برشلونة ضد خيتافي: تفاصيل المباراة

الدوري الإسباني - الجولة 8 10 أكتوبر 2026 - 12:30 كامب نو

تنطلق مباراة برشلونة وخيتافي يوم 10 أكتوبر 2026 في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش (12:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

المتصدر يستضيف أزولونيس العنيد

يعود برشلونة إلى سبوتيفاي كامب نو لاستضافة خيتافي في الجولة الثامنة من موسم 2026-27 في الدوري الإسباني. ويدخل برشلونة فترة التوقف الدولي في أكتوبر بسجل محلي مثالي، ويطمح إلى استغلال أفضلية الأرض للحفاظ على سلسلة انتصاراته في صدارة الترتيب. أما خيتافي، فإن رحلته إلى كتالونيا بعد فوز مهم على أرضه قبل التوقف تمثل اختبارًا هائلًا لمنظومته الدفاعية أمام أقوى هجوم في الدوري تهديفيًا.

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انتصار برشلونة في إشبيلية يبقي السلسلة مستمرة

يدخل برشلونة مواجهة السبت وهو في حالة رائعة بعد فوزه خارج أرضه 3-1 على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن الجولة السابعة (19 سبتمبر). وجاء هذا الانتصار بعد فوز كاسح على أرضه بنتيجة 7-2 أمام راسينغ دي سانتاندير، وفوز 5-1 في دوري أبطال أوروبا على فينورد. وبعد حصد العلامة الكاملة بواقع 21 نقطة من أول سبع مباريات له في الدوري الإسباني، يدخل فريق هانزي فليك عطلة نهاية الأسبوع بثقة هائلة.

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دفعة خيتافي قبل التوقف: هدف أزون يُسقط مالقة

يتوجه خيتافي إلى برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد إنهاء سلسلة من دون انتصارات بفوزه 1-0 على أرضه أمام مالقة ضمن الجولة السابعة (20 سبتمبر). وسجل المهاجم إيفان أزون هدفًا متأخرًا في الدقيقة 85 ليضمن النقاط الثلاث كاملة في ملعب كوليسيوم. وساعدت النتيجة فريق خوسيه بوردالاس على التقدم إلى منطقة وسط الجدول المستقرة بعد هزيمتين ضيقتين أمام ريال بيتيس (1-0) وأوساسونا (1-0) في وقت سابق من سبتمبر.

قمة كامب نو

تكتيكيًا، تتميز مواجهات الفريقين بتباين واضح في الأسلوب: ضغط برشلونة العالي واستحواذه السلس في مواجهة الكتلة الدفاعية المنضبطة والبدنية لخيتافي. وسيعتمد برشلونة على المبدعين لامين يامال وبيدري ورافينيا لاختراق دفاع خيتافي المتراجع وتزويد روبرت ليفاندوفسكي بالكرات. وفي المقابل، سيعتمد خيتافي على الاستقرار في العمق عبر نيمانيا جوديلي ودجيني داكونام، مع السعي لإطلاق إنيس أونال وإيفان أزون في هجمات مرتدة سريعة. ومع وجود نقاط مهمة على المحك، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة في الدوري الإسباني.

التشكيلتان المحتملتان

برشلونة: J Garcia؛ E Garcia، Cubarsi، Martin، Espart؛ Fermin، Rodri، Pedri؛ Yamal، Olmo، Gordon

خيتافي: Soria؛ Garcia، Djene، Romero، Mojica؛ Martin، Terrats، Gudelj، Francho، Satriano؛ Unal

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد برشلونة عدة لاعبين قبل هذه المباراة. روني باردغجي، وفرينكي دي يونغ، وأندرياس كريستنسن، وجيسي بيسيوو، وإريك جارسيا، جميعهم مدرجون ضمن قائمة المصابين. كما يرد اسم رافينيا أيضًا بين الغائبين، رغم أنه خضع لتقييمات طبية بعد مخاوف من إصابة خلال فترة التوقف الدولي، وقد تأكد خلوه من إصابة خطيرة في الفخذ، ما يعني أن وضعه قد يتغير مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف في صفوف صاحب الأرض.

يفتقد خيتافي كلًا من كريستانتوس أوتشي، وخوانمي، وكيكو، وعبد الكبير أبقار بسبب الإصابة. ولم تُسجل أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، وستُضاف أي تحديثات تخص أيًا من القائمتين عند توفرها.

الحالة الفنية

فاز برشلونة في كل واحدة من آخر خمس مباريات خاضها، محققًا الانتصار في أربع مباريات بالدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا. وتغلب على إشبيلية 3-1 في آخر ظهور له، وكان قد أمطر شباك راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف في فوز 7-2 في وقت سابق. وخلال المباريات الخمس، سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة، ما يعكس حالة هجومية مهيمنة للفريق.

أسفرت آخر خمس مباريات لخيتافي عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه فوزًا ضيقًا 1-0 على مالقة، لكنه خسر أمام كل من ريال بيتيس وأوساسونا بالنتيجة نفسها. كما تعادل 1-1 أمام كل من ديبورتيفو لا كورونيا وسيلتا فيغو، مسجلًا خمسة أهداف ومستقبلًا أربعة خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز برشلونة 2-0 خارج أرضه على خيتافي في أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز برشلونة في أربع وتعادل في واحدة، بينما لم يحقق خيتافي أي انتصار في تلك السلسلة. وسجل برشلونة 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل هدفين فقط.