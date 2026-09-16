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الدوري الأوروبي
team-logoريال سوسييداد
أنويتا
team-logoبورنموث
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معاينة مباراة ريال سوسييداد ضد بورنموث في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

ريال سوسييداد ضد بورنموث
الدوري الأوروبي
القنوات الناقلة
ريال سوسييداد
بورنموث

معاينة شاملة لمباراة ريال سوسيداد ضد بورنموث في الدوري الأوروبي. نستعرض النتائج المحلية الأخيرة، وحالة الفريقين، وأبرز القصص قبل مواجهة مساء الخميس على ملعب أنويتا.

ريال سوسييداد ضد إيه إف سي بورنموث: تفاصيل المباراة

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الدوري الأوروبي - الجولة 1
أنويتا

تنطلق مباراة ريال سوسييداد وإيه إف سي بورنموث يوم 17 سبتمبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

افتتاحية أوروبية في سان سيباستيان

يعود ريال سوسييداد إلى ملعبه لاستضافة الفريق الإنجليزي إيه إف سي بورنموث على ملعب أنويتا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي 2026/27. وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في الليغا، يطمح لا ريال إلى استعادة توازنه تحت الأضواء وحصد نقاط مبكرة مهمة أمام جماهيره. أما بورنموث، فإن الرحلة إلى إسبانيا بعد تعادلين متتاليين محليًا تمثل فرصة مثيرة لإثبات جدارته الأوروبية في ليلة الافتتاح.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

انتكاسة لا ريال أمام أتلتيكو مدريد

يدخل ريال سوسييداد مواجهة الخميس ساعيًا إلى التعافي بعد خسارته على أرضه 3-0 أمام أتلتيكو مدريد في الليغا بالجولة الخامسة (13 سبتمبر). وبعد شوط أول سلبي، استقبل لا ريال ركلة جزاء متأخرة قبل أن يحسم هدفا جوناثان ديفيد وجوليانو سيميوني النتيجة لصالح الضيوف. ويأتي هذا الأداء بعد فوز خارج الأرض 3-2 على إلتشي في الجولة الرابعة وتعادل سلبي مع سيلتا فيغو، ما يجعل فريق بيليغرينو ماتاراتسو متعطشًا لاستعادة صلابته الدفاعية.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

تعادل مثير للكرزيات على ملعب فيتاليتي

يسافر بورنموث إلى إسبانيا بعد تعادل غزير بالأهداف 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة الرابعة (12 سبتمبر). وسجل جوستين كلويفرت وماركوس تافيرنييه لبورنموث، لكن ثنائية كيفن شاده فرضت اقتسام النقاط. ويأتي هذا الأداء امتدادًا لتعادل 2-2 على ملعب نيوكاسل يونايتد وفوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، ما يثبت أن فريق ماركو روز يحمل معه كثيرًا من الخطورة الهجومية إلى المنافسات الأوروبية.

هل يستطيع ضغط بورنموث العالي إفساد إيقاع سان سيباستيان؟

المواجهات بين السيطرة الفنية الإسبانية وكثافة الدوري الإنجليزي الممتاز تصنع دائمًا صدامات تكتيكية حيوية. وسيسعى محرك خط وسط ريال سوسييداد المتمثل في كارلوس سولير ولوكا سوتشيتش وميكيل أويارزابال إلى فرض الإيقاع والتحكم في الاستحواذ. وفي المقابل، سيعتمد بورنموث على الضغط المكثف والتحولات السريعة عبر الأطراف من خلال جوستين كلويفرت وماركوس تافيرنييه وإيفانيلسون. ومع وجود نقاط مهمة في مرحلة الدوري على المحك في الجولة الأولى، تعد مواجهة الخميس بإثارة عالية الجودة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

ريال سوسييداد: ماريرو؛ فورت، سار، باتشيكو، غوميز؛ أوتشينغ، هيريرا، سولير، غويديس؛ أويارزابال، سوسيتش

بورنموث: بيتروفيتش؛ سميث، هيل، سيلفا، تروفير؛ آدامز، سكوت؛ رايان، كلويفرت، تافيرنييه؛ إيفانيلسون

