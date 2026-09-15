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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتوتنهام هوتسبير
ملعب توتنهام هوتسبير
team-logoأستون فيلا
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معاينة مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
أستون فيلا
روبرتو دي زيربي
أوناي إيمري
ساندرو تونالي

معاينة شاملة لمباراة توتنهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. نتحدث عن التكتيك، وأخبار الفريق، والحالة الفنية، والمزيد.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5
ملعب توتنهام هوتسبير

تنطلق مباراة توتنهام ضد أستون فيلا يوم 19 سبتمبر 2026 عند الساعة 07:30 بتوقيت EST و11:30 بتوقيت GMT.

توتنهام وأستون فيلا يتطلعان لقلب بداية كارثية

بدأ توتنهام وأستون فيلا موسميهما 2026-27 بشكل بائس. قد يكون من المبكر للغاية وصف هذه المباراة بأنها بست نقاط، لكنها قد تمثل نقطة انطلاق للفريق الذي يجرؤ على الفوز في هذه المواجهة المبكرة يوم السبت في العاصمة.

توتنهام العاجز تهديفيًا يواصل المعاناة على أرضه

رغم إنفاقه الضخم خلال الصيف، لم يسجل فريق توتنهام بقيادة روبرتو دي زيربي أي هدف حتى الآن في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وحقق الفريق تعادلين سلبيين، ما يعني أنه يتقدم على أستون فيلا بنقطة واحدة في الجدول. ولم يحقق أي من الفريقين أي فوز، ما يجعل هذه المواجهة محتملة الإثارة، لكنها أيضًا مباراة مشوبة بالتوتر بالنسبة إلى جماهير ولاعبي الطرفين. وامتلك توتنهام ثالث أسوأ سجل على أرضه بين جميع فرق الدوري في الموسم الماضي، بعدما حصد 15 نقطة فقط على ملعب توتنهام هوتسبير، وهو ما مثّل 36% فقط من إجمالي نقاطه في موسم 2025-26. وبعد إنهاء الدوري في المركز 17 لموسمين متتاليين، قد لا يتحلى مجلس الإدارة بالكثير من الصبر مع دي زيربي إذا لم يحقق توتنهام تقدمًا ملحوظًا هذا الموسم.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONGetty Images

فيلا فقد عموده الفقري

في حين استثمر توتنهام بكثافة في صفقات باهظة، خسر أستون فيلا لاعبين مؤثرين على شاكلة يوري تيليمانس وإزري كونسا ومورجان روجرز لصالح منافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفشل الفريق في التسجيل في جميع مبارياته بالدوري هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة، وكانت في الجولة الماضية خلال خسارته على أرضه 1-2 أمام نوتنجهام فورست. ويمكن لفريق أوناي إيمري أن يستمد بعض العزاء من فوزه خارج أرضه 3-2 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، وقد يمنحه ذلك الثقة لإطلاق مشواره المحلي هذا الأسبوع.

Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

أرقام مهمة وأخبار الإصابات

  • هذه هي المرة الأولى في تاريخ توتنهام التي يعجز فيها عن التسجيل في أول أربع مباريات له بموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • مرّت 407 دقائق منذ آخر هدف سجله توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في التسجيل خلال أربع مباريات متتالية في الدوري منذ سبتمبر 2006.
  • ديان كولوسيفسكي وتشافي سيمونز وميخايلو مودريك جميعهم من الغائبين لفترة طويلة عن توتنهام.
  • هذه هي المرة الرابعة التي يبدأ فيها أستون فيلا موسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز من دون الفوز بأي من أول أربع مباريات له، بعد مواسم 1992-93 و1997-98 و2025-26.
Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

توتنهام (4231): كينسكي؛ جراي، فان هيكي، فان دي فين، روبرتسون؛ بنتانكور، تونالي؛ سافيو، فيرنانديز، مرموش؛ سولانكي.

