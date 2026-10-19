معاينة مباراة بورنموث وميلان في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

بورنموث ضد ميلان: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 15:00 فيتاليتي

تنطلق مباراة بورنموث وميلان في 22 أكتوبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

بورنموث يستضيف العملاق الإيطالي في ليلة تاريخية

يستقبل بورنموث، على ملعب فيتاليتي، ميلان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027. ويسعى فريق الساحل الجنوبي إلى تقديم أداء قوي على أرضه وترسيخ مكانه في النصف العلوي من ترتيب الدوري الأوروبي. في المقابل، يسافر ميلان إلى دورست مستفيدًا من زخمه التهديفي في البطولات المحلية والأوروبية، ويتطلع إلى حصد ثلاث نقاط أخرى على الأراضي الإنجليزية.

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فوز بورنموث المقنع على سندرلاند على أرضه

يخوض بورنموث مباراة مساء الخميس بعد فوزه الواثق على سندرلاند 2-0 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 18 أكتوبر. افتتح ماركوس تافيرنييه التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف إيفانيلسون التقدم بعد الاستراحة بقليل، في الدقيقة 48. وجاء هذا الفوز المحلي بعد انتصار الفريق 3-0 على شتورم جراتس في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر، ليحقق فريق ماركو روزه فوزين متتاليين بشباك نظيفة على ملعب فيتاليتي، بمساهمة المهاجم إيفانيلسون وصانع اللعب على الطرف ماركوس تافيرنييه.

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ميلان يحقق انتصارين متتاليين بغزارة تهديفية

يسافر ميلان إلى إنجلترا بعدما أظهر فاعلية هجومية كبيرة. ففي يوم الأحد 18 أكتوبر، حقق فوزًا مثيرًا 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، وسجل له جونزالو راموس وأدريان رابيو وماريو جيلا. وجاء ذلك بعد انتصار حاسم خارج أرضه 4-0 على ريد بول سالزبورج في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، يوم 15 أكتوبر. وبفضل صناعة اللعب من لوكا مودريتش وأدريان رابيو، إلى جانب الخطورة التي يشكلها كريستيان بوليسيتش على الطرف، يدخل ميلان مباراة الخميس بقدرة تهديفية كبيرة.

أخبار الفريقين والقائمتان

لم تتأكد أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات في بورنموث بقيادة ماركو روزه قبل هذه المباراة، ومن المتوقع صدور تحديثات عن الفريق مع اقتراب موعد انطلاقها.

وبالمثل، لا تتوفر حتى الآن تفاصيل مؤكدة عن قائمة ميلان بقيادة روبن أموريم. وستُضاف تحديثات بشأن جاهزية اللاعبين عندما يصدر النادي معلومات قبل المباراة.

المستوى الأخير

يدخل بورنموث المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على سندرلاند 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبقه انتصار 3-0 على شتورم جراتس في الدوري الأوروبي. وجاءت هزيمتاه الوحيدتان خلال هذه الفترة أمام تشيلسي بنتيجة 5-1 في الدوري، وليفربول بنتيجة 1-0. وسجل فريق روزه ثمانية أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس، مع تفوق واضح لنتائجه الأوروبية على سجله المحلي.

أما ميلان، فيخوض اللقاء بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على أتالانتا 3-2 في الدوري الإيطالي، بعد انتصاره على سالزبورج 4-0 في الدوري الأوروبي. وتشمل هذه الفترة أيضًا تعادله 1-1 مع ساسولو وفوزه 3-0 على ليتشي، فيما جاءت هزيمته الوحيدة أمام بنفيكا 2-0 في أوروبا. وسجل فريق أموريم عشرة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه تعادل 0 0 1 وديات الأندية بورنموث بورنموث 1 ميلان ميلان 2 انتهت 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات تزيد عن 2.5 هدفا 1 / 1 سجل كلا الفريقين أهدافًا 1 / 1

التقى الناديان مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة، خلال مباراة ودية للأندية في سبتمبر 2016، فاز فيها ميلان 2-1 على ملعب فيتاليتي. ومع وجود مواجهة واحدة فقط مسجلة بينهما، لا يتوفر تاريخ طويل للمقارنة، ومن شأن لقاء الدوري الأوروبي هذا أن يحدد ملامح أي منافسة مستقبلية بين الفريقين.