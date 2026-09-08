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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتوتنهام هوتسبير
ملعب توتنهام هوتسبير
team-logoإيفرتون
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معاينة مباراة توتنهام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ما يزال بلا أهداف بعد 270 دقيقة

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
إيفرتون
أينسلي مايتلاند نيلز
روبرتو دي زيربي

معاينة شاملة لمباراة توتنهام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. نتحدث عن التكتيكات وأخبار الفريقين والانتقالات والمزيد.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
ملعب توتنهام هوتسبير

تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون يوم 12 سبتمبر 2026 عند الساعة 12:30 بتوقيت EST و17:30 بتوقيت GMT.

توتنهام لا يزال بلا أهداف بعد 270 دقيقة من كرة القدم

رغم الإنفاق الضخم لتوتنهام في سوق الانتقالات، فإنه لم ينجح بعد في هز الشباك خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وتلت الخسارتين أمام برينتفورد ونيوكاسل، تعادلًا سلبيًا باهتًا 0-0 مع نوتنجهام فورست في المباراة الماضية. وفشل فريق روبرتو دي زيربي في تسجيل حتى تسديدة واحدة على المرمى أمام فورست، وكان ممتنًا لتدخل تقنية VAR، التي ألغت هدف نيكو ويليامز المتأخر بسبب لمسة يد. وشارك الوافدون الجدد سافيو كأساسي، وعمر مرموش كأساسي، وميخايلو مودريك الذي دخل بديلًا.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

هدف مذهل من مايتلاند-نايلز يحافظ على بداية إيفرتون بلا هزيمة

عاد إيفرتون في النتيجة مرتين أمام مانشستر يونايتد ليقتنص تعادلًا 2-2 مع مانشستر يونايتد. وسجل الوافد الجديد أينسلي مايتلاند-نايلز هدفًا رائعًا في الدقيقة 96، ما يعني أن إيفرتون حصد خمس نقاط من مبارياته الثلاث حتى الآن، ولا يزال بلا هزيمة.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

إحصائيات مهمة

  • فشل توتنهام في التسجيل خلال أول ثلاث مباريات له في الدوري في موسم واحد للمرة الأولى منذ 1975.
  • آخر فوز خارج الأرض لإيفرتون على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز جاء في سبتمبر 2020.
  • حقق توتنهام الفوز على إيفرتون ذهابًا وإيابًا في الدوري الموسم الماضي، كما فاز في آخر خمس مباريات بيتية له في البريميرليج أمام إيفرتون.

التشكيلتان المحتملتان

توتنهام (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

إيفرتون (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون

المدرب

  • روبرتو دي زيربي

الحالة

توتنهام

توتنهام - المستوى

هوفنهايم
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
CHA
ف5-1
نيوكاسل
خ0-2
فورست
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إيفرتون

إيفرتون - المستوى

ليل
ت1-1
بالاس
ف2-0
PNE
ف0-4
بورنموث
ت1-1
مان يونايتد
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

توتنهام هوتسبيرتعادلإيفرتون
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
1
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
0
توتنهام هوتسبير badge
توتنهام هوتسبير
توتنهام
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
3
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
4
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إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
2
انتهت
12الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
330072+59
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
330061+59
ف
ف
ف
3
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
321030+37
ت
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
320187+16
خ
ف
ف
5
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
312052+35
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
312064+25
ف
ت
ت
7
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
312064+25
ت
ف
ت
8
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
312053+25
ت
ت
ف
9
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
312032+15
ت
ت
ف
10
برايتونبرايتونبرايتون
311185+34
ت
خ
ف
11
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
311176+14
ت
ف
خ
12
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
31113304
ت
ف
خ
13
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
310248-43
ف
خ
خ
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
310248-43
خ
خ
ف
15
بورنموثبورنموثبورنموث
302145-12
ت
ت
خ
16
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
302123-12
ت
ت
خ
17
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
301205-51
ت
خ
خ
18
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
301205-51
ت
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
300347-30
خ
خ
خ
20
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
300305-50
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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