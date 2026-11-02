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دوري أبطال أوروبا
team-logoبوروسيا دورتموند
سيجنال إيدونا بارك
team-logoريال بيتيس
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معاينة مباراة بوروسيا دورتموند وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا: دورتموند يختبر مسيرة بيتيس

بوروسيا دورتموند ضد ريال بيتيس
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند
ريال بيتيس

يعود بوروسيا دورتموند بقيادة نيكو كوفاتش إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، منتشيًا بعودته المثيرة في النتيجة ليتعادل 2-2 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ ويحافظ على نسقه في المنافسات المحلية. ويسعى للدفاع عن أرضه أمام ريال بيتيس المتألق، الذي يحل ضيفًا بسجل مثالي في دوري أبطال أوروبا، حقق فيه ثلاثة انتصارات دون أي هزيمة.

بوروسيا دورتموند ضد ريال بيتيس: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
سيجنال إيدونا بارك

اختبار صعب لريال بيتيس الذي لم يُهزم أمام الجدار الأصفر

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

يستضيف بوروسيا دورتموند ريال بيتيس على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دوري أبطال أوروبا، ويتطلع فريق نيكو كوفاتش إلى مواصلة سلسلة النتائج التي أوصلته إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

يدخل دورتموند هذه المباراة بمعنويات مرتفعة. فقد سجل البديل ماكسي بيير هدفًا متأخرًا حسم به الفوز على آينتراخت فرانكفورت 1-0 في الدوري، قبل أن تنقذ ركلة حرة نفذها مارسيل سابيتزر في الوقت بدل الضائع فوز الفريق 3-2 على فيردر بريمن في كأس ألمانيا. ويضع جدول المباريات المزدحم تشكيلة الفريق تحت الاختبار، لكن عمق قائمة كوفاتش أتاح له إيجاد الحلول في كل مرة.

حافظ الحارس جريجور كوبل على حضوره المنتظم في الخط الخلفي، بينما خرج فريق نيكو شلوتربيك بشباك نظيفة في خمس من مبارياته السبع في جميع المسابقات. وتمنح قيادة القائد والانضباط الدفاعي للفريق بوروسيا دورتموند قاعدة متينة قبل خوض المنافسات الأوروبية.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

يأتي ريال بيتيس من إشبيلية بقيادة مدربه مانويل بيليجريني، وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري أبطال أوروبا. وأظهر الفريق الإسباني قدرته على المنافسة على هذا المستوى، بعدما تغلب على فينورد 1-0 وبورتو 3-2 في آخر مباراتين له بالبطولة الأوروبية.

لكن نتائج بيتيس الأخيرة شهدت بعض التذبذب، إذ تعادل 0-0 مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني وتعرض لهزيمة ثقيلة 5-2 أمام برشلونة. وسيحتاج فريق بيليجريني إلى أداء هجومي أكثر ثباتًا إذا أراد إزعاج دفاع دورتموند الذي أصبح اختراقه أصعب على نحو متزايد.

تجمع هذه المباراة فريقين يحتلان موقعين متباينين في ترتيب المجموعة، ويحتاج دورتموند إلى تحسين سجله الأوروبي بعد بداية متباينة في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة بوروسيا دورتموند ضد ريال بيتيس

3-4-2-1
بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
التشكيل
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
4-2-3-1
جريجور كوبيلجريجور كوبيلنيكو شلوتيربيكنيكو شلوتيربيكوالديمار أنتونوالديمار أنتونرامي بن سبعينيرامي بن سبعينيدانيال سفينسوندانيال سفينسونفابيو سيلفافابيو سيلفاجوليان رايرسونجوليان رايرسونجوي فيرمانجوي فيرمانكارني تشوكويميكاكارني تشوكويميكافيليكس نميشافيليكس نميشاسيرهو غيراسيسيرهو غيراسيألفارو فالزألفارو فالزهيكتور بيليرينهيكتور بيليرينفيران جارسيافيران جارسياناتان برناردو دي سوزاناتان برناردو دي سوزامارك بارترامارك بارترابابلو فورنالسبابلو فورنالسعبدالصمد الزلزوليعبدالصمد الزلزوليإيسكوإيسكوأنتونيأنتونيمارك روكامارك روكاتروي باروتتروي باروت
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
3-4-2-1
بوروسيا دورتموند

التشكيلة الأساسية

ريال بيتيس

المدرب

  • نيكو كوفاتش
  • مانويل بليجريني

النتائج الأخيرة

دورتموند

دورتموند - المستوى

أونيون برلين
ت0-0
SAB
ف1-2
فرانكفورت
ف1-0
بريمن
ف3-2
بايرن ميونخ
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بيتيس

بيتيس - المستوى

بورتو
ف3-2
برشلونة
خ2-5
فينورد
ف1-0
سيلتا فيجو
ت0-0
مالاجا
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بوروسيا دورتموندتعادلريال بيتيس
1
0
0
وديات الأندية
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
ريال بيتيس badge
ريال بيتيس
بيتيس
0
انتهت
2الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/1
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/1

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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