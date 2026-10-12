معاينة مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

إيفرتون ضد تشيلسي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 07:30 هيل ديكينسون

تنطلق مباراة إيفرتون وتشيلسي في 17 أكتوبر 2026 عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش (7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 12:30 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 13:30 بتوقيت جنوب أفريقيا).

إيفرتون يستضيف تشيلسي المتألق

يعود إيفرتون إلى ملعب هيل ديكينسون لاستضافة تشيلسي في الجولة السابعة من موسم 2026/27 للدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فترة التوقف الدولي في الخريف، يسعى إيفرتون إلى البناء على أدائه القوي خارج أرضه وتحقيق نتيجة مهمة على ملعبه في ليفربول. أما تشيلسي، فيتوجه إلى ميرسيسايد بعد أداء مهيمن سجل خلاله خمسة أهداف قبل التوقف، سعيًا للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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تعادل إيفرتون المثير بأربعة أهداف على ملعب إم كيه إم

يدخل إيفرتون مباراة السبت بعد تعادله خارج أرضه 2-2 مع هال سيتي في الجولة السادسة، يوم 11 أكتوبر. وأدرك لاعب الوسط كيرنان ديوسبري هال التعادل في الدقيقة 55، قبل أن يمنح المهاجم ثيرنو باري إيفرتون التقدم في الدقيقة 68، ثم سجل هال هدف التعادل المتأخر. وبالاعتماد على جاك جريليش وجيمس جارنر وكيرنان ديوسبري هال في صناعة اللعب بوسط الملعب، يهدف إيفرتون إلى فرض إيقاع قوي في خط الوسط على أرضه.

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تشيلسي يسجل خمسة أهداف في مرمى بورنموث

يسافر تشيلسي إلى ليفربول بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على أرضه 5-1 أمام بورنموث في ستامفورد بريدج يوم 10 أكتوبر. ومنح هدفان مبكران من جوردان هندرسون ومورجان روجرز تشيلسي السيطرة على المباراة، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدفين في الشوط الثاني، وأضاف هندرسون هدفه الثاني في وقت متأخر. وبقيادة صانعي اللعب كول بالمر ومورجان روجرز، إلى جانب المهاجم جواو بيدرو، يدخل تشيلسي مواجهة السبت بإيقاع هجومي قوي.

مواجهة في ميرسيسايد

من الناحية التكتيكية، تعد مواجهة السبت بلقاء مثير بين منظومة تشيلسي الهجومية المرنة وخط دفاع إيفرتون المنظم، الذي يرتكز على جاراد برانثويت وجيمس تاركوفسكي. وسيسعى تشيلسي إلى فرض استحواذه عبر جوردان هندرسون ومويسيس كايسيدو، مع توظيف بيدرو نيتو وكول بالمر لاختراق دفاع إيفرتون. في المقابل، سيعتمد إيفرتون على التحولات السريعة عبر جاك جريليش وثيرنو باري لاختبار دفاع تشيلسي بهجمات مرتدة. ومع أهمية النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعد مواجهة السبت بمنافسة قوية.

أخبار الفريقين والقائمتان

لم يؤكد ديفيد مويس تشكيلته المتوقعة قبل المباراة، ولا توجد في الوقت الحالي إصابات أو حالات إيقاف مدرجة لدى إيفرتون. ومن المتوقع صدور تحديثات أخرى مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما تشيلسي، فيفتقد تشابي ألونسو خدمات جيمي جيتينز بسبب الإصابة. ولم تُذكر أي حالات إيقاف في صفوف الفريق الضيف، وستتضح الخيارات المتبقية أمام ألونسو مع اقتراب المباراة.

المستوى الأخير

يدخل إيفرتون هذه المباراة في حالة جيدة، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلين. وتعادل فريق مويس 2-2 مع هال سيتي في مباراته الأخيرة، بعدما حقق فوزين متتاليين بنتيجة 1-0 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز ووولفرهامبتون في كأس كاراباو. وأظهر تعادله 2-2 مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذه السلسلة قدرته على مجاراة الفرق الموجودة في النصف العلوي من الترتيب. وسجل إيفرتون خمسة أهداف واستقبل ثلاثة فقط في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس تحسن صلابته الدفاعية.

أما نتائج تشيلسي الأخيرة فهي أكثر تفاوتًا. فقد فاز فريق ألونسو في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكان أبرز نتائجه فوزه الكبير 5-1 على بورنموث في مباراته الأخيرة، وإن جاء ذلك بعد هزيمته 3-0 أمام برينتفورد. وشهدت تلك السلسلة أيضًا فوزه 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو. وسجل تشيلسي 16 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، ما يشير إلى فريق قادر على التألق ومعرض للثغرات بالقدر نفسه.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز إيفرتون 3-0 على أرضه، وهي أكثر نتائجه إقناعًا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة مؤخرًا. وقبل ذلك، كان تشيلسي متفوقًا في المواجهات، إذ فاز 2-0 في ستامفورد بريدج في ديسمبر 2025، و1-0 في أبريل السابق. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يملك تشيلسي السجل الأفضل إجمالًا، لكن فوز إيفرتون على أرضه في وقت سابق من هذا العام يذكّر بأن نتائج هذه المباراة لا تتبع دائمًا مستوى الفريقين.