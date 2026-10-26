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الدوري الإيطالي
team-logoجنوى
لويجي فيراريس
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معاينة مباراة جنوى ويوفنتوس في الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسعى لتقديم أداء يبعث برسالة قوية على ملعب لويجي فيراريس أمام جنوى العنيد

جنوى ضد يوفنتوس
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
جنوى
يوفنتوس

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات بأداء فعّال حقق به الفوز 2-0 خارج أرضه على ليتشي، ويتوجه الآن إلى ملعب لويجي فيراريس لمواجهة جنوى، الذي يدخل اللقاء منتشياً بفوزه على أرضه 1-0 أمام فينيتسيا.

جنوى ضد يوفنتوس: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 9
لويجي فيراريس

يستضيف جنوى يوفنتوس يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، الساعة 21:45 بتوقيت جنوب أفريقيا (19:45 بتوقيت جرينتش / 20:45 بتوقيت وسط أوروبا)، ضمن الجولة التاسعة من موسم الدوري الإيطالي، على ملعب لويجي فيراريس.

قوة خط الوسط الهجومية تواجه صمود جنوى

منح الفوز خارج الأرض على ليتشي بهدفين دون رد يوفنتوس الرد الذي احتاج إليه محليًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليطوي صفحة خسارته السابقة أمام لاتسيو وتعادله الأوروبي الشاق 2-2 مع رين. وبفضل هدفي ويستون ماكيني ودوجلاس لويز في الشوط الأول، يحوّل يوفنتوس تركيزه سريعًا إلى ليجوريا لخوض مواجهة في منتصف الأسبوع. وهناك يواجه جنوى بقيادة دانييلي دي روسي، الذي يدخل المباراة بثقة متجددة بعدما منحه هدف ميكائيل إليرتسون في الشوط الأول فوزًا مهمًا على أرضه أمام فينيتسيا بهدف دون رد يوم الأحد.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

المواجهة الأبرز: ميكائيل إليرتسون ضد بيير كالولو

الخطورة المباشرة من الطرف: كان ميكائيل إليرتسون صاحب هدف فوز جنوى على فينيتسيا، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 25 وشكّل مصدرًا مستمرًا للخطورة الهجومية من الأطراف. وستفرض انطلاقاته المباشرة نحو المساحات بين العمق والطرف على دفاع يوفنتوس البقاء يقظًا.

الاستقرار الدفاعي: يواصل بيير كالولو توفير المرونة التكتيكية في الجانب الأيمن من دفاع يوفنتوس، بعدما أكمل 41 تمريرة وفاز بكلتا المواجهتين الأرضيتين اللتين خاضهما أمام ليتشي. وستكون مهمة كالولو الحد من خطورة تحركات إليرتسون نحو الداخل، مع دعم التحولات على الطرف.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

جنوى (3-4-2-1): بايلو؛ أوتوا، أوستيجارد، فاسكيز؛ إليرتسون، تراوري، ويافي، ميتاي؛ ميسياس، الشعراوي؛ أوسماييتش.

يوفنتوس (3-5-2): فيكاريو؛ جاتي، بريمر، لوكومي؛ كالولو، ماكيني، لويز، كوبمينرز، كامبياسو؛ فولتماده، كولو مواني.

نظرة إلى المباراة: يدخل يوفنتوس المباراة خارج أرضه مرشحًا بقوة للفوز، سعيًا لفرض سيطرته على مناطق اللعب مبكرًا عبر تحكم تيون كوبمينرز ودوجلاس لويز بإيقاع اللعب في وسط الملعب. أما جنوى بقيادة دي روسي، فسيسعى إلى امتصاص الضغط بكتلة دفاعية منظمة ومتراجعة نسبيًا، ثم إتاحة الفرصة لجونيور ميسياس وستيفان الشعراوي في الهجمات المرتدة العمودية السريعة خلف لاعبي طرف يوفنتوس المتقدمين.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة جنوى ضد يوفنتوس

3-4-3
جنوى crest
جنوى
جنوى
page.match.formation.title
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-5-2
جاستن بيجلوجاستن بيجلوليو أوستيجاردليو أوستيجارديوهان فاسكيزيوهان فاسكيزS. OtoaS. Otoaميكائيل إليرتسونميكائيل إليرتسونS. WiafeS. Wiafeماريو ميتاجماريو ميتاجحامد جونيور تراوريحامد جونيور تراوريجونيور ميسياسجونيور ميسياسميلوتين أوسماييتشميلوتين أوسماييتشستيفان الشعراويستيفان الشعراويجولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوجليسون بريمرجليسون بريمرفيدريكو غاتيفيدريكو غاتيجون لوكوميجون لوكوميويستون ماكينيويستون ماكينيبيير كالولوبيير كالولودوجلاس لويزدوجلاس لويزتيون كووبميينيرزتيون كووبميينيرزأندريا كامبياسوأندريا كامبياسوراندال كولو موانيراندال كولو موانينيك ولتيمادنيك ولتيماد
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-4-3
جنوى

التشكيلة الأساسية

يوفنتوس

المدرب

  • دانييلي دي روسي
  • لوتشيانو سباليتي

يدخل جنوى المباراة في غياب جوي خيتو نوريديني ولورينزو كولومبو، المدرجين ضمن قائمة المصابين. ولم يؤكد المدرب دانييلي دي روسي تشكيلة أساسية محتملة، مع توقع ورود مستجدات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويواجه يوفنتوس قائمة إصابات أطول، إذ يغيب جيف إيكاتور وكينان يلديز وخيفرين تورام أوليان ومانويل لوكاتيلي جميعًا بسبب الإصابة. ولم يعلن سباليتي تشكيلة مؤكدة، وستُضاف المستجدات فور توفرها.

المستوى الأخير

جنوى

جنوى - المستوى

بارما
خ2-1
RBU
خ2-0
فيورنتينا
ف2-1
روما
خ2-0
فينيزيا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

كالياري
ت1-1
سيلتا فيجو
ف1-2
لاتسيو
خ0-3
رين
ت2-2
ليتشي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

حقق جنوى فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام روما في الدوري الإيطالي، كما خسر خلال تلك الفترة 2-1 أمام بارما و2-0 أمام رابيد بوخارست. وجاء فوزه الوحيد على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في الدوري. وسجل جنوى خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

حقق يوفنتوس فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة المؤثرة على أرضه أمام لاتسيو 3-0 في الدوري الإيطالي. وقبلها، فاز خارج أرضه على سيلتا فيجو 2-1 في الدوري الأوروبي وتعادل 1-1 مع كالياري في الدوري. ويبرز فوزه 2-0 على أتالانتا بوصفه أفضل نتائجه خلال تلك الفترة. وسجل يوفنتوس أربعة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

جنوىتعادليوفنتوس
0
1
4
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
2
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
الدوري الإيطالي
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
3
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
جنوى badge
جنوى
جنوى
0
انتهت
0الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في 6 أبريل 2026، حين استضاف يوفنتوس جنوى وفاز عليه 2-0 في الدوري الإيطالي. وهيمن يوفنتوس على آخر خمس مواجهات مباشرة، فحقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أن يخسر. وفشل جنوى في التسجيل خلال ثلاث من تلك المباريات الخمس، فيما أحرز يوفنتوس تسعة أهداف خلالها.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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