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دوري أبطال أوروبا
team-logoجلطة سراي
رامس بارك
team-logoبرشلونة
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معاينة مباراة جلطة سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

جلطة سراي ضد برشلونة
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
جلطة سراي
برشلونة

معاينة شاملة لمباراة جالاتا سراي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا. نستعرض أحدث نتائج الفريقين في المسابقات المحلية ومستواهما وأبرز محاور المواجهة، قبل لقائهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية على ملعب رامس بارك في إسطنبول.

غلطة سراي ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
رامس بارك

تنطلق مباراة غلطة سراي وبرشلونة في 13 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

غلطة سراي يستضيف العملاق الكتالوني في إسطنبول

يعود غلطة سراي إلى ملعبه في مجمع علي سامي ين الرياضي «رامس بارك» لاستضافة العملاق الإسباني برشلونة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/27. وبدعم من الأجواء الحماسية على أرضه، يسعى فريق أوكان بوروك إلى الاستفادة من مستواه المحلي وتحقيق فوز كبير على الصعيد الأوروبي في إسطنبول. أما برشلونة بقيادة هانز فليك، فتتيح له رحلته إلى تركيا عقب أداء محلي مهيمن آخر فرصة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

غلطة سراي يحسم مواجهة مثيرة أمام قاسم باشا بأهداف متأخرة

يدخل غلطة سراي مباراة مساء الثلاثاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 على قاسم باشا في الدوري التركي الممتاز يوم 9 أكتوبر. وافتتح المدافع عبد الكريم بردكجي التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يسجل باريش ألبير يلماز وماريو ليمينا في الدقائق الأخيرة ليضمنا النقاط الثلاث. وبفضل خط هجوم حيوي يضم فيكتور أوسيمين ورافائيل لياو وليروي ساني وجابرييل سارا، يدخل غلطة سراي المنافسات الأوروبية بقوة هجومية كبيرة.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

جوردون وجيسوس يقودان برشلونة للفوز على خيتافي

يسافر برشلونة إلى إسطنبول بسجل محلي مثالي، بعدما تغلب على خيتافي 3-0 دون أن تهتز شباكه، على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 10 أكتوبر. وحدد هدفا أنتوني جوردون المبكر في الدقيقة الثانية وجابرييل جيسوس في الدقيقة 30 مسار المباراة، قبل أن يحسم المدافع جول كوندي الفوز في الشوط الثاني. ومع إسهام لامين يامال في صناعة الفرص إلى جانب داني أولمو وجافي وبيدري في خط الوسط، يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على ضغطه عالي الإيقاع خارج أرضه.

مواجهة مرتقبة في رامس بارك

من الناحية التكتيكية، تشهد مباراة الثلاثاء مواجهة مثيرة بين انتقالات غلطة سراي السريعة وأسلوب برشلونة القائم على الاستحواذ وتبادل المراكز. وسيسعى غلطة سراي إلى استغلال سرعة رافائيل لياو وباريش ألبير يلماز على الطرفين، مع الاعتماد على جابرييل سارا وماريو ليمينا لتعطيل بناء هجمات برشلونة. في المقابل، سيحاول برشلونة التحكم في إيقاع اللعب عبر إريك جارسيا وتشافي إسبارت ولامين يامال لاختراق دفاع غلطة سراي من العمق. ومع أهمية النقاط في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، تعد مواجهة الثلاثاء بمباراة حافلة بالإثارة في إسطنبول.

التشكيلتان المحتملتان

غلطة سراي: تشاكير؛ جول، سانشيز، بردكجي، جاكوبس؛ توريرا، سارا، أكجون؛ ساني، يلماز، لياو

برشلونة: جارسيا؛ كوندي، كوبارسي، إريك جارسيا، كانسيلو؛ بيدري، رودري، أولمو؛ يامال، جيسوس، جوردون

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة جلطة سراي ضد برشلونة

4-2-3-1
جلطة سراي crest
جلطة سراي
جلطة سراي
التشكيل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
أورجان تشاكيرأورجان تشاكيردافينسون سانشيزدافينسون سانشيزإسماعيل جاكوبسإسماعيل جاكوبسعبد الكريم بردكجيعبد الكريم بردكجيرونالد سالايرونالد سالايرافائيل لياورافائيل لياوليروي سانيليروي سانيغابرييل ساراغابرييل ساراA. BatrakovA. Batrakovلوكاس توريرالوكاس توريرافيكتور أوسيمينفيكتور أوسيمينجوان جارسياجوان جارسياباو كوبارسيباو كوبارسيجول كونديجول كونديجيرارد مارتنجيرارد مارتنجواو كانسيلوجواو كانسيلورودريرودريكريم أديميكريم أديميفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزبيدريبيدريلامين ياماللامين يامالجابرييل جيسوسجابرييل جيسوس
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
جلطة سراي

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • بوروك أوكان
  • هانسي فليك

لم يؤكد أوكان بوروك التشكيلة المتوقعة لغلطة سراي قبل المباراة، ولم يقدم النادي حتى الآن أي تحديثات بشأن الإصابات أو الإيقافات. ومن المتوقع تأكيد مزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وعلى جانب برشلونة، لم يعلن هانز فليك بدوره تشكيلة متوقعة، ولم تُنشر قائمة رسمية بالإصابات أو الإيقافات. ويتنافس جول كوندي على مكان في التشكيلة الأساسية بعدما فقد مركزه لصالح إريك جارسيا، فيما يزيد تراجع دور أليخاندرو بالدي تحت قيادة فليك هذا الموسم من الغموض بشأن التشكيل الدفاعي. وستتوفر تحديثات مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

جلطة سراي

جلطة سراي - المستوى

سبورتينج
خ3-1
كوجالي سبور
ف1-0
طرابزون سبور
خ4-0
PEN
ت3-3
قاسم باشا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
22/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

يخوض غلطة سراي هذه المباراة بعدما عانى من تذبذب مستواه. فقد حقق فريق بوروك فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا أحد عشر هدفًا. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا بنتيجة 3-3 مع بنديك سبور، فيما تكشف خسارته 4-0 أمام طرابزون سبور في الدوري التركي الممتاز عن إمكانية اختراق دفاعه. وتزيد هزيمته 3-1 أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي من القلق بشأن مستواه أوروبيًا.

في المقابل، يختلف سجل برشلونة الأخير اختلافًا واضحًا. فقد فاز فريق فليك بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها، مسجلًا 24 هدفًا مقابل تسعة أهداف استقبلتها شباكه. ويُظهر الفوز 7-2 على راسينج سانتاندير والانتصار 5-1 على فينورد في دوري أبطال أوروبا قوة هجومه. ولم يفقد برشلونة أي نقطة منذ فترة التوقف الدولي، ويدخل مواجهة إسطنبول بزخم كبير.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

جلطة سرايتعادلبرشلونة
0
1
4
الدوري الأوروبي
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الأوروبي
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
2الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الأوروبي عام 2022، حين حسم برشلونة المواجهة بفوزه 1-2 في إسطنبول، قبل أن يضمن تأهله بالتعادل 0-0 في كامب نو. وقبل ذلك، تعود مواجهات الفريقين إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2002-03، حين فاز برشلونة في المباراتين. وخلال المواجهات الخمس المسجلة، لم يخسر برشلونة أمام غلطة سراي، ولم ينجح الفريق التركي في التغلب عليه في أي مسابقة ضمن هذه البيانات.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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