بايرن ميونخ ضد آر بي لايبزيج: تفاصيل المباراة

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 12:30 أليانز أرينا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وآر بي لايبزيج يوم 17 أكتوبر 2026، الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش (12:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 17:30 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 18:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

صدام بين عملاقين بعد مواجهتيهما الأوروبيتين منتصف الأسبوع

يعود بايرن ميونخ إلى ملعب أليانز أرينا لاستضافة آر بي لايبزيج في مواجهة مهمة ضمن الجولة السادسة من موسم 2026/27 للدوري الألماني. ويخوض الفريقان لقاء مساء السبت بعد مشاركتهما منتصف الأسبوع في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، ما يضيف أبعادًا تكتيكية ويختبر عمق قائمتيهما. ويسعى بايرن بقيادة فينسنت كومباني إلى تأكيد تفوقه محليًا أمام جماهيره، بينما يأمل لايبزيج بقيادة مارتن ديميكيليس في استثمار الزخم الذي اكتسبه مؤخرًا أوروبيًا لتوجيه رسالة قوية في سباق لقب الدوري الألماني.

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تعادل البافاري بستة أهداف في ستافانجر

يدخل بايرن ميونخ مواجهة السبت بعد تعادله المثير 3-3 خارج أرضه مع بطل النرويج، فيكينج إف كيه، في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وبعد تأخره 2-0 في الشوط الأول، عاد بايرن بثنائية لهاري كين في الشوط الثاني، أولهما من ركلة جزاء في الدقيقة 54 والثاني في الدقيقة 60، ثم هدف للويس دياز في الدقيقة 70، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة 90. ومع تعادله محليًا 2-2 أمام أوجسبورج، يتطلع فريق كومباني إلى تحويل إنتاجه الهجومي الكبير، المتمثل في 28 تسديدة، إلى فوز حاسم.

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مباراتان متتاليتان بشباك نظيفة للايبزيج

يسافر آر بي لايبزيج إلى ميونخ بثقة كبيرة بعد تحقيق انتصارين بارزين متتاليين في بطولتين مختلفتين. فبعد فوزه الكاسح محليًا 6-0 على آينتراخت فرانكفورت يوم 10 أكتوبر، حقق فريق ديميكيليس فوزًا منضبطًا 1-0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بفضل هدف الفوز الذي سجله برايان جرودا في الدقيقة 74. ويدخل لايبزيج مواجهة ميونخ بزخم مشاركته الأوروبية وخروجه بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين، فضلًا عن خطورته الكبيرة في الهجمات المرتدة.

مواجهة أليانز أرينا

من الناحية التكتيكية، تختبر مواجهة السبت قدرة المدربين على تدوير تشكيلتيهما بفاعلية بعد مباراتين شاقتين في دوري أبطال أوروبا. وسيعتمد بايرن على جوشوا كيميتش وألكسندر بافلوفيتش لفرض السيطرة في وسط الملعب والاستحواذ على الكرة، وتهيئة المساحات للويس دياز وسيرج جنابري على الأطراف. في المقابل، سيعوّل لايبزيج على ويلي أوربان وكاستيلو لوكيبا في قلب الدفاع لامتصاص الضغط، ثم إطلاق أنطونيو نوسا وصاحب هدف الفوز برايان جرودا في هجمات مرتدة سريعة. ومع تأثير النتيجة في صدارة الترتيب، يُنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة منذ صافرة البداية مساء السبت.

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد بايرن ميونخ جمال موسيالا وتاريك بوخمان بسبب الإصابة. ولم تُذكر أي حالات إيقاف في صفوف صاحب الأرض، على أن تُضاف مستجدات أخرى بشأن القائمة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه آر بي لايبزيج قائمة إصابات أطول، إذ يغيب كريستوف باومجارتنر وفورزان أسان ويدراوجو ومارك جيو وفيجو جيبل. ولم تُسجّل أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، وسيؤكد مارتن ديميكيليس اختياراته مع اقتراب موعد المباراة.

نتائج الفريقين الأخيرة

حقق بايرن ميونخ ثلاثة انتصارات وتعادلين، ولم يخسر في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته التعادل 2-2 خارج أرضه أمام أوجسبورج في الدوري الألماني، وهي نتيجة أوقفت الزخم الذي اكتسبه من الفوز 7-0 على يونيون برلين. وحقق بايرن أيضًا خلال هذه الفترة فوزًا 5-0 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا. وسجل 17 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط في المباريات الخمس.

حقق آر بي لايبزيج انتصارين وتلقى ثلاث هزائم، دون أي تعادل في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الفوز العريض 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. وخسر لايبزيج أيضًا 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، و2-0 خارج أرضه أمام باير ليفركوزن. وسجل 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف في المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 15 أغسطس 2026، وكانت مباراة ودية تحضيرية على ملعب أليانز أرينا فاز بها بايرن 3-1. وفي المباريات الرسمية، تفوق بايرن بفوزه 2-0 في مواجهة بكأس ألمانيا في فبراير 2026، كما فاز 5-1 على لايبزيج في ملعب الأخير ضمن الدوري الألماني في يناير 2026. وفاز بايرن بأربع من آخر خمس مواجهات، وكانت المباراة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا هي التعادل 3-3 في الدوري الألماني على أرض لايبزيج في مايو 2025.