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الدوري الإسباني
team-logoإلتشي
مانويل مارتينيز فاليرو
team-logoبرشلونة
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معاينة مباراة إلتشي ضد برشلونة في الدوري الإسباني: إحصائيات رئيسية، أخبار الفريق، التكتيكات والانتقالات

القنوات الناقلة
لامين يامال
إلتشي
برشلونة

معاينة شاملة لمباراة إلتشي ضد برشلونة مع انطلاق موسم 2026-27 من الدوري الإسباني. نتناول الجوانب التكتيكية وأخبار الفريقين والانتقالات والمزيد.

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الدوري الإسباني - الجولة 2
مانويل مارتينيز فاليرو

تنطلق مباراة إلتشي ضد برشلونة يوم 23 أغسطس 2026 عند الساعة 15:30 بتوقيت EST و20:30 بتوقيت GMT.

برشلونة البطل يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام إلتشي

آمال أصحاب الأرض في البقاء تتوقف على سجلهم على ملعبهم

أنهى إلتشي الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة، ونجح في ضمان البقاء بفارق نقطة واحدة فقط، ومن المرجح أن يواجه معاناة هذا الموسم. وقد يكون سجله في ملعب مارتينيز فاليرو حاسمًا، إذ جمع 35 نقطة مذهلة، أي 81% من نقاطه، على أرضه، ليصبح سادس أفضل فريق على ملعبه في موسم 2025-26 من الليجا. واستهل لوس فرانخيفيرديس موسمه بتعادل شاق 1-1 أمام ديبورتيفو لاكورونيا بعد أن استقبل الهدف الافتتاحي. وسجل إلتشي في كلتا مواجهتيه أمام برشلونة الموسم الماضي بعد أن فشل في التسجيل في تسع من أصل 11 مباراة سابقة بينهما، لذا سيدخل بثقة إلى أول مواجهة له على أرضه هذا الموسم على أمل إزعاج أحد كبار اللعبة.

elche Getty Images

العملاق الكتالوني هو المرشح الأوفر حظًا للاحتفاظ باللقب

فاز برشلونة باللقب الموسم الماضي برصيد 94 نقطة، مسجلًا 95 هدفًا رائعًا في حملة مهيمنة. ويبدأ الفريق بوصفه المرشح الواضح للاحتفاظ بتاجه.

ماذا فعل برشلونة في سوق الانتقالات؟

رودري، الفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم مع إسبانيا، هو الصفقة الأبرز بعد انضمامه من مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 60 مليون يورو. وفي الهجوم، وصل كل من أنتوني جوردون (70 مليون يورو)، وكريم أدييمي (22 مليون يورو)، وجيسي بيسيوو (8.5 مليون يورو) لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس، وماركوس راشفورد.

rodriGetty Images

أخبار الفريق

يعاني آدم بوايار، وجرادي ديانجانا، وياجو سانتياجو من إصابات طفيفة في صفوف أصحاب الأرض. وفي المقابل، لا يزال محور وسط برشلونة فرينكي دي يونج خارج الحسابات بسبب إصابة في الركبة. كما يغيب روني باردغجي لفترة طويلة أيضًا. وتحوم شكوك كبيرة حول الصفقة البارزة في الوسط رودري بعد جهوده في كأس العالم.

التشكيلتان المحتملتان

إلتشي (352): ديتورو؛ تشوست، أفينجروبر، ريدوندو؛ سانجاري، فيار، أجوادو، نيتو، فاليرا؛ هواري، نينو.

