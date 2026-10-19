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دوري أبطال أوروبا
team-logoبايرن ميونخ
أليانز أرينا
team-logoآرسنال
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معاينة مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
بايرن ميونخ ضد آرسنال
بايرن ميونخ
آرسنال
دوري أبطال أوروبا
هاري كين
بوكايو ساكا
ديكلان رايس

تقديم شامل لمباراة بايرن ميونخ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا. نتناول الجوانب التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما، وغير ذلك.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
أليانز أرينا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وأرسنال في 21 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت جرينتش.

بايرن يستعد لمواجهة أرسنال بأفضل طريقة

اكتسح بايرن ميونخ لايبزيج في عطلة نهاية الأسبوع بنتيجة 6-1، بفضل ثلاثية لويس دياز وأهداف ألكسندر بافلوفيتش وهاري كين ومايكل أوليسيه. وسجل بايرن 18 هدفًا في أول ثلاث مباريات له على أرضه في الدوري الألماني هذا الموسم. وكانت نتيجة تعادله 3-3 مع فيكينج في مباراته الأخيرة بدوري أبطال أوروبا مفاجئة، بعدما سحق بودو جليمت 5-0 في الجولة الأولى.

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أرسنال ينتزع فوزًا آخر بشق الأنفس

لم يقدم أرسنال أفضل مستوياته في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه تمكن من الفوز 1-0 خارج أرضه على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهي نتيجة أفضل من نتيجتي زيارتيه السابقتين لملعب سيتي جراوند، إذ انتهت كلتاهما بالتعادل 0-0. ويتأخر أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، وقد فاز بمباراتيه في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم، بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام نابولي و3-0 على أرضه أمام ليل.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

أبرز الإحصاءات والإصابات والإيقافات

  • حافظ أرسنال على نظافة شباكه في ست من مبارياته الثماني الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.
  • سجل هاري كين 15 هدفًا في مرمى أرسنال خلال مسيرته، وهز الشباك في تسع مباريات متتالية لبايرن بدوري أبطال أوروبا. ولم يسبق لأي لاعب أن سجل في عدد أكبر من المباريات المتتالية بالبطولة سوى كريستيانو رونالدو، الذي فعل ذلك في 11 مباراة.
  • يغيب مايكل أوليسيه عن بايرن بسبب الإيقاف، بينما غاب مانويل نوير عن مباراة اكتساح لايبزيج بسبب مشكلة في قدمه. ويليام ساليبا هو الغائب الوحيد المتبقي عن أرسنال لفترة طويلة.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة بايرن ميونخ ضد آرسنال

4-2-3-1
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
يوناس أوربيغيوناس أوربيغكونراد لايمركونراد لايمرجوناثان تاهجوناثان تاهمين جاي كيممين جاي كيمناثانيال براونناثانيال براونتوم بيشوفتوم بيشوفيوزوا كيميشيوزوا كيميشمايكل أوليسيمايكل أوليسيلويس ديازلويس ديازلينارت كارللينارت كارلهاري كينهاري كيندافيد رايادافيد رايايوريان تيمبريوريان تيمبرمايلز لويس سكيليمايلز لويس سكيليجابرييلجابرييلإزري كونساإزري كونساميكيل ميرينوميكيل ميرينوبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشإيبيريشي إيزإيبيريشي إيزديكلان رايسديكلان رايسنوني مادويكينوني مادويكيفكتور جيوكيريسفكتور جيوكيريس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
بايرن ميونخ

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • فنسنت كومباني
  • ميكيل آرتيتا

من المتوقع أن يدفع فينسنت كومباني بيوناس أوربيج في حراسة المرمى، بعد غياب مانويل نوير بسبب مشكلة تتعلق بتجمع السوائل في قدمه. ويضم التشكيل المتوقع لبايرن كونراد لايمر وجوناثان تاه وكيم مين جاي وناثانيال براون في الدفاع، وجوشوا كيميش وتوم بيشوف في خط الوسط، إلى جانب مايكل أوليسيه ولويس دياز ولينارت كارل لدعم هاري كين. ولا تُذكر أي إصابات أو إيقافات بخلاف وضع حراسة المرمى، وإن كانت قد ترد مستجدات مع اقتراب انطلاق المباراة.

في التشكيل المتوقع لأرسنال، يبدأ ديفيد رايا في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع يوريين تيمبر ومايلز لويس سكيلي وجابرييل وإزري كونسا. ومن المنتظر أن يلعب ميكيل ميرينو وبرونو جيمارايش في وسط الملعب، على أن يدعم إيبيريتشي إيزي وديكلان رايس ونوني مادويكي فيكتور جيوكيريس في الهجوم. ولا تُذكر حاليًا أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق الضيف، لكن حالة الفريق ستُقيّم عقب مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

النتائج الأخيرة

بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

إلفيرسبيرج
ف1-2
أونيون برلين
ف7-0
أوجسبورج
ت2-2
VIK
ت3-3
لايبزيج
ف6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
20/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

ابسويتش
ف2-4
برايتون
خ3-0
ليدز
ف2-1
ليل
ف3-0
فورست
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فاز بايرن ميونخ بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في اثنتين دون أن يخسر، مسجلًا 19 هدفًا ومستقبلًا سبعة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز 6-1 على لايبزيج في الدوري الألماني، بما يؤكد قوته الهجومية في المنافسات المحلية. كما تعادل 3-3 مع فيكينج في دوري أبطال أوروبا و2-2 مع أوجسبورج في الدوري، ما يُظهر أن الحفاظ على نظافة شباكه بات أصعب رغم غزارته التهديفية.

فاز أرسنال بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة وخسر واحدة، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 3-0 أمام برايتون. ومنذ ذلك الحين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بينها الفوز 3-0 على ليل في دوري أبطال أوروبا، والفوز الصعب 1-0 خارج أرضه على نوتنجهام فورست. وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة خلال هذه الفترة، مع تحسن ملحوظ في أدائه الدفاعي خلال الأسابيع الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

بايرن ميونختعادلآرسنال
3
1
1
دوري أبطال أوروبا
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آرسنال
آرسنال
3
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
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آرسنال
آرسنال
1
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
5
انتهت
دوري أبطال أوروبا
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
5
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
14الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في نوفمبر 2025، حين فاز أرسنال 3-1 على أرضه في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وقبلها، فاز بايرن 1-0 على أرضه في أبريل 2024، بينما انتهت مباراة الذهاب من المواجهة نفسها بالتعادل 2-2 على ملعب الإمارات. وفي آخر خمس مواجهات بين الناديين بدوري أبطال أوروبا، فاز كل منهما مرتين وتعادلا مرة واحدة، وإن كان انتصارا بايرن في عام 2017 حاسمين، ومن بينهما فوزه 5-1 على ملعب أليانز أرينا.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

يحتل بايرن ميونخ حاليًا المركز العاشر في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل أرسنال المركز السابع، ما يعني أن الناديين يقعان ضمن المراكز المؤهلة مع بدء اتضاح ملامح المنافسة.

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