أستون فيلا (4231): سوزوكي؛ وان-بيساكا، ليندلوف، توريس، ماتسن؛ كامارا، باركلي؛ ماكجين، بوينديا، هيمينجز؛ جاكسون.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا

المدرب

  • روبرتو دي زيربي

يفتقد روبرتو دي زيربي كلًا من ويلسون أودوبيرت وتشافي سيمونز وميخايلو مودريك بسبب الإصابة. وغاب كل من بيدرو بورو وديستني أودوجي عن التعادل مع إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي، وسيجري تقييم جاهزيتهما قبل هذه المباراة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة، ومن المنتظر ورود المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يواجه أوناي إيمري بدوره قائمة غيابات طويلة، إذ تأكد غياب أمادو أونانا وليون جوريتسكا وبريان مادجو وباو توريس جميعهم بسبب الإصابة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة لأي من الفريقين. وسيخضع عمق تشكيلة أستون فيلا لاختبار حقيقي وسط جدول مزدحم، وستتم إضافة أي تحديثات بشأن مخاوف لياقية إضافية فور ظهورها.

النتائج

توتنهام

توتنهام - المستوى

برينتفورد
خ3-0
CHA
ف5-1
نيوكاسل
خ0-2
فورست
ت0-0
إيفرتون
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
أستون فيلا

أستون فيلا - المستوى

برايتون
خ4-0
آرسنال
خ0-1
هال سيتي
ت0-0
كلوب بروج
ف2-3
فورست
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فاز توتنهام في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مقابل تعادلين وخسارتين. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك السلسلة أمام تشارلتون أثليتيك في كأس كاراباو بنتيجة 5-1 يوم 26 أغسطس. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، فشل توتنهام في التسجيل في جميع مبارياته الثلاث، إذ تعادل 0-0 مع كل من نوتنجهام فورست وإيفرتون، بينما خسر 2-0 أمام نيوكاسل يونايتد و3-0 أمام برينتفورد. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

فاز أستون فيلا في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات له، كما تعادل في واحدة وخسر ثلاثًا. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-2 أمام نوتنجهام فورست يوم 12 سبتمبر. وحقق فيلا بالفعل فوزًا خلال تلك السلسلة، بعدما تغلب خارج أرضه على كلوب بروج 3-2 في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وسجل الفريق ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، مع ثلاث هزائم متتالية في آخر ثلاث مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

توتنهام هوتسبيرتعادلأستون فيلا
1
0
4
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
1
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
أستون فيلا badge
أستون فيلا
أستون فيلا
2
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
انتهت
5الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 3 مايو 2026، حين فاز أستون فيلا على توتنهام 2-1 في فيلا بارك ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة في جميع المسابقات، فاز فيلا في أربع مباريات مقابل انتصار واحد لتوتنهام، وكان فوز توتنهام الوحيد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك في أكتوبر 2025. وسجل فيلا تسعة أهداف مقابل ستة لتوتنهام خلال تلك المواجهات الخمس.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
440081+712
ف
ف
ف
ف
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
440082+612
ف
ف
ف
ف
3
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
422073+48
ف
ت
ت
ف
4
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
422052+38
ت
ت
ف
ف
5
برايتونبرايتونبرايتون
4211135+87
ف
ت
خ
ف
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
4211109+17
ت
خ
ف
ف
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
413074+36
ت
ت
ت
ف
8
ليفربولليفربولليفربول
413064+26
ت
ف
ت
ت
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
413053+26
ت
ت
ت
ف
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
4202710-36
ف
خ
خ
ف
11
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
41214405
ف
ت
ت
خ
12
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
412178-15
خ
ت
ف
ت
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
41127704
خ
ت
ف
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
411235-24
خ
ت
ف
خ
15
بورنموثبورنموثبورنموث
403167-13
ت
ت
ت
خ
16
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
4103611-53
خ
ف
خ
خ
17
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
402205-52
ت
ت
خ
خ
18
فولهامفولهامفولهام
401347-31
ت
خ
خ
خ
19
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
401317-61
خ
ت
خ
خ
20
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
4004010-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي، يحتل توتنهام المركز 17، بينما يأتي أستون فيلا في المركز 19.

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