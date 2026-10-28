معاينة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 08:30 ستامفورد بريدج

يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 08:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و12:30 بتوقيت غرينتش.

منصب كاريك آمن في الوقت الحالي

تقترب فترة مايكل كاريك على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد من نهايتها، لكن يبدو أنه سيظل يقود الفريق أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج. لم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز واحد في مبارياته الثماني الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأخر بالفعل بفارق 15 نقطة عن المتصدرين مانشستر سيتي وآرسنال. وبدا أن الهزيمة 3-0 أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد قد حسمت مصير كاريك، لكن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا سيحصل هنا على فرصة أخرى لتحقيق فوز كبير. ويُعد وضع القائد برونو فرنانديش من أبرز القضايا المطروحة، بعدما سجل رقمًا قياسيًا لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد الموسم الماضي، برصيد 21 تمريرة. جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك إطلاقًا في الهزيمة أمام بورنموث، لكن يونايتد بدا مفتقرًا إلى الإبداع في غياب صانع ألعابه البرتغالي البارز. ولم يفز يونايتد سوى بمباراة واحدة من آخر 11 مباراة لم يبدأها فرنانديش، ما يضع كاريك أمام خيار صعب.

Getty Images

توقع ما لا يُتوقع من تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو

خسر تشيلسي 2-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة، ولم يكن ذلك سوى الفوز الثاني لتوتنهام في الدوري على ملعب ستامفورد بريدج خلال 37 محاولة. وغني عن القول إن هذه النتيجة لن تلقى قبولًا لدى جماهير تشيلسي. ويمكن تلخيص تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا في هزيمتين وفوزين وتعادل خلال مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد ملعب ستامفورد بريدج انتصارات غزيرة الأهداف، إذ تلخص نتائج الفوز 4-3 على برايتون في الدوري، و6-3 على ليدز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و5-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، المتعة التي تحظى بها جماهير تشيلسي.

Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

يعود كول بالمر بعد غيابه للإيقاف أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يغيب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي ساهم في ثمانية أهداف بالدوري هذا الموسم، بسبب مشكلة في الفخذ.

لم يحقق يونايتد أي فوز في ثماني مباريات بجميع المسابقات، ولم يسبق له أن خاض تسع مباريات متتالية دون فوز خلال هذا القرن.

سجل تشيلسي 17 هدفًا في آخر خمس مباريات خاضها على أرضه، لكنه استقبل أهدافًا في كل واحدة منها.

جاءت المباراة الوحيدة التي خرج منها يونايتد بشباك نظيفة في جميع المسابقات هذا الموسم أمام صباح، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

Getty Images

التشكيلتان المتوقعتان

تشيلسي (3421): بيندرز؛ أشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ نيتو، كايسيدو، هندرسون، هاتو؛ إستيفاو، بالمر؛ روجرز.

مانشستر يونايتد (4231): لامينس؛ يورو، ماجواير، هيفن، دالوت؛ سانتوس، باليبا؛ أماد، تيليمانس، ماونت؛ مبويمو.

أخبار الفريقين والقائمتان

النتائج الأخيرة

سجل المواجهات المباشرة