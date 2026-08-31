معاينة مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

باريس سان جيرمان ضد موناكو: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 3 4 سبتمبر 2026 - 15:05 حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وAS Monaco يوم 4 سبتمبر 2026 في الساعة 18:45 بتوقيت GMT (2:45 مساءً بتوقيت EST / 19:45 بتوقيت BST / 20:45 بتوقيت SAST).

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مواجهة قوية مساء الجمعة في باريس

يعود باريس سان جيرمان إلى ملعبه لمواجهة AS Monaco تحت أضواء ليلة الجمعة على ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الثالثة. وبعد تعادلين متتاليين في بداية حملة الدفاع عن اللقب، يسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق فوزه الأول في موسم الدوري الفرنسي أمام جماهيره. أما موناكو، فتشكل رحلته إلى العاصمة يوم الجمعة فرصة مثالية للبناء على بدايته المثالية وتوجيه إنذار مبكر في سباق البطولة.

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انتفاضة Les Parisiens في الوقت بدل الضائع أمام ليل

يدخل باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي مباراة الجمعة باحثًا عن فوزه الأول في الدوري بعد أن انتزع تعادلًا مثيرًا 2-2 خارج أرضه أمام LOSC Lille في الجولة الثانية (28 أغسطس). وبعد أن تأخر 2-0 في وقت متأخر من المباراة عقب هدفي Hákon Haraldsson وDilane Bakwa، عاد باريس سان جيرمان بشكل لافت في الوقت بدل الضائع، إذ سجل فيتينيا في الدقيقة 90 قبل أن يحرز القائد ماركينيوس هدف التعادل في الدقيقة 95. ومع العودة إلى باريس، سيحتاج باريس سان جيرمان إلى انضباط دفاعي أفضل بكثير منذ صافرة البداية لاحتواء الهجوم المباشر لموناكو.

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ثنائية باريس برونر تقود Les Monégasques لإسقاط مارسيليا

يدخل AS Monaco العاصمة بثقة كبيرة بعد فوزه المقنع 2-0 على غريمه Olympique de Marseille في ملعب لويس الثاني ضمن الجولة الثانية (30 أغسطس). وقدم المهاجم باريس برونر أداءً لافتًا، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 13 و53 ليحصد النقاط الثلاث كاملة. وبالاقتران مع فوزه 1-0 في الجولة الافتتاحية على Le Havre AC، يملك فريق أدولف هوتر العلامة الكاملة وشباكًا نظيفة في مباراتين متتاليتين، معتمدًا على التنظيم القوي في خط الوسط من دينيس زكريا ولامين كامارا.

التاريخ ينحاز إلى حامل اللقب في المواجهات الكبيرة

تاريخيًا، يملك باريس سان جيرمان أفضلية الأرض في هذه المواجهة، رغم أن اللقاءات بين هذين العملاقين الفرنسيين تنتج باستمرار مباريات سريعة الإيقاع وبدنية. وقد تسببت التحولات السريعة عبر الأطراف من موناكو في مشاكل لباريس سان جيرمان في مواجهات سابقة، بينما يبقى تحكم باريس سان جيرمان في وسط الملعب سلاحه الرئيسي. ومع الفوارق الدقيقة التي تفصل بين الفريقين في وقت مبكر من الموسم، تعد مواجهة الجمعة بكثافة عالية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يتعين على لويس إنريكي التخطيط في غياب الحارس ماتفي سافونوف، الذي سقط خلال الإحماء قبل مباراة ليل وما زال خارج الحسابات. كما أن الظهير الأيسر نونو مينديش موقوف وسيغيب أيضًا عن المباراة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة في هذه المرحلة، ومن المنتظر صدور مزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يفتقد فيليبي لويس، المدير الفني لموناكو، إلى المهاجمين فولارين بالوغون وأنسو فاتي، وكلاهما يعاني من إصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مؤكدة في صفوف الضيوف، كما لم يتم الكشف عن تشكيلة متوقعة. وستُضاف التحديثات الخاصة بصورة قائمة موناكو فور توفرها.

الحالة الفنية

حقق باريس سان جيرمان فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر أربع مباريات رسمية خاضها، مع تعادل ودي في فترة الإعداد أمام مانشستر يونايتد ضمن سلسلة من خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 أمام ليل يوم 28 أغسطس، بعدما أنقذه هدفان في الوقت بدل الضائع من الخسارة بعد تأخره بفارق هدفين. كما تعادل 2-2 أمام رين يوم 23 أغسطس. وكانت النتيجة الرسمية الإيجابية الوحيدة في تلك السلسلة هي الفوز 2-1 على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي يوم 12 أغسطس. وسجل باريس سان جيرمان ستة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز موناكو في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة خسارته 2-0 أمام كوفنتري سيتي في مباراة ودية قبل الموسم. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على أرضه أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي يوم 30 أغسطس. وقبل ذلك، تغلب على غورنيك زابجه 4-1 في تصفيات دوري المؤتمر يوم 27 أغسطس، وفاز 1-0 خارج أرضه على لوهافر في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس. وسجل موناكو عشرة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 6 مارس 2026، حين فاز موناكو 1-3 على ملعب بارك دي برانس. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب بارك دي برانس في دوري أبطال أوروبا يوم 25 فبراير 2026، بعدما كان موناكو قد فاز في مباراة الذهاب 2-3 على أرضه يوم 17 فبراير. وعبر آخر خمس مواجهات، يملك موناكو انتصارين مقابل فوز واحد لباريس سان جيرمان، مع تعادلين، بما في ذلك فوز موناكو 1-0 في الدوري الفرنسي في نوفمبر 2025 وفوز باريس سان جيرمان 4-1 على أرضه في فبراير 2025.