معاينة مباراة بلجيكا وإيطاليا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

تستضيف بلجيكا إيطاليا على ملعب الملك بودوان في بروكسل يوم الأحد 15 نوفمبر، ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، في مباراة تؤثر نتيجتها على فرص المنتخبين في بلوغ ربع النهائي. وتنطلق المباراة الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:45 بتوقيت غرينتش.

بلجيكا في المركز الثالث بعد مشوار متذبذب

يدخل منتخب بلجيكا المباراة وهو في المركز الثالث بالمجموعة، بعدما تباينت نتائجه خلال مشواره. واستعاد فريق مارك فان بوميل توازنه عقب خسارته أمام فرنسا 4-1، بفوزه على تركيا 2-1 ليبقى في دائرة المنافسة، بفضل هدفين سجلهما كيفن دي بروين وشارل دي كيتيلاري في الشوط الأول.

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إيطاليا تتحسن تحت قيادة مانشيني

يصل منتخب إيطاليا إلى بروكسل وهو في المركز الثاني بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على تركيا وفرنسا بنتيجة 3-1 في كلتا المباراتين. وسجل مهاجم إنتر ميلان بيو إسبوزيتو هدفين أمام فرنسا، بعدما أحرز هدفًا أمام تركيا.

استغل مانشيني هذه الفترة لمنح بعض المواهب الشابة الواعدة فرصة المشاركة، ومن بينها ماركو باليسترا لاعب تشيلسي وماتيا ليبيرالي صانع ألعاب كومو، بينما يتطلع مدرب إيطاليا إلى المستقبل.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

يعود جيريمي دوكو من الإصابة لتعزيز الخيارات الهجومية لبلجيكا.

سجل موهبة ميلان ألفادجو سيسيه، البالغ من العمر 20 عامًا، ثمانية أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويسعى للحصول على أولى دقائق مشاركته مع المنتخب الأول.

حافظت بلجيكا على نظافة شباكها في خمس من مبارياتها السبع الأخيرة على أرضها.

تحتاج إيطاليا إلى التعادل فقط لبلوغ الأدوار الإقصائية.

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