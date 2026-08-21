الدوري الإسباني - الجولة 2 23 أغسطس 2026 - 15:30 مانويل مارتينيز فاليرو

تنطلق مباراة إلتشي ضد برشلونة يوم 23 أغسطس 2026 عند الساعة 15:30 بتوقيت EST و20:30 بتوقيت GMT.

برشلونة البطل يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام إلتشي

آمال أصحاب الأرض في البقاء تتوقف على سجلهم على ملعبهم

أنهى إلتشي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة، ونجح في ضمان البقاء بفارق نقطة واحدة فقط، ومن المرجح أن يواجه معاناة هذا الموسم. وقد يكون سجله في ملعب مارتينيز فاليرو حاسمًا، إذ جمع 35 نقطة مذهلة، أي 81% من نقاطه، على أرضه، ليصبح سادس أفضل فريق على ملعبه في موسم 2025-26 من الليجا. واستهل لوس فرانخيفيرديس موسمه بتعادل شاق 1-1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا بعد أن استقبل الهدف الافتتاحي. وسجل إلتشي في كلتا مواجهتيه أمام برشلونة الموسم الماضي بعد أن فشل في التسجيل في تسع من أصل 11 مباراة سابقة بينهما، لذا سيدخل بثقة إلى أول مواجهة له على أرضه هذا الموسم على أمل إزعاج أحد كبار اللعبة.

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العملاق الكتالوني هو المرشح الأوفر حظًا للاحتفاظ باللقب

فاز برشلونة باللقب الموسم الماضي برصيد 94 نقطة، مسجلًا 95 هدفًا رائعًا في حملة مهيمنة. ويبدأ الفريق بوصفه المرشح الواضح للاحتفاظ بتاجه.

ماذا فعل برشلونة في سوق الانتقالات؟

رودري، الفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم مع إسبانيا، هو الصفقة الأبرز بعد انضمامه من مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 60 مليون يورو. وفي الهجوم، وصل كل من أنتوني جوردون (70 مليون يورو)، وكريم أدييمي (22 مليون يورو)، وجيسي بيسيوو (8.5 مليون يورو) لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، وماركوس راشفورد.

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أخبار الفريق

يعاني آدم بوايار، وجرادي ديانجانا، وياجو سانتياجو من إصابات طفيفة في صفوف أصحاب الأرض. وفي المقابل، لا يزال محور وسط برشلونة فرينكي دي يونج خارج الحسابات بسبب إصابة في الركبة. كما يغيب روني باردغجي لفترة طويلة أيضًا. وتحوم شكوك كبيرة حول الصفقة البارزة في الوسط رودري بعد جهوده في كأس العالم.

التشكيلتان المحتملتان

إلتشي (352): ديتورو؛ تشوست، أفينجروبر، ريدوندو؛ سانجاري، فيار، أجوادو، نيتو، فاليرا؛ هواري، نينو.

برشلونة (4231): جارسيا؛ كوندي، إريك جارسيا، مارتين، بالدي؛ برنال، إسبارت؛ يامال، لوبيز، جوردون؛ رافينيا.

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أخبار الفريق والقوائم

يدخل إلتشي هذه المباراة من دون أربعة لاعبين. وياجو سانتياجو، وجرادي ديانجانا، وأبييل أوسوريو، وآدم بوايار جميعهم مدرجون ضمن قائمة المصابين، ما يترك أنسيلمي بخيارات أقل للاختيار منها. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة قبل انطلاق المباراة.

يعاني برشلونة أيضًا من مشكلات تتعلق بالإصابات. ويغيب كل من فرينكي دي يونج وروني باردغجي، بينما لا يواجه فليك أي حالات إيقاف. ولم يعلن النادي عن التشكيلة الأساسية المؤكدة، ومن المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى موعد المباراة.

المستوى

لم يحقق إلتشي الفوز في آخر خمس مباريات، مسجلًا فوزًا واحدًا وأربعة تعادلات ومن دون أي خسارة خلال تلك السلسلة. وجاء انتصاره الوحيد أمام كايزر تشيفز في مباراة ودية قبل الموسم، ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في افتتاح مشواره بالليجا يوم 17 أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل إلتشي ستة أهداف واستقبل ستة أهداف. وتتضمن هذه السلسلة تعادلين متتاليين في مباريات ودية أمام قرطبة والعين.

أسفرت آخر خمس مباريات لبرشلونة عن انتصارين وتعادل واحد وخسارتين. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 2-1 على الأهلي يوم 19 أغسطس، بعدما حقق انتصارًا بنتيجة 5-2 أمام بازل يوم 16 أغسطس. وخسر أمام أودينيزي وتعادل مع برمنجهام سيتي، كما فاز أيضًا على نوتنجهام فورست 1-0. وخلال المباريات الخمس، سجل برشلونة عشرة أهداف واستقبل تسعة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة 3-1 على ملعب إستاديو مارتينيز فاليرو يوم 31 يناير 2026، ضمن منافسات الليجا. وفي مباراة الدور الأول في وقت سابق من ذلك الموسم، فاز برشلونة 3-1 على أرضه يوم 2 نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة في المباريات الخمس كلها، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا هدفين.