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ريال سوسييداد ضد بورنموث

المدرب

  • بيليغرينو ماتاراتزو

يقود بيليغرينو ماتاراتسو ريال سوسييداد في هذه المباراة من الدوري الأوروبي. ولا تتوفر في هذه المرحلة أي معلومات مؤكدة بشأن التشكيلة المتوقعة أو الإصابات أو الإيقافات الخاصة بصاحب الأرض، على أن تضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يتولى ماركو روز قيادة بورنموث في الرحلة إلى سان سيباستيان. وكحال الفريق المضيف، لم تُقدم أي تفاصيل مؤكدة بشأن القائمة أو الإصابات أو الإيقافات، على أن تتبعها المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الحالة الفنية

ريال سوسييداد

ريال سوسييداد - المستوى

ريال مدريد
خ4-1
إسبانيول
ف2-1
سيلتا فيجو
ت0-0
إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

مان سيتي
خ2-1
إيفرتون
ت1-1
نيوكاسل
ت2-2
LIN
ف4-0
برينتفورد
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

يدخل ريال سوسييداد هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه خسارة على أرضه 2-3 أمام إلتشي في الليغا، بينما يبرز الفوز 2-1 على إسبانيول كأحد أكثر نتائجه إيجابية في تلك السلسلة. وجاءت أقسى انتكاساته أمام ريال مدريد، بخسارة 4-1 في أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل ريال سوسييداد ستة أهداف واستقبل سبعة.

تشير آخر خمس نتائج لبورنموث إلى فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق ذلك فوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو. كما تعادل 2-2 على ملعب نيوكاسل يونايتد و1-1 على ملعب إيفرتون، بينما كانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر سيتي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بورنموث تسعة أهداف واستقبل ستة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ريال سوسييدادتعادلبورنموث
1
2
0
وديات الأندية
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
وديات الأندية
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
0
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
0
انتهت
وديات الأندية
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
2
انتهت
3الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/3

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 9 أغسطس 2025، حين تعادلا 1-1 في مباراة ودية تحضيرية للموسم. وفي اليوم نفسه، انتهت مباراة ثانية بين الطرفين بالتعادل 0-0. أما المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة فكانت مباراة ودية تحضيرية للموسم في يوليو 2022، فاز فيها ريال سوسييداد 2-1. وكانت المباريات الثلاث كلها في سجل المواجهات المتاح لقاءات ودية، من دون أي مواجهات رسمية مسجلة بين الناديين.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ليونليونليون
00000000
1
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
1
أومونيا نيقوسياأومونيا نيقوسياOMO
00000000
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
1
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
1
مارسيليامارسيليامارسيليا
00000000
1
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
00000000
1
أي زد ألكمارأي زد ألكمارألكمار
00000000
1
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
00000000
1
شتورم جراتسشتورم جراتسشتورم جراتس
00000000
1
سبارتا براجسبارتا براجسبارتا براج
00000000
1
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
00000000
1
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
00000000
1
أندرلختأندرلختأندرلخت
00000000
1
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
00000000
1
دينامو زغربدينامو زغربدينامو زغرب
00000000
1
إن إي سي نيميجينإن إي سي نيميجينNEC
00000000
1
ياجييلونيا بياليوستوكياجييلونيا بياليوستوكJAG
00000000
1
ميلانميلانميلان
00000000
1
أولمبياكوسأولمبياكوسأولمبياكوس
00000000
1
بنفيكابنفيكابنفيكا
00000000
1
هابويل بير شيفاهابويل بير شيفاHBS
00000000
1
سيليي NKسيليي NKCEL
00000000
1
فيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشيفيرينتسفاروشي
00000000
1
تورينسيتورينسيTOR
00000000
1
سالزبورجسالزبورجسالزبورج
00000000
1
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
00000000
1
فيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزنفيكتوريا بلزن
00000000
1
أو إف آي كريتيأو إف آي كريتيOFI
00000000
1
ليك بوزنانليك بوزنانLCH
00000000
1
سيلتيكسيلتيكسلتيك
00000000
1
يونيون سانت جيلوازيونيون سانت جيلوازسانت جيلواز
00000000
1
ليلسترومليلسترومLIL
00000000
1
أرارات أرمينياأرارات أرمينياAMY
00000000
1
ليفيسكي صوفياليفيسكي صوفياLES
00000000
1
رينرينرين
00000000
التأهل إلى دور الـ 16

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