مباريات ودية، أمام تشيلسي (3-1)، وFC Koeln مرتين (2-1 و2-0)، وتولوز (2-1). وجاء انتصاره الوحيد أمام أستون فيلا، عندما سجل أربعة أهداف في فوز 4-2. واستقبل سوسييداد 10 أهداف خلال مبارياته الخمس التحضيرية.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بفوز مريح لريال مدريد على أرضه بنتيجة 4-1 في الدوري الإسباني خلال فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، يملك ريال مدريد أفضلية واضحة بعدما فاز أربع مرات وتعادل مرة واحدة، وكانت تلك المباراة تعادلًا مثيرًا 4-4 في كأس ملك إسبانيا على ملعب البرنابيو في أبريل 2025. ولم ينجح ريال سوسييداد في الفوز على ريال مدريد في أي من آخر خمس مواجهات، وكانت نقاطه الوحيدة في ذلك التعادل بالكأس.