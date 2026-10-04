معاينة مباراة إنجلترا ضد جمهورية التشيك في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

إنجلترا ضد التشيك: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 ويمبلي

تنطلق مباراة إنجلترا والتشيك يوم 6 أكتوبر 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

إنجلترا تتطلع إلى الحفاظ على سلسلتها المهيمنة في المجموعة الثالثة

تعود إنجلترا إلى ملعب ويمبلي لاستضافة جمهورية التشيك في الجولة الرابعة من مشوارها في المستوى الأول، المجموعة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2026/27. وبعد عرض خارجي قياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسعى فريق توماس توخيل إلى استثمار الزخم أمام جماهيره على أرضه وتعزيز سيطرته على صدارة ترتيب المجموعة. أما تشيكيا بقيادة سانتي دينيا، فإن الرحلة إلى لندن بعد ظهور صعب أمام إسبانيا تمثل تحدياً كبيراً، بينما يسعى الفريق لتجنب خسارة ثانية أمام إنجلترا خلال أسبوعين.

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عرض هجومي مذهل بسبعة أهداف لإنجلترا في رييكا

تدخل إنجلترا مواجهة مساء الثلاثاء بثقة كبيرة بعد فوز ساحق خارج أرضها بنتيجة 7-0 على كرواتيا في الجولة الثالثة (3 أكتوبر). وسجل القائد هاري كين وبوكايو ساكا هدفين لكل منهما، إلى جانب أهداف جود بيلينجهام وأنتوني جوردون والبديل مورجان روجرز، في عرض هجومي قاسٍ. ويمثل هذا الأداء انتصاراً ثانياً توالياً لتوخيل بعد الفوز خارج الأرض على التشيك 2-0 في براغ خلال الجولة الثانية، ما يضع إنجلترا في وضعية قوية للغاية.

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مشكلات انضباط متأخرة للتشيك في أوفييدو

تتوجه تشيكيا إلى ويمبلي ساعية إلى استعادة توازنها بعد خسارة خارج أرضها 3-1 أمام إسبانيا على ملعب كارلوس تارتييري في الجولة الثالثة (3 أكتوبر). وقلص ييري سلاما الفارق للضيوف في الدقيقة 68، لكن البطاقة الصفراء الثانية المتأخرة للاديسلاف كرييتشي في الدقيقة 84 عطلت اندفاعتهم، قبل أن يحسم ميكيل ميرينو فوز إسبانيا. ومع غياب كرييتشي بسبب الإيقاف، يتعين على فريق دينيا إظهار انضباط دفاعي كبير لاحتواء الخط الأمامي لإنجلترا.

مواجهة ويمبلي: تماسك دفاعي في مواجهة هجوم كاسح

حين التقى المنتخبان في براغ خلال سبتمبر، منحت أهداف الشوط الثاني من أنتوني جوردون وهاري كين إنجلترا الفوز 2-0. وسيسعى ثلاثي الوسط الإنجليزي المكون من جود بيلينجهام، وإليوت أندرسون، وترينت ألكسندر-أرنولد إلى فرض إيقاع اللعب وإطلاق بوكايو ساكا وأنتوني جوردون على الطرفين. وفي المقابل، ستعتمد تشيكيا على تكتل دفاعي منخفض يقوده شتيبان شالوبك وروبن هراناتش، مع محاولة إيصال الكرة إلى آدم هلوزيك عبر الهجمات المرتدة السريعة. ومع وجود نقاط مهمة في المجموعة الثالثة على المحك، تعد مواجهة الثلاثاء بأجواء دولية حماسية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يواجه توماس توخيل مخاوف تتعلق بالجاهزية البدنية قبل هذه المباراة. وغاب كل من إزري كونسا ونيكو أو'رايلي عن التدريب الجماعي قبل سفر التشكيلة إلى براغ، وقال توخيل إنه ليس متأكداً بعد مما إذا كان أي منهما سيشارك. ويضم التشكيل المتوقع جيمس ترافورد في حراسة المرمى، وأمامه ترينت ألكسندر-أرنولد، ومارك جويهي، وإزري كونسا، ولويس هال في الدفاع، ومايلز لويس-سكيلي، وجود بيلينجهام، وإليوت أندرسون في الوسط، فيما يدعم بوكايو ساكا وأنتوني جوردون المهاجم هاري كين. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أما في تشيكيا، فمن المتوقع أن يدفع سانتي دينيا بلوكاس هورنيتشيك في حراسة المرمى خلف رباعي دفاعي مكون من روبن هراناتش، وفلاديمير تسوفال، وجيري سلاما، وستيبان شالوبك. ومن المرجح أن يتواجد ميخال ساديليك، وأليكس كرال، وماتيي رادوستا في خط الوسط، مع بافيل شولتس ولوكاس أمبروس خلف المهاجم آدم هلوزيك. ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مدرجة للفريق صاحب الأرض.

النتائج

فازت إنجلترا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها، وسجلت 14 هدفاً واستقبلت سبعة. وكانت أحدث نتائجها الخسارة 3-2 أمام إسبانيا في دوري الأمم، رغم أنها قبل ذلك تغلبت على فرنسا 6-4 في ربع نهائي كأس العالم. كما شهد هذا المسار انتصارات على النرويج والمكسيك، بينما جاءت الخسارة الأخرى الوحيدة أمام الأرجنتين في نصف النهائي.

حققت تشيكيا فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، وسجلت ستة أهداف واستقبلت ثمانية. وانتهت أحدث مبارياتها بخسارة 2-1 أمام كرواتيا في دوري الأمم، كما ودعت كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارة 3-0 أمام المكسيك. كما شهد هذا التسلسل تعادلاً 1-1 مع جنوب أفريقيا وخسارة 2-1 أمام كوريا الجنوبية، بينما جاء فوزها الوحيد على جواتيمالا.

السجل المباشر

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في يورو 2020، حين فازت إنجلترا 1-0. وتمتلك إنجلترا السجل الأقوى عبر آخر أربع مواجهات مباشرة، بعدما حققت ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للتشيك. وكان انتصار تشيكيا الوحيد في هذه البيانات بنتيجة 2-1 في براغ خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا في أكتوبر 2019، وذلك بعد فوز إنجلترا 5-0 في مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي في وقت سابق من ذلك العام.

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