دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 8 سبتمبر 2026 - 15:00 دو دراجاو

تنطلق مباراة بورتو ومانشستر سيتي يوم 8 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

معاينة المباراة

تنطلق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بمواجهة يستضيف فيها بورتو، بطل 2004، مانشستر سيتي، بطل 2023، في بورتو. وحقق الناديان بداية مثالية بنسبة 100% في مشواريهما المحليين.

مواجهة أوروبية بين فريقين في قمة المستوى

يبدأ بورتو مشاركته الـ28 في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي برتغالي، وسط آمال متجددة دائمًا. واستهل الفريق موسمه المحلي بأفضل صورة ممكنة، وكان آخر انتصاراته على موريرينسي مساء الجمعة. ويخوض فرانشيسكو فاريولي أول مباراة له مدربًا في دوري الأبطال. ولم يخسر بورتو على أرضه خلال هذا العام الميلادي حتى الآن، كما تلقى هزيمة واحدة فقط في آخر 14 مباراة أوروبية على أرضه، محققًا 10 انتصارات و3 تعادلات.

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وحقق سيتي أيضًا بداية مثالية بانتصارات كاملة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز على كوفنتري 1-0 يوم السبت بفضل هدف جديد من إرلينغ هالاند، هو الهدف رقم 300 في مسيرته. وبشكل لافت، خسر مانشستر سيتي 9 من آخر 17 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، مقابل 6 انتصارات وتعادلين. وستكون هذه أول حملة للفريق في دوري الأبطال من دون بيب غوارديولا على مقاعد البدلاء منذ موسم 2015-16، وهو أمر سيحتاج البعض إلى بعض الوقت للاعتياد عليه.

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أبرز الإحصائيات

سجل بورتو هدفين أو أكثر في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مواجهة له أمام فرق إنجليزية.

شهدت 13 من آخر 15 مباراة خارج أرضه لسيتي في دوري أبطال أوروبا أكثر من 2.5 هدف.

ساهم أندريه سيلفا لاعب بورتو في ستة أهداف خلال ثماني مباريات في دوري أبطال أوروبا، بواقع 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين، خلال فترته الأولى مع النادي.

يفصل إرلينغ هالاند هدفان فقط عن الرقم القياسي التاريخي لسيرخيو أغويرو مع سيتي في دوري أبطال أوروبا، والبالغ 36 هدفًا.

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التشكيلتان المحتملتان

بورتو (433): د. كوستا؛ أ. كوستا، بيريز، كيويور، مورا؛ فوفانا، روزاريو، فيغا؛ غوميز، سيلفا، بيبي.

سيتي (4231): دوناروما؛ نونيز، غويهي، دياز، آيت-نوري؛ أندرسون، بوعادي؛ سيمنيو، شرقي، فودين؛ هالاند.

أخبار الفريقين والقائمتان

يقود فرانشيسكو فاريولي فريق بورتو، لكن لا تتوفر حاليًا أي معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف أصحاب الأرض. كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيلة أساسية محتملة حتى هذه المرحلة.

يتولى إنزو ماريسكا قيادة مانشستر سيتي في هذه الرحلة إلى البرتغال، لكن الفريق الضيف أيضًا لم يؤكد بعد تفاصيل الإصابات أو الإيقافات، كما لم يتم نشر أي تشكيلة متوقعة. وستتم إضافة المزيد من التحديثات الخاصة بأخبار الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

المستوى

يدخل بورتو هذه المباراة بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، محققًا أربعة انتصارات في الدوري البرتغالي وانتصارًا واحدًا في السوبر. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على أكاديميكو فيسيو بنتيجة 3-0، كما تغلب أيضًا على أروكا 2-0 وريو آفي 2-0 في مباريات سابقة بالدوري. وسجل بورتو ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس من دون أن يستقبل أي هدف، وهي سلسلة تؤكد الصلابة الدفاعية التي بناها فاريولي في هذا الفريق.

فاز مانشستر سيتي في أربع من آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة أمام أرسنال في درع المجتمع، عندما خسر 3-0. ومنذ ذلك الحين، عاد فريق ماريسكا إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على بورنموث 2-1 قبل انتصار 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس. وخلال آخر خمس مباريات، سجل سيتي 10 أهداف واستقبلت شباكه خمسة.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في ديسمبر 2020، عندما انتهت مباراة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو بالتعادل 0-0. وفي وقت سابق من الحملة نفسها، فاز مانشستر سيتي 3-1 على أرضه في أكتوبر 2020. كما التقى الفريقان أيضًا في الدوري الأوروبي موسم 2011-12، وفاز سيتي في مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 2-1 في بورتو و4-0 على أرضه. وعلى مدار المواجهات الأربع المسجلة، فاز مانشستر سيتي ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، مسجلًا 10 أهداف مقابل هدفين لبورتو.

الترتيب

في دوري أبطال أوروبا، يحتل كل من بورتو ومانشستر سيتي حاليًا المركز الأول في الترتيب.