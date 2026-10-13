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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoبرينتفورد
جي تك كوميونيتي
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معاينة مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
برينتفورد ضد ليفربول
برينتفورد
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
كيفن شايد
ريان جرافنبيرخ
كيث أندروس
أندوني إيراولا
دومينيك سوبوسلاي
أليكسندر إيساك

معاينة شاملة لمباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما في الفترة الأخيرة، وغير ذلك.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7
جي تك كوميونيتي

تنطلق مباراة برينتفورد وليفربول في 17 أكتوبر 2026، الساعة 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي و14:00 بتوقيت غرينتش.

ليفربول يسعى لإعادة ترتيب أوراقه أمام برينتفورد

بعد بداية قوية نسبيًا للموسم، خسر ليفربول مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد بنتيجة 0-3، في لقاء أثار بعض الجدل. وناقش بعض المحللين مدى صحة البطاقة الصفراء الثانية التي تلقاها ريان جرافنبيرخ أمام مانشستر سيتي. وسيغيب لاعب الوسط الهولندي عن هذه المباراة، ما يضع المدرب أندوني إيراولا أمام معضلة اختيار اللاعب الذي سيشغل مركز الارتكاز، في ظل غياب دومينيك سوبوسلاي أيضًا. وكانت الخسارة أمام سيتي الأولى لليفربول هذا الموسم، لكن تعادله في ثلاث مباريات أبقاه فوق منتصف جدول الترتيب بقليل.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

برينتفورد، كثير التعادلات، خصم يصعب التغلب عليه

لم يتعادل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أكثر من ليفربول سوى برينتفورد وإيفرتون، بأربعة تعادلات لكل منهما. وبرينتفورد وإيفرتون، إلى جانب مانشستر سيتي، هي الفرق الوحيدة التي لم تتعرض للهزيمة حتى الآن في المسابقة. وتعادل برينتفورد 2-2 مع أستون فيلا في مباراته الأخيرة، في مواجهة متقلبة تقدم فيها كل فريق قبل أن يدرك الآخر التعادل بعد دقيقتين. وتلقى المدرب كيث أندروز ضربة بخروج الجناح الألماني وهداف الفريق كيفن شاده مصابًا أمام أستون فيلا، ويبدو أنه سيغيب لفترة طويلة.

Aston Villa FC v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات والإصابات

  • كانت آخر هزيمة لبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي في 9 مايو.
  • تعادل برينتفورد في ثماني من مبارياته الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
  • شهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين على ملعب جيتيك كوميونيتي تسجيل 17 هدفًا.
  • إلى جانب غياب جرافنبيرخ للإيقاف، سيفتقد ليفربول أيضًا الثلاثي المصاب دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وألكسندر إيزاك.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة برينتفورد ضد ليفربول

المدرب

  • كيث أندروس

يفتقد برينتفورد خدمات أنتوني ميلامبو وجوشوا داسيلفا وميكيل دامسجارد وكيفن شاده بسبب الإصابة قبل هذه المباراة. ولا توجد حالات إيقاف مسجلة في صفوف أصحاب الأرض، ولم يؤكد المدرب كيث أندروز التشكيلة الأساسية المتوقعة.

يواجه ليفربول تحديًا أكبر في اختيار تشكيلته. ويغيب ريان جرافنبيرخ للإيقاف بعد بطاقته الحمراء أمام مانشستر سيتي. كما يفتقد ليفربول خدمات كونور برادلي وهوجو إيكيتيكي وجيوفاني ليوني وكودي جاكبو وألكسندر إيزاك ودومينيك سوبوسلاي وفيتيسلاف ياروش بسبب الإصابة. ولم يؤكد المدرب أندوني إيراولا تشكيلته الأساسية المتوقعة، ويُنتظر صدور مستجدات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

النتائج الأخيرة

برينتفورد

برينتفورد - المستوى

سندرلاند
ت1-1
بورنموث
ت2-2
REA
ف1-2
تشيلسي
ف3-0
أستون فيلا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

أتلتيكو مدريد
ف2-1
فولهام
ت0-0
توتنهام
ف3-1
بورنموث
ف0-1
مان سيتي
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فاز برينتفورد في مباراتين وتعادل في ثلاث، ولم يخسر في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما كان أفضل نتائجه خلال تلك الفترة الفوز 3-0 على تشيلسي. وتعادل برينتفورد أيضًا 2-2 مع بورنموث و1-1 مع سندرلاند، وجاء فوزه الوحيد الآخر، إلى جانب مباراة تشيلسي، أمام ريدينج في كأس كاراباو.

فاز ليفربول في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى ضمن آخر أربع نتائج متاحة له في مجموعة البيانات هذه، وكانت مباراته الأخيرة خسارة بنتيجة 0-3 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل تلك الهزيمة، تغلب ليفربول على بورنموث 1-0 وأتلتيكو مدريد 2-1، وتعادل 0-0 على أرض فولهام. كما فاز على توتنهام 3-1 في كأس كاراباو خلال هذه الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برينتفوردتعادلليفربول
1
1
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
3
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ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد badge
برينتفورد
برينتفورد
1
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
4
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 24 مايو 2026، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، فاز برينتفورد على ليفربول 3-2 على ملعب جيتيك كوميونيتي في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفربول ثلاث مرات وبرينتفورد مرتين، وشهدت تلك المباريات تسجيل الفريقين 16 هدفًا.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
6600165+1118
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
6501105+515
ف
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
6411185+1313
ف
ف
ف
ت
خ
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
6240126+610
ت
ف
ت
ت
ت
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
624085+310
ت
ف
ت
ت
ت
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
63121513+210
ف
خ
ت
خ
ف
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
623185+39
خ
ت
ف
ت
ت
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
623186+29
ت
خ
ت
ت
ف
9
ليفربولليفربولليفربول
62317709
خ
ف
ت
ف
ت
10
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
6303912-39
ف
خ
ف
خ
خ
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
62221013-38
خ
ف
خ
ت
ف
12
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
6213912-37
ف
ت
خ
ف
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
61329906
ت
ت
خ
ت
ف
14
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
6204511-66
ف
ف
خ
خ
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
612358-35
خ
خ
ف
ت
ت
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
6123611-55
ت
ف
خ
ت
خ
17
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
6114612-64
خ
خ
خ
ت
ف
18
بورنموثبورنموثبورنموث
6033713-63
خ
خ
ت
ت
ت
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
603339-63
ت
خ
ت
ت
خ
20
فولهامفولهامفولهام
6024610-42
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

يحتل برينتفورد المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي ليفربول تاسعًا. وبالنظر إلى فارق المركزين، سيسعى برينتفورد إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة، فيما يحتاج ليفربول إلى نتيجة تقلص الفارق بينه وبين الفرق التي تسبقه.

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