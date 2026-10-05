معاينة مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

باريس سان جيرمان ضد لو مان: تفاصيل المباراة

الدوري الفرنسي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 14:45 حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ولو مان يوم 10 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

حامل اللقب يستضيف لو مان الصاعد

يعود باريس سان جيرمان إلى ملعبه بارك دي برانس لاستضافة لو مان الصاعد حديثًا، ضمن الجولة السادسة من موسم الدوري الفرنسي 2026-27. وبعد فترة التوقف الدولي في الخريف، يسعى بطل لويس إنريكي إلى بناء زخم محلي والتقدم نحو صدارة جدول الدوري. أما تشكيلة لو مان بقيادة باتريك فيديرا، فتمثل الرحلة إلى العاصمة اختبارًا صعبًا في ظل سعيها للحفاظ على بدايتها المشجعة في دوري الأضواء الفرنسي.

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شباك نظيفة متتالية لباريس سان جيرمان قبل التوقف

يدخل باريس سان جيرمان مواجهة السبت ساعيًا إلى تحقيق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري. وقبل التوقف الدولي، حقق فريق لويس إنريكي فوزًا صعبًا خارج ملعبه بنتيجة 1-0 على ستاد بريستوا 29 في الجولة الرابعة، بفضل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من فيران توريس، ثم تبعه بانتصار كاسح بنتيجة 6-1 في منتصف الأسبوع على ŠK سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا. وبقيادة صناع اللعب المبدعين فيتينيا، وعثمان ديمبيلي، وديزيري دوي، يتطلع باريس سان جيرمان إلى فرض سيطرته مبكرًا على أرضه.

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موقع صلب في وسط الجدول للـ سانغ إي أور

يتوجه لو مان إلى باريس وهو يحتل المركز التاسع بأريحية برصيد سبع نقاط من أول خمس مباريات له. وقد تأقلم الضيوف بشكل جيد مع متطلبات دوري الدرجة الأولى، بعدما سجلوا حصيلة 2-1-2 قبل التوقف الدولي. وبدعم من انضباط دفاعي في العمق وانتقالات سريعة عبر الأطراف، سيحاول لو مان الحفاظ على تماسكه والحد من المساحات المركزية التي يعتمد عليها باريس سان جيرمان.

مواجهة في بارك دي برانس

عندما التقى الناديان آخر مرة في مسابقة الكأس المحلية، حسم هدفا ديزيري دوي وبرادلي باركولا فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0. وسيسعى باريس سان جيرمان إلى التحكم في الإيقاع عبر جواو نيفيز ووارن زاير-إيمري، مع إطلاق خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي على الأطراف لاختراق الخط الخلفي للمنافس. وفي المقابل، سيعتمد لو مان على الانضباط في العمق وفرص الكرات الثابتة لتهديد منافسه عبر الهجمات المرتدة. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في الدوري الفرنسي، تعد مواجهة السبت بإثارة لافتة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يفتقد لويس إنريكي خيارين في خط الوسط لهذه المباراة. إذ تم إدراج كل من وارن زاير-إيمري وسيني مايولو ضمن قائمة المصابين، ولم يتم تأكيد أي موعد لعودتهما. وستُضاف تحديثات على القائمة قبل انطلاق المباراة إذا توفرت.

كما يتعامل باتريك فيديرا، المدير الفني للو مان، مع عدد من الغيابات. فكل من لوكاس بواديس، ومارتن روسينيول، وإروان كولاس خارج الحسابات بسبب الإصابة، بينما يقضي جبريل سيديبي عقوبة الإيقاف. وسيكون على لو مان تغطية هذه الفراغات في خطوطه الدفاعية والوسطى.

الحالة

فاز باريس سان جيرمان في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة خلال آخر أربع مباريات رسمية خاضها، وكان ظهوره الأخير فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على مارسيليا في الدوري الفرنسي. وكانت أبرز نتيجة له خلال تلك السلسلة هي الفوز 6-1 على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، رغم أن الخسارة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام موناكو تمثل نقطة سلبية بارزة. وخلال تلك المباريات، سجل باريس سان جيرمان عشرة أهداف واستقبلت شباكه ستة، وهو مردود يعكس جودة هجومه وهشاشته الدفاعية في الوقت نفسه.

فاز لو مان في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين خلال آخر خمس مباريات، وكانت آخر نتائجه خسارة 2-1 أمام غانغان في مباراة ودية. وأفضل نتيجة تنافسية له في تلك السلسلة كانت الفوز 2-1 خارج أرضه على لوريان في الدوري الفرنسي، كما تعادل مرتين خارج ملعبه أمام لانس ونيس. وسجل لو مان ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس فرنسا يوم 4 فبراير 2025، عندما فاز باريس سان جيرمان 2-0 على ملعب لو مان. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، والتي امتدت بين الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ومباراة ودية، يملك باريس سان جيرمان أفضلية واضحة بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد للو مان. أما انتصار لو مان الوحيد في تلك البيانات فجاء في مباراة بالدوري الفرنسي يوم 8 مايو 2010، عندما فاز 1-0 على أرضه.