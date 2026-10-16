بايرن ميونخ ضد لايبزيج: تفاصيل المباراة

الدوري الألماني - الجولة 6 17 أكتوبر 2026 - 12:30 أليانز أرينا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج يوم 17 أكتوبر 2026، الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش (12:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي القياسي / 17:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

قمة بين عملاقين بعد مواجهات منتصف الأسبوع الأوروبية

يعود بايرن ميونخ إلى ملعبه أليانز أرينا لاستضافة لايبزيج في مواجهة مهمة ضمن الجولة السادسة من موسم 2026/27 للدوري الألماني. ويدخل الفريقان مباراة مساء السبت بعد خوضهما مواجهتي الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، ما يضيف تحديات تكتيكية واختبارًا لعمق تشكيلتيهما. ويسعى بايرن بقيادة فينسنت كومباني إلى استعادة سيطرته محليًا أمام جماهيره، بينما يأمل لايبزيج بقيادة مارتن ديميكيليس في استثمار زخمه الأوروبي الأخير لتأكيد طموحه في سباق لقب الدوري الألماني.

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تعادل بايرن المثير بستة أهداف في ستافانجر

يدخل بايرن ميونخ مواجهة السبت بعد تعادله المثير 3-3 خارج أرضه مع بطل النرويج، فيكينج، في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وبعد تأخره 2-0 في الشوط الأول، عاد بايرن بقوة بفضل ثنائية هاري كين في الشوط الثاني، من ركلة جزاء في الدقيقة 54 ثم هدف في الدقيقة 60، وهدف لويس دياز في الدقيقة 70، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة 90. وبعد تعادله أيضًا 2-2 مع أوجسبورج في الدوري، يتطلع فريق كومباني إلى تحويل حصيلته الهجومية البالغة 28 تسديدة إلى فوز حاسم.

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لايبزيج يحافظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين

يسافر لايبزيج إلى ميونخ بثقة كبيرة بعد تحقيق فوزين مهمين متتاليين في بطولتين مختلفتين. فبعد فوزه الكاسح 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري يوم 10 أكتوبر، قدم فريق ديميكيليس أداءً منضبطًا ليفوز 1-0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، بفضل هدف الحسم الذي سجله برايان جرودا في الدقيقة 74. ويدخل لايبزيج مواجهة ميونخ بزخم مشاركته الأوروبية، وبعد حفاظه على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين، مع امتلاكه خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة.

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على أعتاب إنجاز: هاري كين

يستعد قائد إنجلترا هاري كين لخوض مباراته رقم 100 في الدوري الألماني. وقد سجل بالفعل 101 هدف، ليحقق أعلى حصيلة تهديفية لأي لاعب في أول 100 مباراة له في تاريخ الدرجة الأولى الألمانية. ولدى لايبزيج ما يدعوه للحذر أيضًا، إذ سجل كين سبعة أهداف في خمس مواجهات فقط أمامه في الدوري.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يغيب عن بايرن ميونخ جمال موسيالا وتاريك بوخمان بسبب الإصابة. ولا توجد أي إيقافات مدرجة في صفوف صاحب الأرض، على أن تُضاف مستجدات أخرى بشأن التشكيلة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يعاني لايبزيج من قائمة إصابات أطول، إذ يغيب كريستوف باومجارتنر وفورزان أسان ويدراوجو ومارك جويو وفيجو جيبل جميعًا. ولا توجد أي إيقافات مسجلة في صفوف الضيوف، وسيؤكد مارتن ديميكيليس اختياراته مع اقتراب المباراة.

النتائج الأخيرة

حقق بايرن ميونخ ثلاثة انتصارات وتعادلين، ولم يخسر أيًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع البطولات. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا 2-2 خارج أرضه مع أوجسبورج في الدوري الألماني، وهي نتيجة أوقفت الزخم الذي بناه بالفوز 7-0 على يونيون برلين. وحقق بايرن أيضًا فوزًا 5-0 على بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وسجل 17 هدفًا في المباريات الخمس، واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

حقق لايبزيج فوزين وتلقى ثلاث هزائم، دون أي تعادل، في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا 6-0 على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. وخسر لايبزيج أيضًا 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، و2-0 خارج أرضه أمام باير ليفركوزن. وسجل 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 15 أغسطس 2026، وكانت مباراة ودية تحضيرية على ملعب أليانز أرينا فاز بها بايرن 3-1. وفي المباريات الرسمية، تفوق بايرن، إذ فاز 2-0 في مواجهة بكأس ألمانيا في فبراير 2026، و5-1 في الدوري الألماني بمدينة لايبزيج في يناير 2026. وفاز بايرن بأربع من المواجهات الخمس الأخيرة، ولم يفقد نقاطًا خلالها سوى في تعادله 3-3 مع لايبزيج على أرض الأخير في الدوري الألماني في مايو 2025.