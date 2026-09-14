معاينة مباراة روما ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

روما ضد إنتر: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 12:00 الأولمبيكو

تنطلق مباراة روما وإنتر ميلان يوم 19 سبتمبر 2026 في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة بارزة في العاصمة الإيطالية

يعود روما إلى ملعبه لاستضافة إنتر ميلان على ملعب الأولمبيكو في الأسبوع الخامس من موسم الدوري الإيطالي 2026/27. وبعد عروض إيجابية محليًا وأوروبيًا، يسعى الجيالوروسي إلى استثمار دعم جماهيره لتوجيه رسالة قوية في سباق المراكز الأربعة الأولى. أما بالنسبة إلى إنتر ميلان، فإن الرحلة إلى روما تمثل اختبارًا صعبًا خارج أرضه، في ظل سعيه للحفاظ على زخمه المبكر قرب صدارة الترتيب.

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دراما الجيالوروسي المتأخرة على أرضه

يدخل روما مواجهة السبت البارزة بعد فوز شاق بنتيجة 2-1 على أتالانتا في ملعب الأولمبيكو في الجولة الثالثة. وبعد ذلك الانتصار المحلي، عاد روما بتعادل 1-1 خارج أرضه أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا يوم 10 سبتمبر، بعدما افتتح Bryan Cristante التسجيل في الدقيقة 39. ويواصل Gianluca Mancini وPaulo Dybala وMatías Soulé تقديم القيادة والتهديد الإبداعي لنادي العاصمة.

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عودة مثيرة للنيراتزوري أمام نابولي

يتوجه إنتر ميلان إلى العاصمة بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على نابولي في سان سيرو ضمن الجولة الثالثة. وبعد تأخره 2-0 في وقت مبكر من الشوط الثاني، بدأ Lautaro Martínez العودة قبل أن يدرك Marcus Thuram التعادل، ليتمكن Martínez من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90. وعلى الرغم من خسارة إنتر 2-1 خارج أرضه أمام ريال مدريد في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، فإن هجومه المحلي لا يزال من بين الأقوى في الدوري الإيطالي.

هل ينجح دفاع روما في إيقاف هجوم إنتر؟

غالبًا ما تسفر المواجهات التاريخية بين هذين العملاقين الإيطاليين عن تحولات سريعة وشدة بدنية عالية. وسيواجه خط روما الخلفي المكوّن من ثلاثة لاعبين بقيادة Gianluca Mancini وEvan Ndicka اختبارًا صعبًا في احتواء ثنائي Lautaro Martínez وMarcus Thuram. وفي خط الوسط، يتطلع Hakan Çalhanoğlu وNicolò Barella إلى فرض إيقاع اللعب في مواجهة Bryan Cristante. ومع وجود مراكز المربع الذهبي على المحك، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يواجه Gian Piero Gasperini، مدرب روما، بعض الغموض قبل المباراة، بعد أن تعرض Wesley لكدمة خلال رحلة دوري أبطال أوروبا إلى إسطنبول، رغم ورود تقارير تفيد بأنه سيكون متاحًا. ولا يزال Koné محل شك في خط الوسط، مع جاهزية Pisilli للدخول إلى جانب Cristante. كما يتعافى Lulli من المرض، لكنه متوقع أن يبدأ على حساب Molina في مركز الجناح الأيمن، بينما من المنتظر أن يشارك Balerdi أساسيًا في الدفاع.

سيفتقد إنتر مرة أخرى إلى Nicolo Zaniolo، الذي غاب عن الأسابيع الافتتاحية من الموسم بسبب الإصابة. كما أن Oumar Solet غير متاح أيضًا بعد تعرضه لمشكلة خلال الخسارة أمام لاتسيو، وينضم Piotrowski إلى McTominay على قائمة الغيابات بعد تشخيص إصابة كل منهما باضطراب نظم قلبي حميد طفيف. ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية بشأن القائمة قبل انطلاق المباراة.

الحالة

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في التعادل 1-1 أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا يوم 10 سبتمبر. وتشمل انتصاراته الثلاثة في الدوري الإيطالي الفوز 4-0 على فيورنتينا، والفوز 4-0 خارج أرضه على ليتشي، والانتصار 2-1 على أتالانتا. وسجل روما 11 هدفًا واستقبل هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لإنتر عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-2 على نابولي في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، وهي المباراة التي عاد فيها من تأخره 2-0 إلى الفوز. أما خسارته الوحيدة في تلك السلسلة فكانت بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل إنتر 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإيطالي يوم 5 أبريل 2026، حين فاز إنتر على روما 5-2 على أرضه. وقبل ذلك، فاز روما 1-0 على ملعب الأولمبيكو في أكتوبر 2025، وفاز إنتر 1-0 على أرضه في أبريل 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر في ثلاث مباريات مقابل انتصارين لروما، مع تسجيل إنتر 11 هدفًا مقابل خمسة أهداف لروما.