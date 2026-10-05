برشلونة ضد خيتافي: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 12:30 كامب نو

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي يوم 10 أكتوبر 2026 في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش (12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

المتصدر يستضيف أزولونيس العنيد

يعود برشلونة إلى سبوتيفاي كامب نو لاستضافة خيتافي في الجولة الثامنة من موسم 2026/27 في الدوري الإسباني. ويدخل برشلونة فترة التوقف الدولي في أكتوبر بسجل محلي مثالي، ويأمل في استثمار أفضلية الأرض للحفاظ على سلسلة انتصاراته في صدارة الترتيب. أما خيتافي، فإن رحلته إلى كتالونيا بعد فوز مهم على أرضه قبل التوقف تمثل اختبارًا ضخمًا لمنظومته الدفاعية أمام أقوى هجوم في الدوري تهديفيًا.

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انتصار البلاوجرانا في إشبيلية يبقي السلسلة مستمرة

يدخل برشلونة مواجهة السبت في حالة رائعة بعدما حقق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة السابعة (19 سبتمبر). وجاء هذا الفوز بعد انتصار كاسح على أرضه بنتيجة 7-2 أمام راسينغ دي سانتاندير، وفوز 5-1 في دوري أبطال أوروبا على فينورد. وبعد حصد العلامة الكاملة، 21 نقطة، من أول سبع مباريات له في الدوري الإسباني، يدخل فريق هانسي فليك عطلة نهاية الأسبوع بثقة هائلة.

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شرارة خيتافي قبل التوقف: هدف أزون يسقط مالاجا

يسافر خيتافي إلى برشلونة وهو متشجع بعد إنهاء سلسلة من المباريات بلا فوز بانتصار 1-0 على أرضه أمام مالاجا في الجولة السابعة (20 سبتمبر). وسجل المهاجم إيفان أزون هدفًا متأخرًا في الدقيقة 85 ليمنح فريقه النقاط الثلاث كاملة في إستاديو كوليسيوم. وساعدت هذه النتيجة فريق خوسيه بوردالاس على التقدم إلى منطقة أكثر استقرارًا في وسط الجدول، بعد هزيمتين ضيقتين أمام ريال بيتيس (1-0) وأوساسونا (1-0) في وقت سابق من سبتمبر.

مواجهة كامب نو

من الناحية التكتيكية، تتميز المواجهات بين الفريقين بتباين في الأساليب: ضغط برشلونة العالي واستحواذه السلس، في مواجهة الكتلة الدفاعية المنضبطة والبدنية لخيتافي. وسيعول برشلونة على المبدعين لامين يامال وبيدري ورافينيا لاختراق دفاع خيتافي المتأخر وإمداد روبرت ليفاندوفسكي. وفي المقابل، سيعتمد خيتافي على الصلابة في العمق من نيمانيا جوديلي وديجيني داكونام، مع محاولة استغلال إينيس أونال وإيفان أزون في هجمات مرتدة سريعة. ومع وجود نقاط مهمة على المحك، تعد مواجهة السبت بمباراة مثيرة في الدوري الإسباني.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد برشلونة عدة لاعبين قبل هذه المباراة. إذ تم إدراج روني باردجي، وفرينكي دي يونج، وأندرياس كريستنسن، وجيسي بيسيوو، وإريك جارسيا جميعهم ضمن قائمة المصابين. كما ورد اسم رافينيا بين الغائبين أيضًا، رغم أنه خضع لفحوصات طبية بعد مخاوف من إصابة خلال فترة التوقف الدولي، وتأكد خلوه من إصابة خطيرة في الفخذ، ما يعني أن وضعه قد يتم تحديثه قبل انطلاق المباراة بشكل أقرب. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف صاحب الأرض.

يغيب عن خيتافي كل من كريستانتوس أوتشي، وخوانمي، وكيكو، وعبد الكبير أبقار بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق الضيف، وسيتم إضافة تحديثات على أي من القائمتين عند توافرها.

الفورمة

فاز برشلونة في آخر خمس مباريات له جميعها، محققًا الانتصار في أربع مباريات بالدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا. وتغلب على إشبيلية بنتيجة 3-1 في آخر ظهور له، وكان قد سجل سبعة أهداف في شباك راسينغ سانتاندير في فوز بنتيجة 7-2. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة، بما يعكس فريقًا يعيش حالة هجومية مهيمنة.

أسفرت آخر خمس مباريات لخيتافي عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكان آخر نتائجه فوزًا ضيقًا 1-0 على مالاجا، رغم أنه خسر أمام ريال بيتيس وأوساسونا بالنتيجة نفسها. كما تعادل 1-1 أمام كل من ديبورتيفو دي لا كورونيا وسيلتا فيجو، مسجلًا خمسة أهداف ومستقبلًا أربعة في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة 2-0 خارج أرضه على خيتافي في أبريل 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز برشلونة أربع مرات وتعادل مرة واحدة، بينما لم يحقق خيتافي أي انتصار خلال تلك السلسلة. وسجل برشلونة 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى هدفين.