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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إس جي إل أرينا
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معاينة مباراة ألمانيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ألمانيا ضد اليونان
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
القنوات الناقلة
ألمانيا
اليونان

معاينة شاملة لمباراة ألمانيا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية. نستعرض أحدث المستويات، وتحديثات التشكيلة، وأبرز العناوين قبل مواجهة المجموعة الثانية من المستوى الأول مساء هذا الأحد على ملعب WWK أرينا في أوغسبورغ.

ألمانيا ضد اليونان: تفاصيل المباراة

تنطلق مباراة ألمانيا واليونان يوم 27 سبتمبر 2026 عند الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 19:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 20:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة في المجموعة A2 على ملعب WWK Arena

تعود ألمانيا إلى أرضها في أوغسبورغ لاستضافة اليونان في الجولة الثانية من مشوارها في المستوى A من دوري الأمم الأوروبية 2026/27، ضمن المجموعة A2. وتحت قيادة المدرب يورغن كلوب، تسعى ألمانيا إلى استثمار الدعم الجماهيري وحصد نقاط مبكرة مهمة في مجموعة تنافسية تضم هولندا وصربيا. أما اليونان، فتمثل مواجهة ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، خارج أرضها اختبارًا صعبًا في ظل تأقلمها مع المنافسة في المستوى الأعلى، المستوى A.

Germany Training SessionGetty Images

التطور التكتيكي لألمانيا تحت قيادة كلوب

تدخل ألمانيا مباراة الأحد وهي تتطلع إلى فرض هيمنتها مبكرًا في المجموعة A2. ومع قيام يورغن كلوب بتجميع تشكيلة متنوعة بهدف صقل مواهب دولية جديدة إلى جانب نجوم أصحاب خبرة، تتطلع ألمانيا إلى تطبيق ضغط بإيقاع عالٍ وتحولات سريعة. وسيعتمد أصحاب الأرض على الحيوية في العمق من جمال موسيالا وفلوريان فيرتس لاختراق الخطوط الدفاعية للمنافس وإنعاش هجومهم.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GRE-DENGetty Images

الصلابة الدفاعية لليونان خارج أرضها

تسافر اليونان إلى بافاريا بعزيمة على إظهار انضباط تكتيكي أمام أحد أبرز الخطوط الهجومية في أوروبا. وبعد أن حجز الضيوف مكانهم في المستوى A، سيركزون على الحفاظ على كتلة دفاعية متماسكة بين المنخفضة والمتوسطة، مع الضرب سريعًا عبر الهجمات المرتدة. وسيكون للدور القيادي في الدفاع واللمسة الحاسمة من المهاجم فانجيليس بافليديس أهمية كبيرة إذا أرادت اليونان تحقيق مفاجأة على الأراضي الألمانية.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة ألمانيا ضد اليونان

المدرب

  • يورجن كلوب

يتولى Jurgen Klopp قيادة ألمانيا في هذه المباراة، لكن لم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة أو معلومات محددة بشأن الإصابات والإيقافات قبل انطلاق اللقاء. ومن المتوقع إتاحة مزيد من تحديثات القائمة مع اقتراب موعد المباراة.

يدرب إيفان يوفانوفيتش منتخب اليونان، وبالمثل لم يتم في هذه المرحلة الإعلان عن أي أخبار مؤكدة تخص الفريق بشأن الإصابات أو الإيقافات أو التشكيلة الأساسية المتوقعة. وستُضاف التحديثات فور توافرها.

الحالة

ألمانيا

ألمانيا - المستوى

أمريكا
ف1-2
كوراساو
ف7-1
كوت ديفوار
ف2-1
الإكوادور
خ2-1
باراجواي
خ1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
اليونان

اليونان - المستوى

بيلاروسيا
ت0-0
باراجواي
خ0-1
المجر
ت0-0
السويد
ت2-2
إيطاليا
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
2/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تدخل ألمانيا هذه المباراة في دوري الأمم بعدما خاضت خمس مباريات بين كأس العالم والمباريات الودية الدولية، وحققت ثلاثة انتصارات من دون أي تعادل مقابل هزيمتين. وقدم فريق كلوب عرضه الأكثر اكتساحًا عندما سحق كوراساو 7-1 في كأس العالم، ثم تبع ذلك بانتصار 2-1 على كوت ديفوار. ومع ذلك، خرج من البطولة بعد هزيمة 2-1 أمام الإكوادور وخسارة 1-1 أمام باراغواي في دور الـ16. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت ألمانيا 13 هدفًا واستقبلت ستة.

عانت اليونان لتحقيق الانتصارات في الأشهر الأخيرة، إذ اكتفت بفوز واحد فقط في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 0-1 أمام إيطاليا في لقاء ودي، وخرجت بشباك نظيفة مرة واحدة فقط خلال المباريات الخمس، بينما سجلت ثلاثة أهداف فقط. وانتهت ثلاث من آخر خمس نتائج لها بالتعادل، من بينها تعادل سلبي مع كل من المجر وبيلاروسيا.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ألمانياتعادلاليونان
4
0
0
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
اليونان badge
اليونان
اليونان
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
4
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
اليونان badge
اليونان
اليونان
2
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
4
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
اليونان badge
اليونان
اليونان
0
انتهت
12الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/4

تملك ألمانيا سجلًا قويًا أمام اليونان في المواجهات المدرجة، إذ فازت في ثلاث من أصل أربع مباريات ضمن البيانات. وجاءت أحدث مواجهة في مباراة ودية خلال يونيو 2024، وفازت فيها ألمانيا 2-1. وكانت النتيجة الأوسع في هذه السلسلة فوز ألمانيا 4-2 في يورو 2012، فيما انتهت أيضًا مواجهات سابقة في تصفيات كأس العالم عامي 2000 و2001 بانتصارات ألمانية. ولم تتغلب اليونان على ألمانيا في أي من المباريات الأربع المسجلة.

الترتيب

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
ألمانياألمانياألمانيا
00000000
2
اليوناناليوناناليونان
00000000
3
هولنداهولنداهولندا
00000000
4
صربياصربياصربيا
00000000
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

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