برشلونة (4231): جارسيا؛ كوندي، إريك جارسيا، مارتين، بالدي؛ برنال، إسبارت؛ يامال، لوبيز، جوردون؛ رافينيا.

kounde yamal barcelonagetty

أخبار الفريق والقوائم

التشكيلات المحتملة إلتشي ضد برشلونة

3-5-2
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إلتشي
إلتشي
التشكيل
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برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
1ماتياس ديتورو23فيكتور شوست22دافيد أفينجروبير5فيديريكو ريدوندو8M. Aguado16مارتيم نيتو11جيرمان فاليرا2سانغاري بوبا12غونزالو فييار14فرناندو نينيو29علي هواري1جوان جارسيا24إيريك جارسيا23جول كوندي3أليخاندرو بالدي18جيرارد مارتن7فيرمين لوبيز25انتوني جوردون36تشافي إسبارت10لامين يامال22مارك بيرنال11رافينيا
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برشلونة
برشلونة
3-5-2
إلتشي

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • مارتن أنسيلمي
  • هانسي فليك

يدخل إلتشي هذه المباراة من دون أربعة لاعبين. وياجو سانتياجو، وجرادي ديانجانا، وأبييل أوسوريو، وآدم بوايار جميعهم مدرجون ضمن قائمة المصابين، ما يترك أنسيلمي بخيارات أقل للاختيار منها. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة قبل انطلاق المباراة.

يعاني برشلونة أيضًا من مشكلات تتعلق بالإصابات. ويغيب كل من فرينكي دي يونج وروني باردغجي، بينما لا يواجه فليك أي حالات إيقاف. ولم يعلن النادي عن التشكيلة الأساسية المؤكدة، ومن المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى موعد المباراة.

المستوى

إلتشي

إلتشي - المستوى

KAC
ف2-1
جوهور
ت0-0
العين
ت2-2
COR
ت2-2
COR
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

BIR
خ2-2
فورست
ف0-1
أودينيزي
خ1-0
بازل
ف2-5
الأهلي
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

لم يحقق إلتشي الفوز في آخر خمس مباريات، مسجلًا فوزًا واحدًا وأربعة تعادلات ومن دون أي خسارة خلال تلك السلسلة. وجاء انتصاره الوحيد أمام كايزر تشيفز في مباراة ودية قبل الموسم، ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في افتتاح مشواره بالليجا يوم 17 أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل إلتشي ستة أهداف واستقبل ستة أهداف. وتتضمن هذه السلسلة تعادلين متتاليين في مباريات ودية أمام قرطبة والعين.

أسفرت آخر خمس مباريات لبرشلونة عن انتصارين وتعادل واحد وخسارتين. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 2-1 على الأهلي يوم 19 أغسطس، بعدما حقق انتصارًا بنتيجة 5-2 أمام بازل يوم 16 أغسطس. وخسر أمام أودينيزي وتعادل مع برمنجهام سيتي، كما فاز أيضًا على نوتنجهام فورست 1-0. وخلال المباريات الخمس، سجل برشلونة عشرة أهداف واستقبل تسعة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إلتشيتعادلبرشلونة
0
0
5
الدوري الإسباني
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إلتشي
إلتشي
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
1
انتهت
الدوري الإسباني
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
4
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
0
انتهت
الدوري الإسباني
إلتشي badge
إلتشي
إلتشي
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
3الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة 3-1 على ملعب إستاديو مارتينيز فاليرو يوم 31 يناير 2026، ضمن منافسات الليجا. وفي مباراة الدور الأول في وقت سابق من ذلك الموسم، فاز برشلونة 3-1 على أرضه يوم 2 نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برشلونة في المباريات الخمس كلها، مسجلًا 13 هدفًا ومستقبلًا هدفين.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
211041+34
ت
ف
2
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
110030+33
ف
3
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
110020+23
ف
4
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
110021+13
ف
5
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
10102201
ت
6
فياريالفياريالفياريال
10102201
ت
7
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
10101101
ت
8
إلتشيإلتشيإلتشي
10101101
ت
9
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
201123-11
ت
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
00000000
11
برشلونةبرشلونةبرشلونة
00000000
12
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
00000000
13
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
00000000
14
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
00000000
15
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
00000000
16
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
00000000
17
فالنسيافالنسيافالنسيا
00000000
18
مالاجامالاجامالاجا
100102-20
خ
19
خيتافيخيتافيخيتافي
100103-30
خ
20
ليفانتيليفانتيليفانتي
100103-30
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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