معاينة مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

إيفرتون ضد كريستال بالاس: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 هيل ديكينسون

تنطلق مباراة إيفرتون وكريستال بالاس يوم 22 أغسطس 2026 في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت EST / 15:00 بتوقيت BST / 16:00 بتوقيت SAST).

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نظرة عامة على المباراة ورهانات الجولة الافتتاحية

يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 باستضافة كريستال بالاس على ملعب هيل ديكنسون في الجولة الأولى. ومع سعي الناديين إلى توجيه رسالة مبكرة في يوم الافتتاح، تمثل هذه المواجهة اختبارًا لمدى الجاهزية التكتيكية لكل طرف بعد صيف مكثف من التحضيرات قبل الموسم. وسيكون تحقيق انطلاقة مبكرة على ميرسيسايد أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحديد ملامح الموسم المحلي الطويل المقبل.

إيفرتون يبني الزخم عبر اختبارات ما قبل الموسم

يدخل إيفرتون الموسم الجديد بعد برنامج صيفي مزدحم صُمم لرفع الجاهزية الفنية والبدنية في صفوف الفريق. وبعد بدء جولته التحضيرية في يوليو بفوز كبير 4-0 على دندي إف سي، وتعادلين أمام بولتون واندررز، وجد إيفرتون إيقاعه في أغسطس. وتبع الفوز اللافت خارج أرضه 2-1 على هامبورغر إس في، انتصار مميز 3-1 على نيوكاسل يونايتد يوم 12 أغسطس. واختتم إيفرتون تحضيراته للموسم يوم 15 أغسطس بتعادل شاق 1-1 أمام فريق ليل المنتمي إلى الدوري الفرنسي، حيث سجل المهاجم إليمان ندياي من علامة الجزاء.

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فصل جديد لكريستال بالاس تحت قيادة بيير ساج

يتوجه كريستال بالاس إلى ميرسيسايد في الظهور الرسمي الأول للمدرب الفرنسي بيير ساج، الذي انضم إلى النادي في يونيو بعد موسم تُوج فيه بالألقاب مع آر سي لانس. ويُعرف ساج بمرونته التكتيكية واعتماده على الاستحواذ المنظم، وقد أمضى الصيف في ترسيخ أسلوبه خلال برنامج نشط من المباريات التحضيرية. وبدأ كريستال بالاس استعداداته بمواجهتي سويندون تاون وغريمه المحلي بروملي، قبل المشاركة في كأس كومو أمام آر سي لانس، ثم اختتم تحضيراته في ألمانيا بمواجهة إس سي فرايبورغ يوم 15 أغسطس.

سجل المواجهات المباشرة وإحصاءات مهمة

أثبتت المواجهات الأخيرة بين إيفرتون وكريستال بالاس أنها كانت متقاربة للغاية. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 10 مايو 2026، انتهت المباراة بتعادل مثير 2-2 على ملعب سيلهرست بارك، مع أهداف من جيمس تاركوفسكي وبيتو وإسماعيلا سار وجان فيليب ماتيتا. وعلى مدار آخر 20 مواجهة، اتسمت لقاءات الفريقين بصراعات تكتيكية متقاربة باستمرار، إذ حُسمت غالبية مواجهاتهما بفارق هدف واحد أو بالتعادل.

أخبار الفريقين والتشكيلات

يفتقد ديفيد مويس إلى جيمس غارنر وتيم إيروغبونام بسبب الإصابة بينما يستعد إيفرتون للمباراة الافتتاحية. ولم تُسجل أي حالات إيقاف حاليًا في صفوف صاحب الأرض، كما لم يتم بعد تأكيد التشكيلة الأساسية المتوقعة. وستُضاف التحديثات الخاصة بالقائمة مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

أكد بيير ساج أن كريستال بالاس لا يعاني من أي إصابات، مع عدم وجود أي حالات إصابة أو إيقاف مدرجة في صفوف الفريق الضيف. ويملك الفريق خيارات متعددة في مختلف المراكز بعد تدعيماته الصيفية، رغم أن التشكيلة المؤكدة لم تُعلن حتى هذه المرحلة.

الحالة الفنية

يدخل إيفرتون المباراة بعد خوض خمس مباريات ودية في فترة ما قبل الموسم، حقق خلالها فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام ليل، بينما كان الفوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من فترة الإعداد من بين أكثر النتائج المشجعة. كما خسر 3-1 أمام شتوتغارت وسقط 1-0 أمام ستوك سيتي، مسجلًا خمسة أهداف ومستقبلًا ستة أهداف خلال المباريات الخمس.

كان مستوى كريستال بالاس في فترة ما قبل الموسم متباينًا. فقد فاز فريق ساج مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات، مع إظهار البيانات أن نتيجة فاماليكاو سُجلت على أنها فوز رغم انتهائها 0-0. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-0 أمام فرايبورغ، رغم أن الفوز 2-1 على فولهام في وقت سابق من فترة الإعداد قدم مؤشرات أكثر إيجابية. وسجل كريستال بالاس ستة أهداف واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، عندما تعادل كريستال بالاس وإيفرتون 2-2 على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز إيفرتون ثلاث مرات، مقابل فوز واحد لكريستال بالاس وتعادل واحد. وسجل إيفرتون تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما أحرز كريستال بالاس سبعة أهداف.