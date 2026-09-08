معاينة مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

بريست ضد باريس سان جيرمان: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

تنطلق مباراة ستاد بريستوا 29 وباريس سان جيرمان يوم 13 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت GMT (2:45 مساءً بتوقيت EST / 19:45 بتوقيت BST / 20:45 بتوقيت SAST).

المضيف الذي لم يخسر يستقبل البطل

يستضيف ستاد بريستوا 29 فريق باريس سان جيرمان على ملعب فرانسيس-لو بلي ضمن الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الفرنسي. وبعد تحقيقه أول انتصار له هذا الموسم، يطمح بريست للحفاظ على سجله المحلي الخالي من الهزائم أمام جماهيره. أما باريس سان جيرمان، فتمنحه الرحلة إلى بريتاني فرصة فورية لاستعادة التوازن بعد تعثر، قبل أن تبدأ التزاماته في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل.

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ثنائية دومبيا تقود بريست لإسقاط لوهافر

يدخل ستاد بريستوا 29 مباراة الأحد بكثير من الثقة بعد فوزه خارج أرضه 2-1 على لوهافر في الجولة الثالثة (5 سبتمبر). وكان لاعب الوسط كاموري دومبيا نجم بريست، إذ افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف التقدم في الدقيقة 51. وتُبنى هذه النتيجة على تعادلين متتاليين بنتيجة 2-2 أمام لو مان وتولوز، ليرفع بريست رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات في الدوري.

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عودة موناكو تفسد ليلة باريس سان جيرمان في بارك دي برانس

يتجه باريس سان جيرمان غربًا بحثًا عن إعادة ضبط المسار بعد خسارته على أرضه 2-1 أمام موناكو في الجولة الثالثة (4 سبتمبر). ومنح ماركينيوس باريس سان جيرمان أفضلية 1-0 في نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 31، لكن موناكو انتفض في الشوط الثاني عبر هدفي Flávio Nazinho وStanis Idumbo ليحصد النقاط الثلاث كاملة. وبعد تعادلين متتاليين أمام ستاد رين 2-2 وليل 2-2 في بداية المشوار، يملك فريق لويس إنريكي نقطتين فقط ويبحث عن فوزه الأول في الدوري.

اختبار عالي الضغط في بريتاني

تاريخيًا، امتلك باريس سان جيرمان الأفضلية في هذه المواجهة، لكن تمركز بريست المنظم في الكتلة المتوسطة وانضباطه في التحولات يشكلان عقبة حقيقية. وسيسعى بريست إلى تغذية كاموري دومبيا ولودوفيك أجورك بالكرات في الهجمات المرتدة، بينما يعتمد باريس سان جيرمان على فيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا للتحكم في إيقاع العمق وفتح دفاع بريست. ومع وجود زخم مهم في بداية الموسم على المحك، تعد مواجهة الأحد بكثافة عالية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل بريست المباراة في غياب بريندان شاردونيه، ومامادي ديامبو، وكيني لالا بسبب الإصابة، بينما لا يواجه جوليان لاشوير أي حالات إيقاف. ولم يتم تأكيد أي تشكيل متوقع، ومن المنتظر ورود المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لا توجد أي إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات تشكيلة باريس سان جيرمان الحالية. ويملك لويس إنريكي جميع عناصره المتاحة، رغم أن خياراته في التشكيل تعرضت للتدقيق في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك قرار إبقاء عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء في خسارة موناكو.

الحالة الفنية

حقق بريست فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على لوهافر في الدوري الفرنسي، كما تعادل 2-2 مع كل من تولوز ولو مان في مباريات سابقة بالدوري. أما الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة فجاءت أمام نوتنجهام فورست في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم بنتيجة 2-0.

أما آخر خمس مباريات لباريس سان جيرمان فترسم صورة أكثر اضطرابًا: فوز واحد، وتعادلان، وهزيمتان. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه 2-1 أمام موناكو في الدوري الفرنسي. كما خسر 1-0 أمام لانس في كأس السوبر، رغم أنه استهل هذه السلسلة بفوز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي. ويكتمل هذا التسلسل بتعادلين أمام ليل ورين في الدوري الفرنسي، بما يعكس فريقًا لم يجد بعد ثبات مستواه محليًا.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز باريس سان جيرمان 1-0 في بارك دي برانس ضمن الدوري الفرنسي يوم 10 مايو 2026. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، فاز باريس سان جيرمان في المباريات الخمس كلها، بما في ذلك انتصاران في دوري أبطال أوروبا بمجموع 10-0. ولم ينجح بريست في التسجيل أمام باريس سان جيرمان في آخر ثلاث مواجهات بينهما.