الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 فيتاليتي

تنطلق مباراة بورنموث ضد ليفربول يوم 20 سبتمبر 2026 عند الساعة 08:00 بتوقيت EST و12:00 بتوقيت GMT.

بورنموث ضد ليفربول: معاينة الدوري الإنجليزي الممتاز

يصطحب أندوني إيراولا ليفربول إلى الساحل الجنوبي لمواجهة ناديه السابق بورنموث يوم الأحد.

بورنموث يعاني في ترجمة الفرص

تحت قيادة المدرب الجديد ماركو روز، تقدم بورنموث في جميع مبارياته الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه فشل في الفوز بأي منها. وتعادل في آخر ثلاث مباريات أمام برينتفورد ونيوكاسل وإيفرتون. وسجل ماركوس تافيرنييه ثلاثة من أصل ستة أهداف للفريق حتى الآن، بينما يحتل المهاجم إيفانيلسون المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الفرص الكبيرة المصنوعة. ورغم أن الجناح البرازيلي رايان، البالغ من العمر 20 عامًا، لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن هذا الموسم، فإن مستواه يبرزه كواحد من أكثر المواهب إثارة في كرة القدم العالمية.

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ليفربول يبدأ المباريات بشكل سيئ

تعادل ليفربول في ثلاث من مبارياته الأربع هذا الموسم، بعدما أنقذ نقاطًا أمام نيوكاسل ونوتنجهام فورست عقب التأخر مرتين في كلتا المباراتين. وكان انتصاره الوحيد في الدوري حتى الآن بنتيجة 2-0 أمام إيبسويتش، ثم تعادل 0-0 على ملعب أنفيلد في آخر مباراة أمام فولهام. وعلى أرضه، فاز في مبارياته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، وأمام توتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية. لكن الفريق لن يحمل ذكريات جيدة من رحلته الأخيرة إلى بورنموث.

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إحصاءات مهمة وأخبار الإصابات

أسفرت آخر 10 مواجهات بين الفريقين عن 40 هدفًا.

فاز بورنموث في المباراة المقابلة الموسم الماضي بنتيجة 3-2.

التشكيلتان المحتملتان

بورنموث (4231): بيتروفيتش؛ سميث، هيل، سيلفا، تروفير؛ سكوت، آدامز؛ رايان، كلويفرت، تافيرنييه؛ إيفانيلسون.

ليفربول (4231): أليسون؛ أراوخو، جاكيه، فان دايك، تسيميكاس؛ سوبوسلاي، جرافينبيرخ؛ مونوز، فيرتز، باركولا؛ إيزاك.

أخبار الفريقين والقوائم

سيدخل ماركو روز، مدرب بورنموث، هذه المباراة في غياب عدد من اللاعبين. فجميع من إيلي جونيور كروبي، وجوليان أراوخو، وأمين عدلي، وفيلجكو ميلوسافلييفيتش، وتايلر آدامز مدرجون ضمن قائمة المصابين، ما يترك روز أمام تشكيلة منقوصة للاختيار منها. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف أصحاب الأرض.

ليفربول يدخل المباراة أيضًا وسط مخاوف تتعلق بالإصابات. فكل من كونور برادلي، وهوجو إيكيتيكي، وجيوفاني ليوني، وفيديريكو كييزا، وفيتيزسلاف ياروش خارج حسابات تشكيلة أندوني إيراولا. ولا توجد أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، وسيتم إضافة تحديثات بشأن التشكيلات المحتملة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الحالة

حقق بورنموث فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة خلال آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من الموسم. وخلال هذه السلسلة، تغلب بورنموث على لينكولن سيتي بنتيجة 4-0 في كأس كاراباو، وهو انتصاره الوحيد. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل بورنموث ثمانية أهداف واستقبل سبعة، بينما بات عجزه عن الحفاظ على التقدم سمة متكررة.

حقق ليفربول فوزين وتعادلين ولم يتعرض لأي هزيمة في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 0-0 مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز ليفربول على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، وحقق انتصارًا 2-0 أمام إيبسويتش تاون في الدوري. وسجل ليفربول ستة أهداف واستقبل أربعة خلال هذه السلسلة الممتدة لخمس مباريات، رغم أن آخر مباراتين له شهدتا هدفين فقط في المجموع.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 24 يناير 2026، عندما تغلب بورنموث على ليفربول بنتيجة 3-2 على ملعب فيتاليتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفربول ثلاث مرات، بينما حقق بورنموث انتصارًا واحدًا، كما انتهت مباراة أخرى لمصلحة ليفربول على ملعب أنفيلد بنتيجة 4-2 في أغسطس 2025. وسجل ليفربول 13 هدفًا خلال هذه المواجهات الخمس، بينما سجل بورنموث سبعة أهداف.

الترتيب

في الترتيب الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل بورنموث المركز الخامس عشر، بينما يأتي ليفربول في المركز السابع.