الدوري الإسباني - الجولة 2 23 أغسطس 2026 - 15:30 مانويل مارتينيز فاليرو

تنطلق مباراة إلتشي ضد برشلونة يوم 23 أغسطس 2026 عند الساعة 15:30 بتوقيت EST و20:30 بتوقيت GMT.

البطل برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام إلتشي

آمال أصحاب الأرض في البقاء تعتمد على سجلهم على ملعبهم

أنهى إلتشي الموسم الماضي في المركز 15 برصيد 43 نقطة، ونجح في ضمان البقاء بفارق نقطة واحدة فقط، ومن المرجح أن يواجه مهمة صعبة هذا الموسم. وقد يكون سجله على ملعب مارتينيز فاليرو حاسمًا، إذ جمع 35 نقطة مذهلة، بنسبة 81% من إجمالي نقاطه، على ملعبه، ما جعله سادس أفضل فريق على أرضه في موسم 2025-26 من الدوري الإسباني. وافتتح لوس فرانخيفيرديس موسمه بتعادل شاق 1-1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا بعد أن استقبل الهدف الأول. وسجل إلتشي في كلتا مواجهتيه أمام برشلونة الموسم الماضي بعد أن فشل في التسجيل في تسع من أصل 11 مباراة سابقة على ذلك، لذا سيدخل بثقة إلى أول مباراة له على أرضه هذا الموسم على أمل إزعاج أحد كبار اللعبة.

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العملاق الكتالوني مرشح للاحتفاظ باللقب

فاز برشلونة باللقب الموسم الماضي برصيد 94 نقطة، بعدما سجل 95 هدفًا مذهلًا في حملة مهيمنة. ويبدأ الفريق بوصفه المرشح الأبرز بوضوح للاحتفاظ بتاجه.

ماذا فعل برشلونة في سوق الانتقالات؟

رودري، الفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم مع إسبانيا، هو الصفقة الأبرز بعدما انضم من مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 60 مليون يورو. وفي الهجوم، وصل كل من أنتوني جوردون (70 مليون يورو)، وكريم أدييمي (22 مليون يورو)، وجيسي بيسيوو (8.5 مليون يورو) لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وماركوس راشفورد.

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أخبار الفريق

يعاني آدم بوايار، وجرادي ديانجانا، وياجو سانتياجو من إصابات طفيفة لدى أصحاب الأرض. في المقابل، لا يزال محور وسط برشلونة فرينكي دي يونج غائبًا بسبب إصابة في الركبة. كما يغيب روني باردغجي لفترة طويلة أيضًا. أما صفقة الوسط البارزة رودري، فتدور شكوك كبيرة حول مشاركته بعد مجهوداته في كأس العالم.

التشكيلتان المحتملتان

إلتشي (352): ديتورو؛ تشوست، أفينجروبر، ريدوندو؛ سانجاري، فيار، أجوادو، نيتو، فاليرا؛ هواري، نينو.

برشلونة (4231): جارسيا؛ كوندي، إريك جارسيا، مارتين، بالدي؛ برنال، إسبارت؛ يامال، لوبيز، جوردون؛ رافينيا.

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أخبار الفريق والقوائم

يدخل إلتشي هذه المباراة في غياب أربعة لاعبين. إذ ترد أسماء ياجو سانتياجو، وجرادي ديانجانا، وأبييل أوسوريو، وآدم بوايار جميعًا في قائمة المصابين، ما يترك أنسيلمي مع خيارات أقل للاختيار منها. ولم تُسجل أي حالات إيقاف، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة قبل انطلاق المباراة.

برشلونة لديه أيضًا مشكلات إصابات يتعين عليه التعامل معها. ويغيب كل من فرينكي دي يونج وروني باردغجي، بينما لا يواجه فليك أي حالات إيقاف. ولم يعلن النادي عن التشكيلة الأساسية المؤكدة، ومن المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى موعد المباراة.

المستوى

لم يحقق إلتشي الفوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل فوزًا واحدًا وأربعة تعادلات ودون أي خسارة خلال تلك السلسلة. وجاء انتصاره الوحيد أمام كايزر تشيفز في مباراة ودية قبل الموسم، ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في افتتاح مشواره في الدوري الإسباني يوم 17 أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل إلتشي ستة أهداف واستقبل ستة. وتشمل هذه السلسلة تعادلين متتاليين في المباريات الودية أمام قرطبة والعين.

أسفرت آخر خمس مباريات لبرشلونة عن فوزين وتعادل واحد وخسارتين. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا 2-1 على الأهلي يوم 19 أغسطس، بعد انتصار 5-2 على بازل يوم 16 أغسطس. وخسر أمام أودينيزي وتعادل مع برمنجهام سيتي، كما فاز أيضًا على نوتنجهام فورست 1-0. وخلال المباريات الخمس، سجل برشلونة عشرة أهداف واستقبل تسعة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة 3-1 على ملعب إستاديو مارتينيز فاليرو يوم 31 يناير 2026، ضمن مباراة في الدوري الإسباني. وفي مباراة الدور الأول في وقت سابق من ذلك الموسم، فاز برشلونة 3-1 على أرضه يوم 2 نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة في جميعها الخمس، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا هدفين.