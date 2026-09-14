ريال سوسيداد ضد AFC Bournemouth: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 1 17 سبتمبر 2026 - 15:00 أنويتا

تنطلق مباراة ريال سوسيداد وAFC Bournemouth يوم 17 سبتمبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

افتتاح المشوار الأوروبي في سان سيباستيان

يعود ريال سوسيداد إلى ملعبه لمواجهة الفريق الإنجليزي AFC Bournemouth على ملعب أنويتا ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي 2026/27. وبعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في الدوري الإسباني، يتطلع لا ريال إلى استعادة توازنه تحت الأضواء وحصد نقاط مبكرة مهمة أمام جماهيره. أما بالنسبة إلى بورنموث، فإن السفر إلى إسبانيا بعد تعادلين متتاليين محليًا يمنحه فرصة مثيرة لتأكيد جدارته الأوروبية في ليلة الافتتاح.

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انتكاسة لا ريال أمام أتلتيكو مدريد

يدخل ريال سوسيداد مباراة الخميس وهو يسعى للتعافي بعد خسارة على أرضه بنتيجة 3-0 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الجولة الخامسة (13 سبتمبر). وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، استقبل لا ريال ركلة جزاء متأخرة قبل أن يحسم جوناثان ديفيد وجوليانو سيميوني النتيجة لصالح الضيوف. ويأتي هذا الأداء بعد فوز خارج الأرض بنتيجة 3-2 على إلتشي CF في الجولة الرابعة وتعادل سلبي مع سيلتا فيغو، ما يجعل فريق بيلجرينو ماتاراتسو حريصًا على استعادة صلابته الدفاعية.

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تعادل مثير للـ Cherries على ملعب فيتاليتي

يسافر بورنموث إلى إسبانيا بعد تعادل غزير بالأهداف بنتيجة 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وسجل جاستن كلويفرت وماركوس تافيرنييه هدفي بورنموث، لكن ثنائية من كيفن شاده فرضت تقاسم النقاط. ويأتي هذا الأداء بعد تعادل 2-2 على ملعب نيوكاسل يونايتد وفوز 4-0 في كأس الرابطة الإنجليزية على لينكولن سيتي، ما يثبت أن فريق ماركو روز يملك الكثير من الخطورة الهجومية قبل خوض المنافسات الأوروبية.

هل يمكن للضغط العالي من بورنموث أن يعطل إيقاع سان سيباستيان؟

المواجهات بين التحكم الفني الإسباني وشدة الدوري الإنجليزي الممتاز تصنع دائمًا صدامات تكتيكية حيوية. وسيسعى محرك خط الوسط في ريال سوسيداد، عبر كارلوس سولير ولوكا سوتشيتش وميكيل أويارزابال، إلى فرض الإيقاع والسيطرة على الاستحواذ. وفي المقابل، سيعتمد بورنموث على الضغط المكثف والتحولات السريعة عبر الأطراف من خلال جاستن كلويفرت وماركوس تافيرنييه وإيفانيلسون. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في مرحلة الدوري ضمن الجولة الأولى، تعد مواجهة الخميس بعمل كروي عالي الجودة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يقود بيلجرينو ماتاراتسو ريال سوسيداد في هذه المباراة من الدوري الأوروبي. ولا تتوفر في هذه المرحلة أي معلومات مؤكدة بشأن التشكيلة المتوقعة أو الإصابات أو الإيقافات الخاصة بصاحب الأرض، على أن تُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يتولى ماركو روز قيادة بورنموث في الرحلة إلى سان سيباستيان. وكما هو الحال مع الفريق المضيف، لم يتم تقديم أي تفاصيل مؤكدة بشأن القائمة أو الإصابات أو الإيقافات، على أن تتبعها المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الحالة الفنية

يدخل ريال سوسيداد هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه خسارة على أرضه بنتيجة 2-3 أمام إلتشي في الدوري الإسباني، بينما يُعد الفوز 2-1 على إسبانيول من بين أبرز نتائجه الإيجابية خلال تلك السلسلة. أما أقسى انتكاساته فجاءت أمام ريال مدريد، بخسارة 4-1 في أغسطس. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل ريال سوسيداد ستة أهداف واستقبل سبعة.

تشير آخر خمس نتائج لبورنموث إلى فوز واحد وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبلها فوز 4-0 على لينكولن سيتي في كأس كاراباو. كما تعادل بورنموث 2-2 على ملعب نيوكاسل يونايتد و1-1 على ملعب إيفرتون، بينما جاءت خسارته الوحيدة بنتيجة 2-1 أمام مانشستر سيتي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بورنموث تسعة أهداف واستقبل ستة.

سجل المواجهات المباشرة

جاء أحدث لقاء بين الناديين في 9 أغسطس 2025، عندما تعادلا 1-1 في مباراة ودية قبل الموسم. وفي اليوم نفسه، انتهت مباراة ثانية بين الطرفين بالتعادل 0-0. أما المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة فكانت مباراة ودية قبل الموسم في يوليو 2022، وفاز فيها ريال سوسيداد بنتيجة 2-1. وكانت المباريات الثلاث جميعها في سجل المواجهات المباشرة المتاح مباريات ودية، من دون أي مواجهات رسمية مسجلة بين الناديين.