إنتر ضد أودينيزي: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 4 14 سبتمبر 2026 - 14:45 جوسيبي مياتزا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وأودينيزي كالتشيو يوم 14 سبتمبر 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة في الدوري الإيطالي مساء الاثنين في ميلانو

يعود إنتر ميلان إلى ملعبه لاستضافة أودينيزي كالتشيو على ملعب سان سيرو، في ختام الجولة الرابعة من موسم 2026/27 في الدوري الإيطالي. وبعد انتصار محلي قوي على نابولي، إلى جانب رحلة أوروبية شاقة في منتصف الأسبوع، يسعى إنتر إلى حصد فوز جديد على أرضه من أجل الحفاظ على انطلاقته المبكرة قرب صدارة الترتيب. أما أودينيزي، فإن السفر إلى ميلانو بعد خسارة متأخرة يمنحه فرصة مثالية للرد واختبار صلابته الدفاعية أمام أحد أقوى الخطوط الأمامية في الدوري الإيطالي.

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فوز إنتر العائد بخمسة أهداف على نابولي

يدخل إنتر ميلان مواجهة الدوري يوم الاثنين بعد تحقيقه فوزًا دراميًا بنتيجة 3-2 على SSC Napoli في سان سيرو ضمن الجولة الثالثة يوم 5 سبتمبر. وبعد تأخره 2-0 في وقت مبكر من الشوط الثاني، أشعل لاوتارو مارتينيز العودة في الدقيقة 56، قبل أن يدرك ماركوس تورام التعادل في الدقيقة 82. وأكمل مارتينيز الريمونتادا بهدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الدقيقة 90، ليحصد الفريق النقاط الثلاث كاملة في مواجهة كلاسيكية.

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انهيار متأخر لـ Le Zebrette أمام لاتسيو

يتجه أودينيزي كالتشيو غربًا سعيًا لاستعادة توازنه بعد خسارة محبطة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام S.S. Lazio على ملعب بلوإنيرجي ضمن الجولة الثالثة يوم 7 سبتمبر. ومنح لاعب الوسط ييسبر كارلستروم التقدم لأودينيزي في وقت مبكر من الشوط الثاني عند الدقيقة 49، لكن لاتسيو عاد بهدفين عبر دافيدي فراتيسي في الدقيقة 75 وألبرت جوذموندسون في الدقيقة 88 ليخطف الفوز. وتترك هذه النتيجة فريق كوستا رونيايتش عازمًا على تحسين تماسكه الدفاعي في المراحل الأخيرة من المباريات.

قوة هجومية أمام التكتل الدفاعي لفريق أودينيزي

تاريخيًا، فرض إنتر ميلان هيمنة قوية على أرضه في هذه المواجهة، لكن الأسلوب البدني لأودينيزي يشكل دائمًا تحديًا غير مريح. وسيسعى محرك خط الوسط في إنتر، بقيادة هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا، إلى التحكم في نسق اللعب وتزويد لاوتارو مارتينيز بالكرات، بينما سيعتمد أودينيزي على الهجمات المرتدة بقيادة ييسبر كارلستروم وكينان ديفيس. ومع وجود نقاط مهمة على المحك في الدوري، تعد مواجهة مساء الاثنين بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

إنتر ميلان: J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco; L. Martinez, Esposito

أودينيزي: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Gomez; Davis

أخبار الفريقين والقوائم

لا توجد لدى كريستيان كيفو أي مخاوف مؤكدة تتعلق بالإصابات أو الإيقافات في صفوف صاحب الأرض قبل هذه المباراة، رغم أن تحديثات متوقعة قد ترد مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء، نظرًا لازدحام جدول الفريق الذي يتضمن رحلة إلى مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام من ذلك.

سيفتقد أودينيزي مرة أخرى نيكولو زانيولو، الذي غاب عن الأسابيع الافتتاحية من الموسم بسبب الإصابة. كما سيغيب ماتيو بالما وأليساندرو زانولي وأومار سوليه أيضًا عن كوستا رونيايتش، مع وجود سوليه بين من تعرضوا لمشكلة بدنية خلال الخسارة أمام لاتسيو. وستُضاف المزيد من التحديثات بشأن التشكيلة فور توفرها.

الفورمة

فاز إنتر في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في مختلف المسابقات، محققًا سجلًا مثاليًا من خمسة انتصارات. وكانت آخر مبارياته فوزًا على نابولي بنتيجة 3-2 في الدوري الإيطالي يوم 5 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على كالياري 1-0 ومونزا 4-1 في الدوري هذا الموسم. ويُكمل هذا المسار انتصاراه الوديان في فترة ما قبل الموسم على ريال بيتيس ويوفنتوس. وسجل إنتر 10 أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

تكشف نتائج أودينيزي الخمس الأخيرة عن سجل من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه 2-1 أمام لاتسيو يوم 7 سبتمبر، مع دخول جودموندسون من مقاعد البدلاء لحسم اللقاء. وقبل ذلك، فاز على مونزا 3-2 خارج أرضه وتعادل 1-1 مع كومو في الجولة الافتتاحية. كما تأهل أودينيزي في كأس إيطاليا بعد فوزه على فينيزيا 2-1 وكالتشيو بادوفا 1-0 في الأدوار السابقة.

سجل المواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإيطالي خلال يناير 2026، حين فاز إنتر 1-0 على ملعب أودينيزي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر أربع مرات مقابل فوز واحد لأودينيزي، وجاء انتصار أودينيزي الوحيد على ملعب جوزيبي مياتزا في أغسطس 2025، عندما حقق نتيجة 2-1. وسجل إنتر تسعة أهداف في تلك المواجهات الخمس، بينما استقبل خمسة.