ريال سوسييداد ضد إيه إف سي بورنموث: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 1 17 سبتمبر 2026 - 15:00 أنويتا

تنطلق مباراة ريال سوسييداد وإيه إف سي بورنموث يوم 17 سبتمبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

افتتاحية أوروبية في سان سيباستيان

يعود ريال سوسييداد إلى ملعبه لاستضافة الفريق الإنجليزي إيه إف سي بورنموث على ملعب أنويتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي 2026/27. وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في الليغا، يطمح لا ريال إلى استعادة توازنه تحت الأضواء وحصد نقاط مبكرة مهمة أمام جماهيره. أما بورنموث، فإن الرحلة إلى إسبانيا بعد تعادلين متتاليين محليًا تمثل فرصة مثيرة لإثبات جدارته الأوروبية في ليلة الافتتاح.

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انتكاسة لا ريال أمام أتلتيكو مدريد

يدخل ريال سوسييداد مواجهة الخميس ساعيًا إلى التعافي بعد خسارته على أرضه 3-0 أمام أتلتيكو مدريد في الليغا بالجولة الخامسة (13 سبتمبر). وبعد شوط أول سلبي، استقبل لا ريال ركلة جزاء متأخرة قبل أن يحسم هدفا جوناثان ديفيد وجوليانو سيميوني النتيجة لصالح الضيوف. ويأتي هذا الأداء بعد فوز خارج الأرض 3-2 على إلتشي في الجولة الرابعة وتعادل سلبي مع سيلتا فيغو، ما يجعل فريق بيليغرينو ماتاراتسو متعطشًا لاستعادة صلابته الدفاعية.

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تعادل مثير للكرزيات على ملعب فيتاليتي

يسافر بورنموث إلى إسبانيا بعد تعادل غزير بالأهداف 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة الرابعة (12 سبتمبر). وسجل جوستين كلويفرت وماركوس تافيرنييه لبورنموث، لكن ثنائية كيفن شاده فرضت اقتسام النقاط. ويأتي هذا الأداء امتدادًا لتعادل 2-2 على ملعب نيوكاسل يونايتد وفوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، ما يثبت أن فريق ماركو روز يحمل معه كثيرًا من الخطورة الهجومية إلى المنافسات الأوروبية.

هل يستطيع ضغط بورنموث العالي إفساد إيقاع سان سيباستيان؟

المواجهات بين السيطرة الفنية الإسبانية وكثافة الدوري الإنجليزي الممتاز تصنع دائمًا صدامات تكتيكية حيوية. وسيسعى محرك خط وسط ريال سوسييداد المتمثل في كارلوس سولير ولوكا سوتشيتش وميكيل أويارزابال إلى فرض الإيقاع والتحكم في الاستحواذ. وفي المقابل، سيعتمد بورنموث على الضغط المكثف والتحولات السريعة عبر الأطراف من خلال جوستين كلويفرت وماركوس تافيرنييه وإيفانيلسون. ومع وجود نقاط مهمة في مرحلة الدوري على المحك في الجولة الأولى، تعد مواجهة الخميس بإثارة عالية الجودة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

ريال سوسييداد: ماريرو؛ فورت، سار، باتشيكو، غوميز؛ أوتشينغ، هيريرا، سولير، غويديس؛ أويارزابال، سوسيتش

بورنموث: بيتروفيتش؛ سميث، هيل، سيلفا، تروفير؛ آدامز، سكوت؛ رايان، كلويفرت، تافيرنييه؛ إيفانيلسون

أخبار الفريقين والقوائم

يقود بيليغرينو ماتاراتسو ريال سوسييداد في هذه المباراة من الدوري الأوروبي. ولا تتوفر في هذه المرحلة أي معلومات مؤكدة بشأن التشكيلة المتوقعة أو الإصابات أو الإيقافات الخاصة بصاحب الأرض، على أن تضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يتولى ماركو روز قيادة بورنموث في الرحلة إلى سان سيباستيان. وكحال الفريق المضيف، لم تُقدم أي تفاصيل مؤكدة بشأن القائمة أو الإصابات أو الإيقافات، على أن تتبعها المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الحالة الفنية

يدخل ريال سوسييداد هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه خسارة على أرضه 2-3 أمام إلتشي في الليغا، بينما يبرز الفوز 2-1 على إسبانيول كأحد أكثر نتائجه إيجابية في تلك السلسلة. وجاءت أقسى انتكاساته أمام ريال مدريد، بخسارة 4-1 في أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل ريال سوسييداد ستة أهداف واستقبل سبعة.

تشير آخر خمس نتائج لبورنموث إلى فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق ذلك فوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو. كما تعادل 2-2 على ملعب نيوكاسل يونايتد و1-1 على ملعب إيفرتون، بينما كانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر سيتي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بورنموث تسعة أهداف واستقبل ستة.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 9 أغسطس 2025، حين تعادلا 1-1 في مباراة ودية تحضيرية للموسم. وفي اليوم نفسه، انتهت مباراة ثانية بين الطرفين بالتعادل 0-0. أما المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة فكانت مباراة ودية تحضيرية للموسم في يوليو 2022، فاز فيها ريال سوسييداد 2-1. وكانت المباريات الثلاث كلها في سجل المواجهات المتاح لقاءات ودية، من دون أي مواجهات رسمية مسجلة بين الناديين.